6 món ngon Hà Nội tuyệt vời khi ăn trong mùa hè

Mùa hè Hà Nội mang theo cái nắng rát và những cơn mưa rào bất chợt. Giữa không gian oi ả đó, nền ẩm thực Thủ đô lại biết cách chiều lòng người bằng những thức quà thanh mát, nhẹ nhàng.

Những món ngon Hà Nội mùa hè không thể bỏ lỡ

Không chỉ là để no bụng, các món ăn dưới đây còn là cách để người Hà thành tìm lại sự cân bằng, xua tan cái nóng hầm hập của những ngày mùa hè.

Sứa đỏ mắm tôm

Sứa đỏ có màu đỏ thẫm như mận chín, thân sứa mềm mại như thạch, được ngâm trong nước vỏ cây vẹt để giữ độ tươi và màu sắc đặc trưng. Đây là món ngon mang tính thời vụ rõ rệt, chỉ rộ lên vào khoảng tháng 3 đến tháng 6 Âm lịch.

Một suất sứa đầy đủ không thể thiếu đậu phụ nướng vàng, cùi dừa già thái mỏng, và đặc biệt là các loại rau thơm như kinh giới, tía tô. Khi thưởng thức, thực khách xếp một lá tía tô lớn bên dưới, đặt lên trên một miếng sứa mọng nước, một lát đậu phụ bùi bùi, một miếng dừa giòn sần sật rồi cuộn chặt lại.

Nhiều người yêu thích món sứa đỏ chấm mắm tôm và gọi trùi mến là Sasimi Việt Nam. (Ảnh: Vietnam Travel)

Linh hồn quyết định sự thành bại của món ăn này chính là bát mắm tôm được đánh bông lên cùng chanh, ớt và chút đường. Khi chấm trọn cuốn sứa vào mắm tôm, thực khách sẽ cảm nhận được sự bùng nổ của vị giác với cái mát lạnh, thanh tao của sứa hòa quyện với vị béo của đậu, vị ngậy của dừa và mùi thơm nồng nàn của mắm tôm.

Bún ốc nguội

Bún ốc nguội lại là đặc sản không phải ai cũng ăn được và yêu thích. Đây là món ăn không đòi hỏi sự cầu kỳ trong chế biến và cũng giản đơn tối đa khi thưởng thức. Nước dùng được nấu từ nước luộc ốc kết hợp với giấm bỗng nếp thơm lừng, có màu hơi đục và vị chua thanh thoát, không hề có mỡ màng.

Con ốc nhồi, ốc mít được lựa chọn kỹ lưỡng, luộc chín tới để giữ độ giòn sần sật mà không bị dai. Khi ăn, thực khách chỉ việc gắp vài sợi bún lá nhỏ xíu, chấm nhẹ vào bát nước dùng trong vắt, kèm theo một con ốc béo ngậy. Cái hay của bún ốc nguội là sự tĩnh lặng trong hương vị. Nó cứ từ từ thẩm thấu vào vị giác, giúp người ăn cảm thấy tỉnh táo và nhẹ nhõm giữa buổi trưa nắng cháy.

Bún ốc nguội có hương vị thanh nên nhiều người ăn không quen sẽ cảm thấy hơi nhạt. (Ảnh: Hanoi News)

Nộm bò khô

Lang thang trên những con phố như Hàm Long hay Đinh Tiên Hoàng vào buổi chiều muộn, khó ai có thể cưỡng lại sức hút của món nộm bò khô. Đây là sự kết hợp tuyệt vời của đu đủ xanh bào sợi, cà rốt, thịt bò khô thái lát, gan sấy và lá lách. Linh hồn của món ăn nằm ở bát nước mắm pha chua ngọt có độ cay nồng đặc trưng của tỏi và ớt.

Đu đủ xanh giòn tan đóng vai trò "giải nhiệt" chủ đạo, giúp giảm bớt cảm giác khô khốc của thịt bò. Khi trộn đều các nguyên liệu cùng lạc rang giã dập và rau thơm, món nộm mang lại cảm giác giòn rụm, sần sật và vị chua cay kích thích. Trong cái không khí nóng bức, một đĩa nộm bò khô không chỉ giúp giải tỏa cơn đói xế chiều mà còn là cái cớ để bạn bè tụ tập, hóng gió và tận hưởng nhịp sống của Hà Nội.

Món nộm bò khô rất hợp cho các chiều hè nắng nóng. (Ảnh: iTour)

Phở cuốn

Nếu phở bò nóng hổi là biểu tượng của mùa đông thì phở cuốn lại là món ăn được yêu thích vào mùa hè. Bánh phở được để nguyên tấm lớn, cuộn tròn bên trong là thịt bò xào tái lăn và rất nhiều rau sống. Cách chế biến này giữ trọn vẹn vị ngọt của thịt bò mà không làm người ăn bị nóng.

Bát nước chấm của phở cuốn thường có vị chua ngọt thanh nhẹ, điểm xuyết thêm vài lát dưa góp. Khi thưởng thức, cảm giác mát lạnh từ lớp bánh phở chạm vào đầu lưỡi, sau đó là vị đậm đà của thịt và hương thơm của rau húng, rau mùi lan tỏa. Phở cuốn không chỉ đẹp mắt với sắc trắng xanh xen kẽ mà còn là món ăn giàu dinh dưỡng, nhẹ bụng, cực kỳ phù hợp cho những bữa tối muốn "đổi gió" mà vẫn đảm bảo sự thanh lịch của ẩm thực thủ đô.

Phở cuốn được coi là món ăn giải ngán vào mùa hè. (Ảnh: TripAdvisor)

Bún chả

Bún chả là món ăn xuất hiện quanh năm, nhưng thưởng thức vào mùa hè lại mang đến một cảm giác rất riêng. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, một bát nước chấm ấm nóng vừa đủ, có vị chua nhẹ của giấm, ngọt thanh của đường và chút cay nồng của ớt giúp kích thích vị giác vốn đang uể oải.

Điểm mấu chốt của bún chả mùa hè nằm ở đĩa rau sống đi kèm. Những lá xà lách tươi non, kinh giới, tía tô và húng láng giúp trung hòa cái béo ngậy của những miếng thịt dải, thịt viên nướng than hoa. Những sợi bún trắng tinh, thanh mảnh khi chấm vào bát nước mắm có thêm vài miếng đu đủ, cà rốt giòn sần sật rất ngon miệng. Thực khách không hề cảm thấy nặng nề mà ngược lại, sự đậm đà của thịt nướng hòa cùng rau xanh khiến bữa trưa mùa hè trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Bún chả thích hợp ăn cả mùa đông lẫn mùa hè. (Ảnh: AucoverVietnam)

Chè sen

Mùa hè cũng là mùa sen Tây Hồ nở rộ, những hạt sen trắng ngần, bùi ngậy được ninh khéo léo sao cho vừa chín tới, không bị nát. Một bát chè sen đúng điệu thường có thêm thạch đen, trân châu, long nhãn, lệ chi và một chút nước hoa bưởi thơm lừng.

Sự thanh mát của nước đường phèn kết hợp với vị bùi của sen và sự thanh khiết của hoa bưởi tạo nên một thức quà quý giá. Chỉ cần một bát chè đầy đá bào, thực khách như thấy cả một không gian hồ Tây lộng gió hiện ra ngay trong lòng phố, làm dịu đi mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc dài dưới nắng nóng.

Một cốc chè sen vào trưa hè giúp xua đi bao cái nắng, nóng, mệt nhọc. (Ảnh: AsiaTour)

Hà Nội vào hè dù khắc nghiệt nhưng vẫn luôn có những góc nhỏ ẩm thực đủ sức làm dịu lòng người. Những món ăn trên chứa đựng cả thói quen, văn hóa và cách người Hà Nội thích nghi, tận hưởng thiên nhiên qua từng mùa trong năm.