Quán bánh rán tí hon ngày bán 3.000 chiếc ở Hà Nội

Giữa khu chợ trên phố Quỳnh Mai (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), quầy bánh rán tí hon của bà Đặng Thị Hà (50 tuổi) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân suốt hơn một thập kỷ.

Không biển hiệu cầu kỳ, không quảng bá rầm rộ, nhưng mỗi buổi chiều, góc hàng nhỏ của bà vẫn tấp nập khách ra vào, chủ yếu là học sinh, phụ huynh và người dân quanh khu vực.

'Cơ duyên đến với nghề bắt nguồn từ nhu cầu mưu sinh khi đồng lương ít ỏi, tôi tự mày mò làm thêm, thử nghiệm nhiều lần thất bại trong suốt hàng tháng trời mới định hình được chiếc bánh hoàn chỉnh. Khó nhất là công đoạn rán, khi bánh dễ bị vỡ, lòi nhân hoặc mềm nhũn, buộc phải tự điều chỉnh công thức bột cho phù hợp', bà Hà (chủ quán) nói.

Mỗi ngày, bà bắt đầu công việc từ 5h sáng để chuẩn bị nguyên liệu qua nhiều công đoạn cầu kỳ, đến khoảng 14h mới dọn hàng bán.

Trong ngày, bà Hà làm một mẻ bánh với ba màu vỏ quen thuộc. Màu vàng từ bột nếp nguyên bản và màu xanh từ matcha là hai loại cố định, trong khi màu còn lại thay đổi theo mùa nguyên liệu. Những thời điểm chưa đến mùa khoai lang tím, bà linh hoạt thay thế bằng củ dền để giữ sự đa dạng. Trung bình mỗi ngày, bà sử dụng khoảng 10 kg bột và 3 kg đỗ xanh.

Nhân viên làm bánh dao động từ 3-4 người vào mùa đông, thời điểm nhu cầu tăng cao, và giảm còn khoảng 2 người vào mùa hè.

Khác với những hàng bánh rán cỡ lớn trên thị trường, bà chọn hướng đi riêng với bánh tí hon để tạo sự khác biệt và phù hợp với nhu cầu ăn vặt của trẻ nhỏ.

Nhân bánh đơn giản gồm đỗ xanh và dừa, kết hợp với ba loại vỏ, toàn bộ nguyên liệu đều do bà tự tay chế biến, từ ngâm gạo, xay bột, ép khô đến sên nhân. 'LỞ ngoài người ta làm bánh to nhiều rồi, mình làm cái bé cho khác đi, các cháu cũng thích hơn', bà Hà cho hay.

Quán sử dụng ba chảo dầu cỡ lớn để phục vụ kịp đơn cho khách. Những chiếc bánh rán tí hon tròn xoe, vàng ươm đang sôi lăn tăn trong chảo dầu nóng, tạo nên lớp bọt li ti bao quanh đầy hấp dẫn. Kích thước nhỏ, chỉ vừa một miếng ăn, nhưng mỗi chiếc lại có độ căng tròn, bề mặt bóng nhẹ, chuyển màu từ vàng nhạt sang nâu mật ong khi chín tới. Lớp vỏ bên ngoài giòn mỏng, đều màu, trong khi bên trong vẫn giữ được độ mềm dẻo.

'Quán không sử dụng vừng (mè) trong bánh sau khi nhận được phản hồi từ khách hàng rằng nguyên liệu này có thể khiến trẻ nhỏ dễ bị ho, đặc biệt khi lượng khách là trẻ em tại quán chiếm tỷ lệ khá lớn', bà Hà nói.

Chiếc bánh rán tí hon khi bẻ đôi để lộ phần ruột vàng ươm, mềm xốp, bên trong là lớp nhân đậu xanh. Nhân bánh mịn, tơi nhưng không khô, có độ ẩm nhẹ và ánh lên sắc vàng hấp dẫn. Lớp vỏ mỏng bên ngoài vàng ruộm, giòn nhẹ ôm trọn phần nhân bên trong, khi ăn vừa có độ dẻo của bột, vừa có vị ngọt thanh của đậu xanh và chút thơm ngậy đặc trưng của dừa, tạo nên tổng thể hài hòa, vừa miệng.

Giá bánh cũng thay đổi theo thời gian, từ mức 500 đồng/chiếc ban đầu, tăng lên 700 đồng và hiện là 1.000 đồng do chi phí nguyên liệu biến động. Vào mùa đông, lượng tiêu thụ cao, có ngày bán tới 3.000 chiếc; trong khi mùa hè nắng nóng, sức mua có phần giảm hơn. Khách hàng chủ yếu mua ăn vặt với số lượng vừa phải, khoảng 20.000-30.000 đồng, song cũng có những đơn lớn từ 100-200 chiếc.

Chị Mai Linh chia sẻ rằng bánh có lớp vỏ giòn, nhân đỗ xanh vừa phải, không quá ngọt nên dễ ăn. 'Mỗi nơi có một kiểu ngon riêng, nhưng bánh ở đây thanh hơn, vị nhẹ, ăn khá lạ miệng', chị chia sẻ, đồng thời đánh giá mức giá hợp lý khi chỉ 10.000 đồng đã mua được 10 chiếc.

Bé Ngọc Hà (6 tuổi) thường được bà dẫn qua quầy bánh mỗi buổi chiều sau giờ tan học. Bé cho biết thích bánh rán ở đây vì kích thước nhỏ, vừa miệng, dễ ăn, mỗi lần có thể ăn hết một túi khoảng 10.000 đồng.

Vào giờ cao điểm, quầy bố trí một nhân viên riêng phụ trách nhận đơn và đóng gói để phục vụ khách nhanh hơn. Đặc biệt vào mùa đông, lượng khách tăng cao, có thời điểm người mua phải xếp hàng dài chờ đến lượt.