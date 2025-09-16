Mướp đắng nhiều người không thích ăn, làm theo cách này cả nhà tranh nhau gắp

Khổ qua làm theo cách này rất ngon.

Khổ qua (mướp đắng) từ lâu được biết đến là loại quả có vị đặc trưng, nhiều người ngại ăn vì quá đắng. Tuy nhiên, với cách chế biến đúng, khổ qua không những bớt vị đắng mà còn trở thành món ăn hấp dẫn, dễ ăn và bổ dưỡng.

Theo kinh nghiệm dân gian, phần ruột trắng bên trong là nguyên nhân chính tạo vị đắng. Khi sơ chế, chỉ cần bỏ ruột, thái lát mỏng, rắc một ít muối rồi ướp khoảng 5 phút. Sau đó bóp nhẹ để loại bỏ phần nước thừa và rửa sạch trước khi nấu. Cách làm này giúp khổ qua giảm đáng kể vị đắng nhưng vẫn giữ được độ giòn và mùi vị đặc trưng.

Hơn nữa, khổ qua khi kết hợp cùng các nguyên liệu khác, nó không làm át hương vị của món ăn. Ngoài tác dụng thanh nhiệt, giải độc, khổ qua còn giúp làm đẹp da, giảm kích ứng và dưỡng ẩm.

Nguyên liệu:

- Khổ qua: 1 quả

- Thịt xông khói: 2 lát

- Dầu mè: một ít

- Nước tương: 1 muỗng

- Giấm

- Đường

- Ớt đỏ: 1 quả

- Tỏi băm: vừa đủ

- Muối

- Đá lạnh

Cách làm:

Khổ qua bổ đôi, bỏ ruột trắng, thái lát.

Rắc muối, ướp khoảng 5 phút để khử vị đắng và giữ độ giòn.

Luộc khổ qua trong nước sôi khoảng 2 phút.

Vớt ra, cho ngay vào tô nước đá ngâm 5 phút để khổ qua giữ màu xanh mướt và giảm hẳn vị đắng.

Thịt xông khói chiên chín rồi thái nhỏ.

Trộn khổ qua với nước tương, dầu mè, chút giấm, đường, tỏi băm, ớt hiểm và thịt xông khói.

Món khổ qua trộn thịt xông khói mát lành, giòn sần sật đã hoàn thành.

Mẹo nhỏ:

- Chọn khổ qua tươi, thịt sẽ dày và giòn hơn. Nếu vỏ đã ngả vàng thì khổ qua đã quá chín, ăn sẽ kém ngon.

- Khổ qua không để được lâu, đặc biệt vào ngày nóng, nên dùng trong vòng 2 ngày nếu cất tủ lạnh.

- Ngoài làm món ăn, khổ qua còn có thể dùng rửa mặt, giảm ngứa rôm sảy mùa nóng.

- Kết hợp khổ qua và trứng không chỉ dễ ăn mà còn bổ sung canxi, giúp bảo vệ xương.