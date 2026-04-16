Một mâm cơm đúng cách sau tuổi 40: Không cần đắt tiền nhưng giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn

Một mâm cơm đúng cách sau tuổi 40 thường tuân theo nguyên tắc “đĩa ăn cân bằng”: một nửa là rau, một phần tư là đạm, một phần tư là tinh bột.

Nguyên tắc này giúp kiểm soát năng lượng, đồng thời đảm bảo đủ vi chất. Khi tăng tỷ lệ rau, cơ thể hấp thu chất xơ nhiều hơn, giúp giảm hấp thu chất béo và đường.

Ngoài ra, việc ăn chậm, ăn đúng giờ và hạn chế ăn tối muộn cũng đóng vai trò quan trọng. Theo nghiên cứu về hành vi ăn uống, tốc độ ăn và thời điểm ăn có thể ảnh hưởng đến cân nặng ngang với lượng calo tiêu thụ.

Điều thú vị là khi áp dụng những nguyên tắc này, nhiều người không cần ăn ít hơn, nhưng vẫn giảm được cảm giác nặng nề sau bữa ăn.

Sau tuổi 40, sức khỏe không đến từ những thay đổi cực đoan, mà từ những điều chỉnh nhỏ nhưng bền vững. Một mâm cơm giản dị, đúng cách có thể trở thành “liều thuốc” tự nhiên giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn mỗi ngày.

Dưới đây là những gợi ý đĩa ăn cân bằng dinh dưỡng cho người sau tuổi 40. Mời bạn tham khảo: