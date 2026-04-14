Những mâm cơm nhà 'đẹp như ở tiệm' của mẹ đảm Hà Nội

Chia sẻ 30 mâm cơm hàng ngày của gia đình lên cộng đồng yêu bếp, chị Trần Thị Tươi, 42 tuổi, ở Hà Nội, nhận được hàng nghìn lượt like cùng hàng trăm bình luận thán phục, bởi sự đa dạng món ăn kết hợp trình bày đẹp mắt, chỉn chu. Nhiều người nhận xét "Đẹp mê mẩn", "Quá xuất sắc" hay "Tưởng chụp ở nhà hàng"...

Chị Tươi cho biết mỗi ngày gia đình chị, gồm hai vợ chồng và ba con, quây quần đông đủ nhất vào bữa tối. Vì thế, chị luôn cố gắng để bữa ăn trông vừa ngon mắt, vừa đa dạng và đủ dinh dưỡng, kích thích vị giác và sự hứng thú trong bữa ăn.

Mỗi bữa ăn của gia đình luôn có ít nhất 4 món, gồm canh rau, khoảng hai món mặn kèm một loại bánh tráng miệng do chị tự làm hoặc đĩa hoa quả được cắt tỉa đẹp.

Chị Tươi cho biết thường mất khoảng 1-1,5 giờ để chuẩn bị bữa tối. Do con út đã 6 tuổi, chị không thuê người giúp việc mà tự đảm đương việc nấu nướng. Cả ba con đều đang trong "tuổi ăn tuổi lớn" nên chị luôn ưu tiên bữa ăn đa dạng, đủ nhóm chất để các con đủ sức khỏe học tập, vận động hàng ngày.

Các món ăn thường được đặt trên chiếc mâm tre, trông cân xứng và hài hòa từ cách trình bày đến sự kết hợp màu sắc.

Bà mẹ ba con từng làm công việc văn phòng nhưng sau khi sinh con vào đúng dịp Covid-19 năm 2020, việc đi lại và thuê người phụ chăm con trở nên khó khăn do các quy định giãn cách, chị quyết định nghỉ làm. Trong thời gian này, chị lên mạng mày mò học làm các loại bánh để phục vụ các con. "Nhờ được các con và bạn bè ủng hộ nhiệt tình, mình vô tình trở thành cô chủ tiệm bánh lúc nào không hay", chị cười nói.

Mỗi mâm cơm là cả một sự tâm huyết, tình yêu thương chị Tươi gửi gắm đến cho gia đình.

Thực đơn các bữa ăn hàng ngày của gia đình 5 người hầu như hiếm khi trùng lặp. Vì thế, mỗi khi đi học về, các con chị luôn hỏi mẹ "tối nay ăn gì" với vẻ mặt háo hức.

Bữa cơm gia đình chị Tươi với món thịt trộn thính, nem cuốn, dưa góp, canh mọc củ quả, kimbab ngũ sắc và bánh trôi.

Một bữa cơm thường ngày khác của gia đình với trứng hấp, tai luộc, canh củ quả sườn, súp lơ luộc, kết hợp tráng miệng và bánh thạch hình trái tim.

Chị Tươi thừa nhận mình là người khá phóng khoáng, thoải mái, thậm chí dễ tính, song trong việc nấu ăn và làm bánh, chị luôn giữ sự chỉn chu cao nhất có thể.

Một bữa ăn đẹp mắt khác với kimbabMột bữa ăn đẹp mắt khác với kimbab, thịt heo luộc, đậu phụ nhồi thịt, salad dưa chuột bắp cải tím, canh củ quả sườn. Chị cũng chuẩn bị đủ hai loại nước chấm, nước sốt phù hợp với từng món ăn.

Ngoài làm các loại bánh, từ bánh bao, bánh mỳ, bánh cốm, các loại thạch như thạch hoa đậu biếc, thạch thanh long, chị cũng tự làm cả giò, chả, xúc xích, pate, để vừa đổi vị món ăn, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm.

"Với tôi, bữa cơm gia đình không chỉ để ăn hay cung cấp dinh dưỡng, mà còn là nơi gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Trong mỗi bữa ăn luôn có những câu chuyện vui vẻ, sự quan tâm, hỏi han nhau về một ngày đã qua. Tôi thường hỏi các con đi học có gặp khó khăn gì không, đồng thời lồng ghép những câu chuyện, hoàn cảnh mang tính giáo dục để các con hiểu và trưởng thành hơn", chị tâm sự.

Sự động viên, ủng hộ nhiệt tình của chồng con là động lực to lớn để chị Tươi đặt tâm huyết cho bữa cơm tối hàng ngày.

Chị Tươi, chủ những mâm cơm ngon, đẹp mắt bên con gái thứ hai.