6 món ăn nước uống giúp tiêu mỡ, nhẹ bụng sau Tết

Trà xanh

Trà xanh chứa catechin, đặc biệt là EGCG, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và tăng cường quá trình oxy hóa chất béo, thúc đẩy hiệu quả giảm mỡ thừa, mỡ nội tạng. Trang tin Ngôi sao của báo VnExpress dẫn nguồn một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ đã xác nhận uống trà xanh trong 12 tuần giúp giảm đáng kể tỷ lệ mỡ cơ thể.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên uống một tách trà xanh không đường sau bữa ăn hoặc trước khi tập luyện, vì nó không chỉ giúp sảng khoái mà còn giúp kéo dài quá trình đốt cháy chất béo.

Catechin có trong trà xanh còn giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát việc ăn uống ngày lễ Tết hiệu quả hơn, nhất là với những món chứa nhiều đường ngọt hay dầu mỡ.

Nước chanh loãng

Trong những ngày Tết ăn uống nhiều, một ly nước chanh ấm buổi sáng hoặc sau bữa ăn là việc đơn giản nhưng hiệu quả. Vitamin C và axit citric trong chanh giúp kích thích dịch vị, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn và giảm cảm giác đầy bụng sau khi ăn nhiều chất béo, đồng thời nước chanh rất ít calo và giúp bạn duy trì đủ nước cho cơ thể - yếu tố quan trọng để giữ được cân nặng ổn định trong dịp lễ.

Uống nước chanh ấm từ sáng còn có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác đói, góp phần hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào trong suốt cả ngày.

Cháo sơn tra – kê nội kim giúp tiêu thực, tan tích mỡ

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BSNT. Phan Thị Bích Hằng cho biết, cháo sơn tra là món ăn giúp tiêu thực, tan tích mỡ hiệu quả.

Thành phần: Sơn tra 12–15 g, kê nội kim 6 g, gạo tẻ 50 g.

Cách làm: Sơn tra đập dập, kê nội kim sao vàng, nấu cùng gạo thành cháo loãng, ăn ấm.

Tác dụng: Sơn tra vị chua ngọt, tính ôn, có tác dụng tiêu thực hóa tích, hoạt huyết, tán ứ, đặc biệt mạnh với chứng tích trệ do ăn nhiều thịt cá, dầu mỡ. Kê nội kim giúp kiện tỳ, tiêu thực, tăng khả năng tiêu hóa thức ăn, thường dùng cho các chứng đầy bụng, ăn không tiêu.

Khi phối hợp dưới dạng cháo, món ăn giúp làm sạch trệ tồn đọng trong tỳ vị, giảm nhanh cảm giác đầy tức, nặng bụng, đồng thời hỗ trợ chuyển hóa mỡ tích tụ sau Tết.

Rau cần xào mộc nhĩ giúp thông trệ

Rau cần xào và canh củ cải là những món ăn giúp tiêu mỡ, nhẹ bụng sau Tết

Thành phần: Rau cần 200g, mộc nhĩ 10g, tỏi vừa đủ.

Cách làm: Xào nhanh, nêm nhạt.

Tác dụng: Rau cần giúp thanh nhiệt, lợi thấp, thông tiện. Mộc nhĩ có tác dụng hoạt huyết, hóa trọc, hỗ trợ làm sạch mạch máu và giảm tích trệ. Món ăn giúp cơ thể nhẹ nhõm, bụng dễ chịu, phù hợp dùng xen kẽ trong tuần sau Tết.

Nước sắc lá sen – sơn tra hỗ trợ tiêu mỡ nhẹ nhàng

Thành phần: Lá sen khô 10 g, sơn tra 10 g.

Cách dùng: Sắc uống trong ngày, không dùng quá 2 tuần liên tục.

Tác dụng: Lá sen có tác dụng thanh thử, thăng thanh giáng trọc, thường dùng trong các chứng béo trệ. Khi phối hợp với sơn tra giúp tăng khả năng tiêu mỡ, giảm cảm giác nặng bụng, thích hợp với người tăng cân sau Tết nhưng thể trạng còn tốt.

Canh củ cải trắng – trần bì giúp hành khí hóa trệ

Thành phần: Củ cải trắng 200 g, trần bì 6 g, gừng tươi 3 lát.

Cách làm: Nấu canh nhạt, ăn trong bữa chính.

Tác dụng: Củ cải trắng có tác dụng tiêu thực, hóa đàm, thông khí, giúp giải quyết tình trạng khí trệ ở trung tiêu – nguyên nhân gây ợ hơi, chướng bụng. Trần bì vị cay đắng, tính ôn, có tác dụng lý khí, táo thấp, kiện tỳ, phù hợp với người ăn uống kém, bụng nặng sau Tết. Món canh giúp thông khí cơ tỳ vị, giảm tích trệ, khiến bụng nhẹ dần một cách tự nhiên, không gây mệt.