Hàng vạn người đổ về chợ Viềng mua bán cầu may

Hằng năm, vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, chợ Viềng (còn gọi là chợ Viềng Phủ hay chợ Viềng Xuân) lại họp phiên duy nhất trong năm, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Khác với những phiên chợ thông thường, người đến chợ Viềng không quá đặt nặng chuyện lời lãi mà chủ yếu mong cầu một năm mới thuận lợi, bình an.

Không gian họp chợ xưa diễn ra từ khu vực trước đình Ông Khổng đến trước Phủ Chính Tiên Hương (thuộc xã An Thái, tổng Đồng Đội trước đây; nay thuộc xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình).

Trải qua thời gian, chợ Viềng vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống nhưng quy mô tổ chức ngày càng mở rộng. Không gian họp chợ trải dài từ khu vực thị trấn Gôi cũ dọc theo Quốc lộ 37B qua địa bàn xã Vụ Bản đến xã Hiển Khánh (tỉnh Ninh Bình).

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu của du khách thập phương, năm nay chợ Viềng Xuân được nâng tầm thành Lễ hội, kéo dài từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng. Việc đổi mới công tác tổ chức không làm thay đổi bản chất, nét đẹp vốn có của chợ xưa mà để chủ động gìn giữ kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của chợ Viềng cũng như sự linh thiêng của không gian tín ngưỡng Phủ Dầy.

Ghi nhận của phóng viên, tại xã Vụ Bản, ngay từ chiều ngày mùng 7 tháng Giêng, các tuyến đường dẫn vào khu vực chợ đã đông kín người và phương tiện. Lượng khách đổ về mỗi lúc một đông.

Anh Nguyễn Thanh Tuyền (35 tuổi, Hải Phòng) cho biết: “Năm nào tôi cũng đi chợ Viềng du xuân và mua một món đồ lấy may. Năm nay, tôi mua nơm và giỏ vừa treo trang trí vừa mang ý nghĩa săn tài lộc, mong gia đình ấm no, đủ đầy cả năm”.

Thịt bò, bê thui cũng là mặt hàng được nhiều du khách chọn mua khi đi du xuân chợ Viềng để lấy may đầu năm. Thịt bò tại chợ Viềng năm nay có giá từ 250.000 - 300.000 đồng/kg.

Lực lượng chức năng được bố trí tại các điểm nút giao thông để phân luồng, hướng dẫn người dân gửi xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài.

Bên cạnh hoạt động mua bán, nhiều du khách kết hợp đi lễ tại các điểm tâm linh thuộc quần thể di tích Phủ Dầy quanh khu vực chợ để cầu tài lộc, bình an.

Du khách dâng lễ tại Phủ Chính Tiên Hương, thuộc quần thể di tích Phủ Dầy, nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Tại xã Hiển Khánh, không khí nhộn nhịp không kém.

Các mặt hàng trưng bày, giới thiệu mua bán đa dạng các sản vật, đồ dùng như: cây giống, nông cụ, hàng thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng...

Nhiều người quan niệm chỉ cần mua một món đồ nhỏ tại chợ cũng đủ lấy may cho cả năm.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh cho biết, để bảo đảm an ninh, trật tự tại lễ hội, Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ, bố trí 41 chốt chặn, riêng xã Hiển Khánh bố trí 11 chốt chặn, sẵn sàng thực hiện phân làn giao thông, bảo vệ an toàn cho phiên chợ. Cùng với đó, các phương án phòng, chống cháy nổ được địa phương triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo người dân và du khách tham gia phiên chợ trong không khí an toàn, văn minh.