Thái Lan phạt 80 triệu đồng nếu khách dùng kem chống nắng hại san hô

Ngày 16/10, Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Thực vật Thái Lan cảnh báo du khách có thể bị phạt tới 100.000 baht (khoảng 78 triệu đồng) nếu sử dụng kem chống nắng chứa hóa chất gây hại cho san hô trong khu vực công viên biển. Việc xử phạt được thực hiện theo quy định của Luật Công viên quốc gia năm 2019.

Thái Lan ban hành lệnh cấm các loại kem chống nắng chứa bốn thành phần gây hại cho san hô. Ảnh: Khaosod English

Biện pháp này nằm trong nỗ lực dài hạn bảo vệ hệ sinh thái biển đang bị đe dọa bởi ô nhiễm hóa chất và tác động du lịch quá mức.

Ông Atthaphol Charoenchansa, Tổng cục trưởng Cục Vườn quốc gia, cho biết lệnh cấm áp dụng với bốn thành phần độc hại gồm Oxybenzone, Octinoxate, 4-Methylbenzylidene Camphor và Butylparaben.

"Những hóa chất này làm gián đoạn quá trình phát triển ấu trùng san hô, ảnh hưởng đến sinh sản, gây hiện tượng tẩy trắng và có thể dẫn đến chết san hô," ông Atthaphol Charoenchansa nói.

Cơ quan này khuyến khích du khách sử dụng các sản phẩm chống nắng thân thiện với môi trường, có nhãn "Reef Safe" hoặc "Reef Friendly". Ngoài ra, du khách được nhắc tuân thủ các quy định bảo tồn khác như không chạm, đứng lên hoặc khai thác san hô; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m với rạn san hô; không xả rác hoặc chất thải xuống biển; thực hiện nghiêm hướng dẫn của nhân viên quản lý công viên.

Những rạn san hô bị tẩy trắng do hiện tượng nước biển nóng lên. Ảnh: CNN

Cục Vườn quốc gia đã yêu cầu các công viên biển trên toàn quốc siết chặt kiểm tra và tăng cường tuyên truyền cho du khách về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Hiện tượng san hô bị tẩy trắng do nhiều nguyên nhân như ô nhiễm từ đất liền, khai thác hải sản trái phép, hiện tượng sao biển gai bùng phát và nhiệt độ nước biển tăng dần - đạt ngưỡng 30 độ C.

Động thái này phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng trước tác động môi trường của du lịch lên các rạn san hô nổi tiếng của Thái Lan - những điểm đến thu hút hàng triệu khách mỗi năm nhưng đang chịu áp lực nặng nề từ biến đổi khí hậu và hoạt động của con người.