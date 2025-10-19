Lô Lô Chải, làng du lịch tốt nhất thế giới 2025 có gì khiến du khách xiêu lòng?

Mới đây, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đã công bố danh sách 52 ngôi làng được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" (Best Tourism Villages 2025). Đáng chú ý, Việt Nam có 2 ngôi làng cổ được xướng tên là Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).

Đặc biệt, Lô Lô Chải là ngôi làng quen thuộc với các tín đồ du lịch. Không mang dáng vẻ hùng vĩ với núi non trập trùng như Mã Pí Lèng, cũng chẳng rực rỡ sắc màu như những thửa ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, hay phảng phất chất trời Âu như thảo nguyên Suôi Thầu, Lô Lô Chải khiến lòng người vấn vương bởi vẻ đẹp trầm lắng, mộc mạc và bình yên.

Lô Lô Chải vừa được công nhận là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025 (Ảnh: Thạch Thảo - Vietnamnet)

Nằm nép mình dưới chân cột cờ Lũng Cú - nơi cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, thôn Lô Lô Chải nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ. Ngôi làng nằm ở độ cao gần 1.470m so với mực nước biển nên có khí hậu mát mẻ quanh năm.

Đây là nơi sinh sống của hơn 100 hộ dân, trong đó khoảng 10% là người Mông, còn lại là đồng bào dân tộc Lô Lô. Họ đã sinh sống và gìn giữ văn hóa suốt gần 800 năm. Người Lô Lô ở đây 7 họ là Vàng (đông nhất) Sình, Dìu, Là, Mùng, Lù, Sính.

Điểm nổi bật nhất ở Lô Lô Chải chính là kiến trúc nhà trình tường cổ - loại hình nhà truyền thống thường gặp ở cao nguyên đá. Nhà được xây từ đất sét, đất thịt và đá cuội. Người dân đóng khung gỗ làm khuôn, rồi đổ đất vào và nện chặt, tạo thành các bức tường dày 50 - 60 cm. Sau đó, họ dùng vồ gỗ để làm nhẵn bề mặt tường. Loại vật liệu tự nhiên này không chỉ dễ kiếm mà còn rất phù hợp với điều kiện khí hậu vùng cao – giữ nhà ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Mái nhà được lợp bằng ngói âm dương đặc trưng.

Bao quanh mỗi ngôi nhà là những hàng rào đá xếp thủ công tỉ mỉ, cao ngang lưng người. Nó vừa để phân ranh giới vừa có tác dụng như một lớp "tường thành" bảo vệ cư dân khỏi thú dữ hay gió núi khắc nghiệt. Nhiều ngôi nhà tại đây đã tồn tại hàng trăm năm, thấm đẫm hồn cốt văn hóa của người Lô Lô.

Anh Sình Dỉ Gai - trưởng làng Lô Lô Chải chia sẻ, trước đây, người dân chỉ làm nông nghiệp, chỉ sống dựa vào đồi ngô, nương lúa... nên rất vất vả. Từ năm 2011, khi nhận được chương trình hỗ trợ khởi nghiệp du lịch, bản làng bắt đầu có nhiều thay đổi.

Sau hơn 10 năm nỗ lực, Lô Lô Chải đã vươn lên trở thành “Làng văn hóa du lịch cộng đồng”, nhộn nhịp du khách. Hiện tại, cả thôn có 56 hộ làm homestay. Đặc biệt, các homestay đều giữ nguyên kiến trúc truyền thống, bố trí không gian sinh hoạt chung ấm cúng, vệ sinh sạch sẽ và trưng bày nhiều hiện vật cổ quý giá phản ánh đời sống văn hóa người Lô Lô.

Mỗi mùa, Lô Lô Chải lại mang một vẻ đẹp riêng. Tuy nhiên, những ngày cuối năm, mùa đông chuyển mình sang xuân, nơi đây nhộn nhịp hơn cả. Đến Lô Lô Chải vào những ngày này, du khách sẽ được chìm đắm trong không gian mờ ảo khi làn sương trắng nhẹ nhàng phủ kín núi rừng mỗi lúc sáng sớm và chiều tà. Chính vẻ đẹp hoang sơ ấy đã khiến nhiều người ví Lô Lô Chải như làng Vân Miêu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) trong bộ phim nổi tiếng "Đi đến nơi có gió".

Không chỉ giữ gìn nếp sống truyền thống trong sinh hoạt thường ngày, người dân còn gìn giữ và phát huy các nghề thủ công truyền thống, trang phục dân tộc, phong tục tập quán đặc sắc… Những giá trị văn hóa nguyên bản ấy đã làm nên sức hút bền vững và đầy bản sắc của Lô Lô Chải.

Ảnh: Nguyễn Ngọc Đô