Món cá được Tăng Thanh Hà ăn để giữ dáng không ngờ lại quá nhiều công dụng cho sức khỏe, có mặt khắp các chợ Việt

Thứ Bảy, ngày 08/01/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Để có được thân hình gọn gàng sau sinh, có lẽ thực đơn ăn uống là "trợ thủ đắc lực" của bà mẹ 3 con Hà Tăng. Bữa ăn mà Hà Tăng chia sẻ gần đây nhất chính là món cá nục, món ăn rẻ tiền, dân dã nhưng giàu dinh dưỡng.

Món ăn dành cho bữa trưa mà Tăng Thanh Hà chia sẻ gần đây nhất chính là món cá nục kho cà chua. Đây là món ăn dân dã vốn quen thuộc với nhiều gia đình Việt, vừa ngọt thơm đưa cơm lại rất bổ dưỡng.

Nồi cá nục kho của Hà Tăng

Cá nục được biết đến như một loại cá có tác động rất tốt đến sức khỏe của con người. Theo nhiều nghiên cứu, cá nục rất giàu protein và các khoáng chất như canxi, phốt pho, kali, selen và magiê. Các loại vitamin như Vitamin như Vitamin A, Vitamin D, Vitamin K, Niacin, Vitamin B12, Vitamin C, Choline và Folate cũng được tìm thấy nhiều trong loại cá này.

Ngoài cung cấp cho con người nguồn năng lượng dồi dào, cá nục còn chứa nhiều axit béo omega-3, cùng lượng lớn chất béo lành mạnh có vai trò quan trọng trong việc ổn định đường huyết.

Việc tiêu thụ thường xuyên cá nục có nhiều tác dụng tích cực đến sức khỏe:

Cá nục được bày bán khắp các chợ Việt với giá thành tương đối rẻ. Ảnh minh họa

Giảm nguy cơ tiểu đường

Cá nục có chứa một số lượng lớn chất béo lành mạnh và axit béo không bão hòa, có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa, cũng như kiểm soát mức đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. Tiêu thụ cá nục một cách thường xuyên không chỉ điều chỉnh lượng đường trong máu trong cơ thể, mà còn có tác dụng làm giảm mỡ nội tạng, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tốt cho tim mạch

Với những tính năng nổi bật về hàm lượng dinh dưỡng cũng như các khoáng chất, giàu axit béo omega - 3, hàm lượng chất béo thấp sẽ cải thiện lưu lượng máu, ngăn chặn bệnh tim mạch do giảm nồng độ triglyceride trong máu và giảm hiện tượng máu bị vón cục dẫn tới tắc nghẽn mạch máu.

Cải thiện chức năng não bộ

Các nhà khoa học từ lâu đã nhận định đây là một thực phẩm quan trọng cho não vì nó tăng cường hoạt động của não và giữ cho hệ thần kinh bình thường và khỏe mạnh. Cá nục cũng rất hữu ích trong việc giảm các cơn đau của chứng đau nửa đầu.

Giảm viêm nhiễm và chứng đau khớp

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh omega-3 có trong cá, đặc biệt là cá biển như cá nục có tác dụng làm giảm viêm nhiễm và chứng đau khớp ở người. Các loại cá giàu omega-3 gồm có cá thu, cá hồi, cá nục, cá ngừ…

Giúp làm giảm nồng độ cholesterol

Vì cá nục có chứa rất ít cholesterol so với các loại thịt khác (chẳng hạn bằng nửa so với thịt gà). Do đó nó làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch cho con người.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Các loại thịt động vật như lợn, bò… chứa rất nhiều protein, song nếu ăn nhiều lại không tốt cho sức khỏe vì có thể gây ra chứng thừa đạm, béo phì, tiểu đường… Trong khi đó, protein trong cá rất dễ hấp thụ, đảm bảo rằng dạ dày không phải làm việc nhiều giờ để tiêu hóa lượng cá bạn đã ăn.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/mon-ca-duoc-tang-thanh-ha-an-de-giu-dang-khong-ngo-lai-qua-nhieu-cong-dun...Nguồn: https://giadinh.net.vn/mon-ca-duoc-tang-thanh-ha-an-de-giu-dang-khong-ngo-lai-qua-nhieu-cong-dung-cho-suc-khoe-co-mat-khap-cac-cho-viet-172220107152201737.htm