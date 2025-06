4 cách để ăn đồ ăn thừa trữ trong tủ lạnh vừa an toàn vừa tiết kiệm

Thực ra, đồ ăn thừa không phải là "kẻ thù đáng sợ", vấn đề cốt lõi nằm ở cách chúng ta bảo quản. Nắm vững các nguyên tắc dưới đây, bạn sẽ dễ dàng biết nên giữ món nào và giữ như thế nào!

Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp có thể ức chế sự sinh sôi của vi sinh vật, giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Để bảo quản thực phẩm an toàn, bạn cần lưu ý những điểm sau:

1. Nhanh chóng làm nguội và cất vào tủ lạnh

Nếu để thực phẩm ở nhiệt độ phòng, vi sinh vật có thể sinh sôi nhanh chóng, dẫn đến thực phẩm bị ôi thiu.

Thức ăn đã nấu chín không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Tất cả thức ăn đã nấu chín nên được làm nguội và làm lạnh ngay lập tức, nhiệt độ làm lạnh tốt nhất là dưới 5 độ C. Cho thức ăn thừa vào các vật chứa sạch, nguội. Sử dụng đĩa, bát miệng rộng để đựng và cắt thịt thành miếng nhỏ. Thường xuyên khuấy các món ăn có nước để tăng tốc độ làm nguội.

2. Không nên để đồ ăn thừa quá lâu trong tủ lạnh

Ngay cả khi được bảo quản trong tủ lạnh, vi sinh vật vẫn có thể sinh sôi chậm, có khả năng gây ra rủi ro về an toàn thực phẩm.

Đồ ăn thừa không nên để trong tủ lạnh quá 3 ngày. Nên hạn chế số lần hâm nóng lại, không nên hâm nóng lại quá 1 lần.

Bạn có thể dán nhãn nhỏ lên đồ ăn thừa để ghi rõ thời gian bảo quản. Ngoài ra, mỗi lần nấu ăn nên cố gắng chuẩn bị lượng thức ăn vừa đủ theo số người và khẩu phần ăn để giảm thiểu lượng thức ăn thừa.

3. Rã đông trong tủ lạnh hoặc môi trường lạnh

Tránh rã đông thực phẩm đông lạnh ở nhiệt độ phòng, đặc biệt là các khối thịt lớn. Thời gian rã đông lâu có thể khiến vi sinh vật sinh sôi nhanh chóng, gây nguy hiểm cho an toàn thực phẩm.

Lò vi sóng có thể rã đông thực phẩm, nhưng cũng có thể tạo ra "điểm ấm" phù hợp cho vi sinh vật phát triển ở những vị trí có hàm lượng nước cao trong thực phẩm. Do đó, nên nấu ngay lập tức thực phẩm đã rã đông bằng lò vi sóng. Rã đông trong môi trường lạnh (như ngăn mát tủ lạnh) có thể giảm sự sinh sôi của vi sinh vật.

4. Đung nóng đến nhiệt độ an toàn trước khi ăn

Trước khi ăn, thức ăn nên được làm nóng đến nhiệt độ đủ, ít nhất phải đạt 60 độ C.

Đối với đồ ăn thừa và các loại thực phẩm dễ hỏng như thịt, hải sản, trứng và các sản phẩm từ sữa, bất kể đã được bảo quản như thế nào trước đó, đều phải được đun nóng đến nhiệt độ an toàn (tức là ít nhất trên 60 độ C) trước khi ăn. Ở nhiệt độ trên 60 độ C, phần lớn vi sinh vật không thể sinh sôi.

Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ an toàn có thể giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, khi điều kiện thực tế không thể đáp ứng nhiệt độ bảo quản an toàn, bạn nên cố gắng sử dụng thực phẩm tươi sống và nấu ngay lập tức, giảm thiểu cơ hội cho vi sinh vật sinh sôi.