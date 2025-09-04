Để nắm muối vào tủ lạnh bất ngờ với công dụng tuyệt vời có "1-0-2", ai đọc xong cũng muốn làm thử

Muối là loại gia vị phổ biến và là thành phần không thể thiếu trong nhiều món ăn. Đây không chỉ là gia vị phổ biến trên toàn thế giới mà nó còn có rất nhiều ứng dụng khác trong đời sống hàng ngày. Việc đặt một bát muối trong tủ lạnh là phương pháp đơn giản để giữ cho tủ lạnh ít nhiễm khuẩn, khử mùi hôi mà còn có những tác dụng ít người biết đến.

- Muối giúp hút ẩm: Muối cũng có khả năng hút ẩm, làm giảm độ ẩm trong khoang tủ và ngăn chặn tình trạng đọng nước, giúp bảo quản thực phẩm. Hơn nữa muối còn giúp khử trung nên hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc. Nên dùng bát muối tinh hoặc muối biển khô đặt vào tủ lạnh để chúng hút ẩm tốt hơn. Sau khi chúng bị cứng lại thì nên thay bằng bát muối khác.

- Làm sạch hiệu quả: Tủ lạnh là nơi chứa rất nhiều các loại thực phẩm khác nhau, cả thực phẩm sống lẫn thực phẩm chín nên thường khi sử dụng lâu ngày sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề như xuất hiện mùi hôi, vi khuẩn và nấm phát triển, tủ bị đóng tuyết... Việc đặt một bát muối trong tủ lạnh có thể giải quyết khá nhiều vấn đề này.

- Có thể rã đông tuyết trong ngăn đá: Khi bạn điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh quá thấp và duy trì trong thời gian dài, lớp tuyết sẽ hình thành, đóng xung quanh thành tủ, làm giảm hiệu quả làm lạnh và bảo quản thực phẩm. Nếu dùng vật sắc nhọn để cạy lớp tuyết này, bạn có thể khiến tủ lạnh phát nổ, rất nguy hiểm.

Theo đó để làm sạch đông tuyết trong tủ lạnh bạn có thể rắc muối trực tiếp lên lớp tuyết bị đóng cứng trong tủ lạnh. Muối có khả năng hấp thụ nước nên sẽ giảm thiểu thời gian rã đông lớp tuyết trong tủ lạnh một cách hiệu quả. Khi lớp tuyết đã tan, hãy dùng khăn sạch lau khô ngăn đá là được.

- Có thể khử mùi hôi: Muối có khả năng hấp thụ mùi khá tốt, và việc đặt một bát muối trong tủ lạnh có thể giúp loại bỏ mùi khó chịu từ các loại thực phẩm. Điều này giúp cho không gian trong tủ lạnh trở nên thơm tho và dễ chịu hơn.

- Bảo quản thực phẩm tốt hơn: Việc đặt một bát muối trong tủ lạnh cũng có thể giúp thực phẩm được bảo quản tốt hơn. Khả năng hấp thụ nước của muối giúp giảm độ ẩm trong không khí, từ đó giữ cho thực phẩm tươi ngon và tránh bị đọng nước trong túi.

- Giảm sự hình thành băng trong tủ lạnh: Một mẹo hay nhà bếp bạn có thể áp dụng là lấy một chiếc bát nhỏ sạch, thêm một lượng muối ăn thích hợp, sau đó thêm nước vào để tạo thành dung dịch muối. Sau đó, đặt chiếc bát nhỏ vào một góc tủ lạnh. Bằng cách này, khi tủ lạnh hoạt động, dung dịch nước muối sẽ hấp thụ hơi nước trong không khí, làm giảm sự hình thành sương giá, băng giá.