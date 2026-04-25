Loại thịt rẻ hơn cá, tươi hơn thịt bò, xào với rau lạ cực kỳ ngon ngọt, ăn một miếng là nhớ mãi không quên

Mùa hè nóng nực, nếu bạn đã chán thịt lợn ngấy mỡ trong khi thịt bò đắt đỏ thì có thể lựa chọn loại thịt này: Thịt gà.

Đặc biệt đùi gà vừa mềm, vừa ngon ngọt, có thể chế biến được nhiều món ăn ngon. Đây là loại thịt giàu giá trị dinh dưỡng, được nhiều người ưa chuộng vì mềm, mọng nước và đậm vị.

Trong 100g đùi gà bỏ da chứa khoảng 209 calo, 26g protein chất lượng cao giúp xây cơ, phục hồi mô. Lượng chất béo khoảng 10–12g, chủ yếu là chất béo không bão hòa tốt cho tim nếu bỏ da.

Đây là loại thịt giàu giá trị dinh dưỡng

Loại thịt này cũng cung cấp sắt dễ hấp thu, kẽm tăng miễn dịch, selen chống oxy hóa, cùng vitamin B3, B6, B12 hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và thần kinh.

Mang đùi gà xào với củ tỏi rừng (bách hợp) sẽ được một món ăn ngon ngọt. Tỏi rừng là một vị thuốc nam quý mọc hoang ở vùng núi cao, thường dùng chữa ho, viêm phế quản, suy nhược thần kinh và an thần.

Củ tỏi rừng có vị ngọt nhạt, tính mát, được xem là thảo dược quý hỗ trợ phổi và tim mạch.

Loại thịt này cũng cung cấp sắt dễ hấp thụ

Về mặt dinh dưỡng, loại củ này tươi tương đối giàu carbohydrate, chứa khoảng 16,6 gam trên 100 gam, chủ yếu ở dạng tinh bột và chất xơ.

Chất xơ thúc đẩy nhu động ruột, tăng thể tích phân, ngăn ngừa táo bón và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và mức lipid trong máu.

Xào hai loại nguyên liệu này với nhau, thịt gà mềm và mọng nước, củ tỏi rừng giòn ngọt và thơm ngon. Món này ăn kèm với cơm thì tuyệt vời.

Củ bách hợp hay còn gọi là tỏi rừng

Món ăn gợi ý: Thịt gà xào tỏi rừng

Nguyên liệu: Đùi gà, củ tỏi rừng tươi, nửa củ hành tây nhỏ, vài tép tỏi, gừng

Gia vị: Nước tương nhạt, nước tương đậm, rượu nấu ăn, nước sốt hàu, tinh bột bắp, muối và dầu ăn.

Cách làm:

- Rửa sạch đùi gà rồi lọc xương. Đây là một phương pháp đơn giản: Dùng kéo cắt dọc theo hướng xương đùi gà, sau đó dùng dao tách lấy thịt. Không cần cắt quá thô, chỉ cần tách lấy thịt là được.

Cắt thịt đùi gà đã lọc xương thành những miếng nhỏ có kích thước tương đương nhau. Không nên cắt quá to, nếu không thịt sẽ không chín đều; cũng không nên cắt quá nhỏ, nếu không thịt sẽ dễ bị nát khi nấu.

- Cho thịt gà đã chặt nhỏ vào bát, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh nước tương nhạt, nửa muỗng canh nước tương đậm, 1 muỗng canh nước sốt hàu và một nhúm bột bắp.

Trộn đều bằng tay và ướp trong 15-20 phút. Bột bắp rất quan trọng để thịt gà mềm, vì vậy đừng bỏ qua bước này!

- Trong khi ướp, bạn cũng có thể thái nhỏ hành tây, thái lát tỏi, thái khoanh ớt và thái sợi gừng. Để riêng các nguyên liệu này.

- Trước tiên, tách từng cánh hoa của củ tỏi rừng tươi, sau đó rửa sạch với nước sạch, loại bỏ những phần bị đen ở mép.

Nếu bạn lo lắng củ tỏi rừng có vị đắng, bạn có thể ngâm chúng trong nước sạch khoảng 10 phút, hoặc chần nhanh trong nước sôi rồi rửa lại bằng nước lạnh. Điều này sẽ giúp củ tỏi rừng xào giòn và ngọt hơn, mà không bị đắng.

- Cho một ít dầu ăn vào chảo – không quá nhiều, chỉ lượng vừa đủ dùng để xào. Vặn nhỏ lửa và phi thơm tỏi thái lát từ từ. Dầu tỏi đã sẵn sàng. Các món ăn nấu với dầu tỏi rất thơm, ngon hơn nhiều so với việc chỉ xào tỏi sống.

Tiếp theo, cho các miếng gà đã ướp vào chảo và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi gà đổi màu và bề mặt hơi vàng. Lúc này, hương thơm của thịt sẽ được tỏa ra trọn vẹn.

- Sau khi thịt gà đổi màu, cho hành tây và gừng thái hạt lựu vào, tiếp tục xào cho đến khi hành tây hơi trong và thơm. Sau đó, thêm một ít nước vào nồi, khoảng nửa bát, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong hai hoặc ba phút để thịt gà chín kỹ và các hương vị ngấm vào nhau.

- Khi gần hết 2-3 phút, cho tỏi rừng vào chảo, tăng nhiệt và xào nhanh khoảng 1 phút. Củ tỏi rừng chín rất nhanh; nếu nấu quá lâu, chúng sẽ mềm và mất đi độ giòn, vì vậy bạn phải thao tác nhanh. Cuối cùng, nếm thử; nếu thấy nhạt, thêm một chút muối, xào thêm vài lần nữa là có thể dọn ra ăn.

Món đùi gà xào củ tỏi rừng được bày trên đĩa. Thịt gà được phủ một lớp nước sốt đậm đà, còn những miếng tỏi rừng trắng non mềm mại trông vô cùng hấp dẫn.

Cắn một miếng gà; thịt rất mềm, nước sốt ngấm sâu vào, làm cho món ăn thêm đậm đà hương vị. Sau đó, gắp một miếng tỏi rừng; nó giòn và ngọt, thoang thoảng mùi thơm của thịt – một sự kết hợp hoàn hảo.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Theo Toutiao)