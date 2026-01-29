Loại thịt gia cầm khổng lồ, rẻ hơn thịt bò, ngon hơn thịt vịt, giàu dinh dưỡng, hầm kiểu này thơm ngon tuyệt vời

Trong tiết trời giá rét, món hầm là món ăn được ưa chuộng nhất. Cho dù đó là bắp cải hầm đậu phụ, thịt bò hầm, thịt cừu hầm hay củ cải hầm, một nồi hầm nóng hổi được dọn ra khi còn bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp không gian, vừa ngon miệng vừa ấm áp.

Sau một bát, bạn sẽ cảm thấy ấm áp toàn thân. Nếu nói về một món hầm đặc biệt cho mùa này, thì ngỗng hầm chắc chắn là một trong số đó.

Loại thịt này bạn có thể mua ở các cửa hàng thực phẩm sạch, các trang trại chăn nuôi ngỗng hoặc trên các chợ online

Loại gia cầm khổng lồ này không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe.

Cụ thể, loại thịt này chứa một lượng protein dồi dào, cần thiết cho việc xây dựng và phục hồi cơ bắp, sản xuất enzyme và hormone, cũng như duy trì các chức năng cơ thể khác. Protein trong thịt ngỗng là loại protein hoàn chỉnh, cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được.

Loại thịt này là một nguồn cung cấp tốt các vitamin nhóm Be, đặc biệt là B6 và B12, đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa năng lượng và chức năng hệ thần kinh.

Ngoài ra, nó còn chứa các khoáng chất như sắt, kẽm, phốt pho và selen, hỗ trợ sản xuất hồng cầu, tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa.

Loại thịt này chứa một lượng protein dồi dào,

Với hàm lượng calo và chất béo cao, loại thịt này cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, rất phù hợp cho những người có nhu cầu năng lượng lớn hoặc trong thời tiết lạnh.

Thịt ngỗng trên thị trường đang có giá trên 110.000đ-140.000đ/kg, tùy vào ngỗng lai hay ngỗng cỏ, bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng thực phẩm sạch, các trang trại chăn nuôi ngỗng hoặc trên các chợ online.

Dưới đây là cách chế biến món ngỗng hầm tại nhà, vừa rẻ vừa ngon, cách làm cũng không quá phức tạp.

Món ăn gợi ý: Ngỗng hầm kiểu nhà làm

Nguyên liệu:

- Một con ngỗng khoảng 4-5 cân (bạn có thể nhờ người bán thịt làm thịt và chặt thành từng miếng),

- 1 củ hành lá (cắt khúc),

- 1 củ gừng lớn (thái lát),

- 1 củ tỏi (để nguyên tép hoặc đập dập nhẹ),

- 3-4 lá nguyệt quế, một ít quế, vài quả ớt khô (điều chỉnh theo độ cay),

- 1 quả ớt chuông xanh và 1 quả ớt chuông đỏ (cắt miếng, chủ yếu để tạo màu và hương thơm), dầu ăn, muối.

Cách làm:

Bước 1: Ngâm các miếng thịt ngỗng đã mua trong nước sạch khoảng nửa tiếng để loại bỏ bớt máu. Sau đó cho vào nồi nước lạnh và đun sôi trên lửa lớn.

Lúc này, một lớp bọt màu trắng xám sẽ nổi lên trên bề mặt; cẩn thận vớt bỏ lớp bọt này bằng thìa. Sau khi chần khoảng 5 phút, vớt thịt ngỗng ra và rửa lại bằng nước ấm để loại bỏ bọt trên bề mặt.

Bước 2: Lấy một chiếc nồi gang lớn (nếu không có, bạn cũng có thể dùng nồi hầm đáy dày), đun nóng nồi, rồi đổ lượng dầu ăn vừa đủ vào.

Khi dầu nóng khoảng 50%, cho hành lá, gừng thái lát và tỏi băm vào, xào nhỏ lửa cho đến khi thơm. Sau đó cho lá nguyệt quế, quế và ớt khô vào, tiếp tục xào nhỏ lửa cho đến khi thơm.

Bước 3: Cho các miếng thịt ngỗng đã chần vào nồi và xào trên lửa vừa. Bạn sẽ thấy bề mặt thịt ngỗng dần săn lại và màu sắc chuyển từ trắng hồng sang hơi vàng. Quá trình này mất khoảng 8-10 phút.

Hãy kiên nhẫn và xào đều để đảm bảo mỗi miếng thịt ngỗng đều được làm nóng. Xào thịt ngỗng có hai mục đích: thứ nhất, để loại bỏ mùi tanh, và thứ hai, để làm cho thịt săn chắc hơn và ít bị nát khi hầm, đồng thời làm nổi bật hương thơm tự nhiên của thịt ngỗng.

Bước 4: Khi thịt ngỗng được xào đến khi hơi vàng và thơm, thêm đủ nước nóng – điều quan trọng là phải dùng nước nóng để thịt không bị khô. Nước phải ngập hoàn toàn thịt ngỗng, vì thời gian hầm tương đối dài, và tốt nhất là không nên thêm nước trong quá trình hầm.

Sau khi đun sôi trên lửa lớn, giảm lửa nhỏ, đậy nắp nồi và hầm liu riu. Lúc này, bạn có thể làm những việc khác, vì bước tiếp theo là hầm thịt ngỗng cho đến khi mềm và đậm đà hương vị.

Bước 5: Hầm ngỗng cần sự kiên nhẫn. Thông thường, cần hầm từ 1,5 đến 2 tiếng, ngỗng già có thể cần thời gian lâu hơn. Thỉnh thoảng, bạn có thể mở nắp và khuấy nhẹ bằng thìa để tránh bị dính.

Sau khoảng một tiếng hầm, mùi thơm của thịt ngỗng sẽ rất đậm đà, lan tỏa khắp nhà. Lúc này, bạn có thể thêm một lượng muối vừa đủ để nêm nếm. Không nên thêm muối quá sớm, nếu không thịt sẽ bị dai.

Bước 6: Tiếp tục ninh cho đến khi thịt ngỗng có thể dễ dàng xiên bằng đũa, cho thấy món ăn gần chín. Lúc này, mở nắp và tăng lửa để làm đặc nước sốt. Không nên làm đặc nước sốt quá nhiều; hãy để lại một ít nước sốt sánh để trộn với cơm hoặc chấm bánh mì – đó mới là tinh túy!

Cuối cùng, rắc ớt chuông xanh và đỏ thái nhỏ lên trên và xào nhẹ. Hương thơm tươi mát của ớt chuông sẽ làm tăng thêm hương vị tổng thể và làm cho món ăn hấp dẫn hơn.

Thịt ngỗng được hầm chín tới hoàn hảo; chỉ cần dùng đũa nhẹ nhàng tách khỏi xương, thịt vẫn mềm và dai. Một miếng cắn thôi cũng đủ làm dậy lên hương thơm ngào ngạt, thoang thoảng mùi gia vị, nhưng chủ yếu là vị ngọt tự nhiên của thịt ngỗng. Phần có da đặc biệt ngon; da được hầm mềm và dai, giàu collagen, tan chảy trong miệng.

Phần tuyệt vời nhất chính là nước dùng, vàng óng và trong veo, cô đọng toàn bộ tinh túy của thịt ngỗng. Chỉ cần một thìa nước dùng chan lên cơm, cơm sẽ lập tức trở nên bóng bẩy và thơm ngon, từng hạt cơm đều thấm đẫm hương vị đậm đà.

Hoặc bạn có thể xé một miếng bánh bao hấp và chấm vào nước dùng; cảm giác thỏa mãn mãnh liệt đến mức có thể khiến bạn tạm quên đi tiếng gió rít bên ngoài.

Mùa đông này, sao bạn không thử nấu một nồi thịt ngỗng hầm nhỉ? Khi hương thơm lan tỏa từ nhà bếp, khi gia đình quây quần bên nhau, và khi miếng thịt ngỗng ngon tuyệt đầu tiên chạm vào miệng bạn, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là vậy – một nồi hầm, một buổi sum họp gia đình và một đêm đông ấm áp.

Vậy nên đừng chần chừ nữa, ngày mai hãy ra chợ mua một con ngỗng thôi!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!