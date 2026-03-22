Loại thịt rẻ hơn thịt bò, thơm hơn thịt cừu, kho với dưa cải thành món ngon đưa cơm hấp dẫn

Loại thịt này chứa lượng protein chất lượng cao giúp cơ thể phục hồi năng lượng và hỗ trợ phát triển cơ bắp: Thịt vịt.

Ngoài ra, loại thịt này còn cung cấp nhiều sắt, kẽm và vitamin nhóm B tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh.

Đặc biệt, chất béo trong thịt vịt có tỷ lệ axit béo không bão hòa khá cao, tốt cho sức khỏe tim mạch nếu ăn với lượng hợp lý.

Sau những bữa tiệc nếu vịt quay thường còn lại khá nhiều, thay vì ăn lại theo cách cũ, bạn có thể biến tấu thành món vịt quay kho dưa cải thơm ngon, lạ miệng. Vịt quay khi kết hợp cùng dưa cải, loại thực phẩm lên men tự nhiên giúp kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa.

Loại thịt béo mềm này hòa quyện cùng vị chua dịu của dưa cải và nước dừa thanh ngọt tạo nên hương vị đậm đà, hấp dẫn. Khi kho lên, nước sốt sánh nhẹ thấm vào từng miếng thịt vịt, tạo nên hương vị rất đưa cơm.

Dân Việt giới thiệu công thức nấu vịt quay kho cải chua như sau:

Nguyên liệu nấu vịt quay kho cải chua

- Vịt quay chặt miếng vừa ăn

- Dưa cải chua (xả nước cho bớt chua, cắt khúc)

- Tỏi băm

- Nước quay vịt

- Nước dừa tươi

- Ớt (tùy khẩu vị)

- Một ít bột ngọt (có thể bỏ qua)

Cách nấu vịt quay kho cải chua

- Vịt quay chặt thành từng miếng vừa ăn. Dưa cải xả qua nước cho giảm độ chua rồi cắt khúc vừa.

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn và phi thơm tỏi băm. Khi tỏi dậy mùi, cho dưa cải vào đảo đều khoảng 3 phút để dưa cải săn lại và thơm hơn.

- Cho vịt quay vào chảo, đảo nhẹ để vịt hòa quyện với dưa cải. Sau đó cho toàn bộ nước quay vịt vào cùng lượng nước dừa tươi vừa đủ, sao cho nước xăm xắp mặt thịt.

- Kho ở lửa vừa cho đến khi nước rút bớt và hơi sánh lại. Vì vịt quay đã có sẵn gia vị nên thường không cần nêm thêm, chỉ có thể điều chỉnh nhẹ với chút bột ngọt nếu muốn. Ai thích ăn cay có thể cho thêm ớt.

Mẹo nhỏ:

- Dưa cải nên xả nhẹ qua nước để giảm độ chua gắt.

- Nước dừa giúp món kho có vị ngọt tự nhiên và thơm hơn.

- Kho đến khi nước sệt lại sẽ giúp gia vị thấm đều vào thịt vịt.

Vịt quay kho dưa cải là món ăn đơn giản, dễ làm nhưng lại mang hương vị đậm đà khó cưỡng. Chỉ cần một đĩa vịt kho nóng hổi ăn cùng cơm trắng rất ngon miệng và đưa cơm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.