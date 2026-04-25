Về Ninh Bình trẩy hội đền Lăng thờ Tứ vị Hoàng đế

Đền Lăng tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình (khu vực huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ) là di tích quan trọng về cuộc đời và sự nghiệp vua Lê Đại Hành, cũng là điểm du lịch nổi bật của địa phương. Đền thờ Tứ vị Hoàng đế và Tam vị Đại vương.

Lễ hội năm nay được tổ chức trang trọng, chu đáo từ trang trí không gian đến sắp xếp lễ vật. Các mâm lễ được bày biện công phu, thể hiện lòng thành kính của nhân dân đối với các bậc tiền nhân.

Một trong những nghi lễ quan trọng nhất của Lễ hội đền Lăng là lễ rước kiệu từ đền Lăng đến Mả Dấu.

Không khí rộn ràng lan tỏa khi đoàn rước đi qua, được người dân và du khách thập phương chờ đón.

Đoàn rước tạo nên khung cảnh đầy màu sắc truyền thống với kiệu sơn son thếp vàng, cờ, lọng cùng các trang phục rực rỡ.

Lễ hội đền Lăng từ xưa tới nay đã thấm sâu vào trái tim khối óc, trở thành tình cảm thiêng liêng của người dân địa phương.

Đoàn rước tiến gần Khu lăng mộ cụ tổ Lê Lộc, dân gian thường gọi là Mả Dấu, nằm cách đền Lăng 200m.

Nằm trên một gò đất cao, Mả Dấu là một địa điểm linh thiêng trong đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương.

Đoàn rước khiêng mô hình linh vật Hổ tiến vào Mả Dấu. Linh vật này được tôn vinh như biểu trưng của nghĩa tình và sự hy sinh trong dân gian.

Nghi lễ rước hương linh cụ Lê Lộc về lại Mả Dấu

Nghi thức tế lễ tại Mả Dấu được tiến hành trang trọng.

Chính quyền địa phương và nhân dân xã Liêm Hà đang nỗ lực gìn giữ Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Lăng cũng như lễ hội truyền thống như một niềm tự hào của quê hương, mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.

Ông Vũ Thạch (gần 90 tuổi, bên phải) tham gia đoàn cầm bát bộ trong lễ rước 4 năm liên tiếp, chia sẻ: “Dù tuổi đã cao, nhưng năm nào tôi cũng cố gắng góp mặt. Được tham gia đoàn rước, góp phần gìn giữ phong tục của quê hương là niềm tự hào rất lớn của tôi.”

Ngoài các nghi lễ, tại Lễ hội đền Lăng 2026 còn có các hoạt động trưng bày, tìm hiểu lịch sử, cùng các trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách vui đón hội làng.

Lễ hội đền Lăng xã Liêm Hà thể hiện lòng tri ân với các bậc tiền nhân, là dịp để gắn kết cộng đồng, tiến tới trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch tâm linh được tổ chức thường niên.