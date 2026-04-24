Lễ hội Đền Hùng 2026: Du khách ùn ùn đổ về, loạt món “hot hit” cháy hàng ngay lúc này

Ngay thời điểm này, khu phố ẩm thực phục vụ du khách trẩy hội Đền Hùng đang “nóng” hơn bao giờ hết. Dọc tuyến đường Trần Phú, khu vực mặt Hồ công viên Văn Lang (phường Việt Trì, Phú Thọ), dòng người đổ về đông nghịt, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nhất từ ngày khai hội đến nay.

Dòng người ùn ùn đổ về mua sắm tại các gian hàng ẩm thực. Ảnh: Hoan Nguyễn

Ghi nhận thực tế PV Dân Việt vào đầu giờ trưa, nhiều gian hàng đã rơi vào tình trạng quá tải. Khói bếp bốc lên nghi ngút, tiếng gọi món dồn dập, tiếng xì xèo của thịt nướng hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả tạo nên một “bản hòa âm” sống động giữa lòng thành phố.

Không khí lễ hội lan tỏa rõ rệt qua từng bước chân, từng hàng người nối dài trước các quầy ăn.

Các quầy bánh cuốn giò chả, thịt nướng, xôi chim… luôn trong cảnh kín khách. Nhiều du khách phải xếp hàng đến 20 phút mới tới lượt, thậm chí lâu hơn lúc cao điểm. Dù vậy, phần lớn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không khí không hề căng thẳng mà ngược lại, tràn đầy sự háo hức.

“Tối qua tôi mua xôi chim ở đây ngon lắm, tôi chưa ăn ở đâu có vị ngon như vậy! Thơm, dẻo, đậm đà hương vị quyện của thịt chim, gạo nếp, gia giảm..... Ngon quá, trưa nay tôi lại tranh thủ đi làm về, ghé qua mua luôn cho cả gia đình. Nhưng không ngờ, quán treo biển "tạm thời hết hàng”, chị Mai Anh (phường Gia Cẩm, Phú Thọ) chia sẻ.

Không chỉ đông, khu ẩm thực năm nay còn ghi điểm bởi loạt món ăn “không đụng hàng”, vừa lạ vừa bắt trend, khiến thực khách sẵn sàng xếp hàng dài để trải nghiệm.

Tâm điểm chú ý là món “Bò La Sát” – bò áp chảo tiêu đen mềm tan, thấm đẫm nước sốt đậm vị, ăn kèm khoai tây chiên giòn rụm và bánh bao nóng hổi. Món ăn được nhiều bạn trẻ săn đón, liên tục trong tình trạng quá tải.

Biển “tạm hết hàng” được treo vội khi lượng khách tăng đột biến. Ảnh: Hoan Nguyễn

"Xôi chim trứng muối chà bông gà Hong Kong" giá 90,000 đồng/xuất đang là món ngon "nhức nách" được du khách tìm đến thưởng thực tại phố ẩm thực. Ảnh: Hoan Nguyễn

Các món ngon khác cũng không hề kém cạnh. Kem cốc nhiệt đới với hơn 10 loại topping đa dạng ghi điểm nhờ độ mềm mịn, dẻo, không dăm đá. Trong khi đó, kem xôi lá dứa với cốt kem dừa non lại chinh phục thực khách bằng vị béo ngậy, thanh mát, rất phù hợp giữa thời tiết đông người, oi nóng.

Ở khu đồ uống, hàng loạt loại trà sữa và trà trái cây cũng “cháy khách” không kém. Những cái tên như trà ô long cốm dẻo, trà mãng cầu, lục trà khoai môn, trà xoài kem cheese hay các phiên bản mix vị như trà dưa lưới đào, trà việt quất mâm xôi… liên tục được gọi tên. Nhiều du khách cho biết chỉ cần thử một lần là “dính vị”, quay lại mua thêm.

Không khí sôi động, món ăn đa dạng, liên tục cháy hàng – tất cả đang biến phố ẩm thực đi trẩy hội Đền Hùng thành điểm hút khách bậc nhất trong hành trình về nguồn năm nay.

Phố ẩm thực đang bước vào cao điểm sôi động nhất mùa Giỗ Tổ năm nay. Ảnh: Hoan Nguyễn

Càng về trưa muộn, lượng người đổ về càng đông, khiến không gian phố ẩm thực thêm phần “nóng”. Nhiều quầy hàng rơi vào tình trạng quá tải, nhân viên căng mình làm việc hết công suất, phục vụ du khách.

Bên cạnh việc thưởng thức ẩm thực, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc sôi động bằng hình ảnh, video, biến khu phố thành điểm check-in “nóng” trên mạng xã hội. Những khung hình dòng người đông đúc, quầy hàng tấp nập nhanh chóng được chia sẻ, góp phần lan tỏa sức hút của lễ hội.

Theo quan sát, lượng khách năm nay đến phố ẩm thực tăng mạnh so với các mùa trước. Không chỉ người dân địa phương, du khách từ nhiều tỉnh, thành cũng đổ về Phú Thọ trong dịp Giỗ Tổ, khiến khu phố ẩm thực trở thành điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình về nguồn.

Trẩy hội Đền Hùng, du khách mê mẩm với khu ẩm thực quy tụ hàng trăm món ăn ngon ba miền... Ảnh: Hoan Nguyễn

Sự hội tụ của hàng loạt món ăn đặc trưng vùng miền đã tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt. Từ những món truyền thống đến các biến tấu hiện đại, tất cả góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách. Nhiều ý kiến cho rằng chính yếu tố ẩm thực đã giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách tại địa phương.

Việc nhiều gian hàng “cháy hàng” từ sớm không chỉ phản ánh nhu cầu thưởng thức ẩm thực tăng cao, mà còn cho thấy tiềm năng lớn trong việc phát triển các sản phẩm du lịch gắn với ẩm thực bản địa. Đây được xem là cơ hội để quảng bá sâu rộng hơn các đặc sản vùng đất Tổ đến với du khách trong và ngoài nước.