Hà Nội “mở cửa” dịp lễ: Miễn phí phương tiện công cộng và chuỗi trải nghiệm đêm huyền bí

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Chính sách miễn phí xe buýt và tàu điện: 7 ngày "0 đồng" di chuyển

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 1708, chính thức chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá để phục vụ người dân và du khách trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4-1/5.

Chính sách này được triển khai tổng cộng trong 7 ngày, chia làm 2 đợt gồm: Đợt 1 (Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương): Từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4/2026 (3 ngày). Đợt 2 (Dịp lễ 30/4 - 1/5): Từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2026 (4 ngày).

Toàn bộ hệ thống xe buýt có trợ giá (bao gồm cả xe buýt điện VinBus) và 2 tuyến đường sắt đô thị (Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội). Đây là động thái thiết thực nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và kích cầu du lịch Thủ đô.

"Ngọc Sơn - Đêm huyền bí": Điểm nhấn du lịch đêm mới lạ

Một trong những trải nghiệm độc đáo nhất vừa ra mắt chính là chương trình du lịch đêm tại di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Với sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, chương trình dẫn dắt du khách qua 5 không gian di sản huyền ảo gồm: Lễ ban chữ thánh hiền: Tại khu vực Tháp Bút trang nghiêm; Nghi thức đón linh khí trời đất: Trải nghiệm cảm giác linh thiêng tại cầu Thê Húc và Đắc Nguyệt Lâu; Truyền thuyết Vua Lê Lợi trả gươm: Màn trình diễn kỳ ảo trên mặt hồ phía trước Đình Trấn Ba; Nghi lễ cầu An: Diễn ra tại khu vực đền chính; Phòng trưng bày tiêu bản Rùa Hồ Gươm: Vãn cảnh đền và tìm hiểu về linh vật của Thủ đô, chương trình diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần.

Nằm ngay trung tâm thành phố tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, đây là điểm dừng chân đầy ý nghĩa cho dịp 30/4. Triển lãm trưng bày gần 90 tác phẩm lịch sử quý giá, tái hiện chặng đường 21 năm kháng chiến cho đến ngày đại thắng. Mỗi bức ảnh đều có gắn mã QR để du khách quét chọn xem thông tin chi tiết về bối cảnh và ý nghĩa tác phẩm, giúp lịch sử trở nên sống động hơn với giới trẻ. Triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” sẽ mở cửa đón khách tham quan tự do từ ngày 24/4 đến 3/5/2026, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội).

Chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm nghề truyền thống với nhiều nội dung phong phú như: Trưng bày nghề thủ công và các sản phẩm nghề truyền thống (Từ ngày 01/4-30/6/2026); Trưng bày “Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Không gian bảo tồn văn hóa và lan tỏa tri thức khoa học xã hội” (Từ ngày 11/4-15/5/2026); Trưng bày triển lãm với chủ đề “Sơn ta sử tích” (Từ ngày 15/4-20/5/2026); Trưng bày “Dòng chảy sơn mài Việt - Từ di sản đến đương đại” (Từ ngày 17/4-17/5/2026); Trưng bày giới thiệu “Từ Dó mà ra” (Từ ngày 17/4-17/5/2026.

Trưng bày không gian trải nghiệm “Chạm vào chiều sâu di sản” (Từ ngày 15/4-30/6/2025); Sự kiện “Dệt mới sắc xưa” (Ngày 25/4/2026 tại Bảo tàng Hà Nội);… Khai mạc hoạt động văn hóa với chủ đề “Chạm nghề phố cổ 2026” tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội, cùng các hoạt động giao lưu, tọa đàm chuyên đề như: Giao lưu “Sơn ta - Người làm nghề kể chuyện nghề”; Tọa đàm “Dấu ấn Hà Vĩ - Ký ức Phố cổ”; Tọa đàm “Dấu ấn Hà Vĩ - Hồn Sơn nghề Việt”; Tọa đàm “Ảnh hưởng của kiến trúc Pháp đối với kiến trúc Việt Nam”;…

Tận dụng hệ thống xe buýt và tàu điện miễn phí theo văn bản 1708, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm đến nổi tiếng khác như không gian Phố đi bộ Hồ Gươm với hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ với các trò chơi dân gian, biểu diễn âm nhạc đường phố và các gian hàng ẩm thực đặc trưng.

Hoàng thành Thăng Long: Tham quan các di tích và trải nghiệm tour đêm "Giải mã Hoàng thành" để khám phá vẻ đẹp cổ kính dưới ánh đèn lung linh.

Các hoạt động văn hóa được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (từ ngày 30/4 đến 03/5/2026), với điểm nhấn là Chợ phiên vùng cao “Sắc màu Lai Châu”, tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc, trong đó diễn ra nhiều hoạt động phong phú như tái hiện các nghi lễ truyền thống: Lễ Háu đoong (cúng thần rừng) của dân tộc Giáy, nghi lễ cúng trâu của dân tộc Lự; trình diễn nghệ thuật khèn của dân tộc Mông; các tiết mục dân ca, dân vũ với chủ đề “Sắc màu chợ phiên”; tổ chức trò chơi dân gian; trưng bày, giới thiệu sản vật, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, góp phần quảng bá giá trị văn hóa, tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa - du lịch giữa các vùng miền.

Lễ hội chủ đề “Xứ sở Pony” - Hành trình lạc vào miền cổ tích diễn ra từ ngày 25/4 đến 03/5/2026 tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Bên cạnh đó, Công viên nước Hồ Tây mở cửa trở lại đón khách dịp nghỉ lễ từ ngày 18/4/2026 với chương trình “Hải trình mùa hè 2026”, không chỉ đánh dấu khởi động mùa hoạt động năm nay mà còn mang đến không gian lễ hội đa sắc màu, kết hợp giữa giải trí, nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm tương tác hấp dẫn dành cho Nhân dân và du khách.

Vinhomes Ocean Park: Sử dụng các tuyến buýt điện miễn phí (E01, E02, E03...) để trải nghiệm không gian "biển trong phố" và các show nhạc nước sầm uất.

Ngoài ra những điểm đến nổi tiếng như Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu Quốc Tử Giám thì vẫn hoạt động với chương trình như bình thường.

Các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố cũng là nơi để du khách có thể đến tham quan, trải nghiệm như du lịch vùng ven tại Ba Vì, Sóc Sơn, Hương Sơn, Sơn Tây với các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, nông nghiệp gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa. Nhiều sản phẩm mới như “Sắc hoa Tường Phiêu” (xã Phúc Thọ), “Con đường Đạo học” (xã Ô Diên), du lịch cộng đồng bản Miền (xã Ba Vì)...

Đặc biệt, các khách sạn trên địa bàn Thành phố đã triển khai nhiều hình thức nhằm thu hút và đón khách lưu trú trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5 như khuyến mại, giảm giá, tặng kèm các dịch vụ tại cơ sở. Tiêu biểu, Khách sạn Novotel Hanoi Thái Hà tổ chức chương trình “Trải nghiệm trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Đại lễ 30/4 và 01/5” với điểm nhấn là đại tiệc buffet quốc tế “Đại tiệc Thống Nhất” tại nhà hàng Food Exchange, kết hợp giới thiệu bộ sưu tập mocktail “Thống Nhất”, mang đến trải nghiệm ẩm thực, đồ uống đặc sắc cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách lưu trú và khách đặt trước;

Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake triển khai chuỗi chương trình ẩm thực đặc sắc với nhiều ưu đãi dành cho thực khách tại nhà hàng; Khách sạn JW Marriott Hanoi giới thiệu gói nghỉ dưỡng “Early Summer Escape” (thời gian áp dụng từ ngày 20/4 đến ngày 31/5/2026) với nhiều hoạt động hấp dẫn đi kèm như miễn phí xe buýt đến trung tâm thành phố theo lịch trình của khách sạn và trải nghiệm khám phá nghệ thuật pha chế cà phê Việt Nam thông qua lớp học tương tác;…

Với lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5 năm nay, việc sử dụng tàu điện Metro để di chuyển nhanh chóng giữa các khu vực Nhổn, Cầu Giấy và Hà Đông, sau đó chuyển sang xe buýt để tiến vào khu trung tâm là phương án tối ưu nhất để hưởng trọn vẹn không khí lễ hội của Hà Nội mà không lo chi phí đi lại.