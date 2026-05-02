Loại thịt dân dã giàu protein, ít chất béo, nhiều khoáng chất, đem hấp cùng sả cực kì hấp dẫn

Thịt ốc là loại thịt giàu protein, ít chất béo, chứa nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, magie và đặc biệt là canxi – hỗ trợ tốt cho xương khớp.

Loại thịt này cung cấp vitamin nhóm B giúp tăng cường trao đổi chất và tốt cho hệ thần kinh. Khi kết hợp cùng sả, gừng có tính ấm, kháng khuẩn tạo nên món ăn không chỉ ngon mà còn giúp cân bằng cơ thể, nhất là trong những ngày thời tiết thất thường.

Món chả ốc hấp sả với thành phẩm miếng chả mềm, thơm, quyện mùi sả đặc trưng, chấm cùng mắm gừng cay nồng tạo nên hương vị vừa quen vừa “gây thương nhớ”. Dân Việt giới thiệu cách làm món chả ốc hấp sả như sau:

Thịt ốc là loại thịt giàu protein, ít chất béo, chứa nhiều khoáng chất

Nguyên liệu chính

- Ốc tươi

- Giò sống

- Thịt xay

- Nấm mèo

- Sả cây

- Gia vị: hành, tiêu, đường, hạt nêm, nước mắm

- Gừng (làm nước chấm)

Cách làm

- Ốc sau khi mua về được rửa sạch, ngâm với nước vo gạo từ 1–2 tiếng để nhả hết bùn đất. Sau đó, đem luộc cùng sả và gừng để khử mùi tanh và tăng hương thơm.

- Khi ốc chín, lấy phần thịt, bỏ phần đuôi rồi băm nhuyễn cùng nấm mèo. Trộn đều hỗn hợp này với giò sống, thịt xay và các gia vị như hành, tiêu, đường, hạt nêm, nước mắm để tạo thành phần chả đậm đà.

- Vỏ ốc được rửa sạch, để ráo. Sả bóc từng bẹ, rửa sạch rồi lót vào trong vỏ ốc. Tiếp đó, nhồi phần chả ốc vào, nén chặt tay để khi hấp không bị bung.

- Xếp ốc vào xửng và hấp trong khoảng 25–30 phút cho đến khi chả chín, dậy mùi thơm hấp dẫn.

- Chả ốc hấp sả ngon nhất khi ăn nóng, chấm cùng mắm gừng cay nhẹ. Vị giòn sần sật của ốc, độ mềm béo của giò sống và thịt xay hòa quyện cùng hương sả thơm nồng tạo nên một món ăn vừa dân dã vừa tinh tế.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện