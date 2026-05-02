Khách xếp hàng dài trên phố chờ thăm Nhà tù Hỏa Lò

Từ đầu giờ sáng, hàng dài du khách xếp hàng chờ vào di tích. Đến khoảng 15h cùng ngày, dòng người vẫn nối dài khoảng 130 m, từ cổng vào trên phố Hỏa Lò đến phố Hai Bà Trưng. Theo Ban quản lý di tích, lượng khách đổ về đây tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.

Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò miễn phí vé cho khách Việt trong ngày 1/5 nhưng không thông báo rộng rãi, khiến hầu hết khách tham quan chỉ biết khi đến nơi.

Để điều tiết lượng khách đông, nhân viên di tích chia từng đợt khoảng 10 người vào tham quan. Trung bình, mỗi khách phải chờ từ 15 đến 20 phút mới tới lượt.

Lần đầu tới Nhà tù Hỏa Lò, Ngọc Ánh cùng bạn trai cho biết ấn tượng cách sắp đặt không gian cùng các bài thuyết minh dễ hiểu qua tai nghe. Cô và bạn muốn tới một địa điểm đậm chất Việt Nam trong dịp lễ 30/4 và nhận thấy Nhà tù Hỏa Lò là nơi thích hợp.

Nhiều khách nước ngoài cũng ghé thăm di tích dịp này. Kim, du khách Hàn Quốc, cho biết bất ngờ khi thấy dòng người xếp hàng dài chờ vào một điểm đến lịch sử. Cô tình cờ đi ngang qua và không biết nhiều về địa điểm này trước đó. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút tham quan, Kim nói thực sự "mở mang" khi xem và nghe kể về những sự kiện từng diễn ra tại đây.

David (áo đen), khách Ấn Độ, cho biết Nhà tù Hỏa Lò xuất hiện với tần suất cao khi anh tìm kiếm thông tin về các điểm du lịch tại Hà Nội. Trước khi tới thủ đô, anh từng tìm hiểu về các cuộc chiến tại Việt Nam qua Địa đạo Củ Chi và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

“Tôi như tận mắt chứng kiến những nỗi đau trong quá khứ. Trước khi tới đây, tôi không nghĩ điều kiện sống của các tù nhân chính trị lại khắc nghiệt đến vậy”, anh nói.

David đánh giá điểm khác biệt của Nhà tù Hỏa Lò so với những địa danh lịch sử khác là khả năng tạo ra trải nghiệm trực diện. Thay vì chỉ cung cấp số liệu hay thông tin thuần túy, di tích giúp người xem thấu hiểu những gì con người phải trải qua trong chiến tranh.

Với khuôn viên trên 2.000 m2 của khu di tích, du khách sẽ đi qua nhiều không gian giam giữ, tra tấn tù nhân chính trị qua các thời kỳ, từ khi xây dựng cho đến lúc miền Bắc được hoàn toàn giải phóng tháng 10/1954 và cả giai đoạn năm 1964-1973 khi Chính phủ Việt Nam tạm sử dụng một phần nhà tù Hỏa Lò để giam giữ tù binh phi công Mỹ.

Không gian trưng bày chuyên đề "Vùng ký ức" khiến du khách nán lại lâu để đọc các câu chuyện về kỳ tích "Điện Biên Phủ trên không".

Tại khu vực Đài tưởng niệm, bà Bùi Thanh Hà (áo đỏ), đến từ Bắc Ninh, bật khóc. Với bà Hà, chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt vì anh trai là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, hiện vẫn chưa tìm thấy phần mộ.

"Đến đây, tôi thêm thấm thía cái giá của hòa bình", bà nói và cho biết xúc động khi thấy nhiều người trẻ quan tâm đến khu di tích, minh chứng tình yêu nước sẽ mãi nối dài qua các thế hệ người Việt Nam.

Quốc Tuấn, sống tại Hà Nội, lần đầu đến Nhà tù Hỏa Lò, thắp hương để tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống. Anh đánh giá cao cách sắp xếp, dẫn dắt các câu chuyện qua từng không gian. Mỗi điểm đều để lại ấn tượng với Tuấn, đặc biệt khu giam giữ tù nhân chính trị nữ.

Di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, nằm ở số 1 Hỏa Lò, Hà Nội. Người Pháp xây dựng nhà tù này vào năm 1896, trở thành nơi giam cầm hàng vạn chiến sĩ yêu nước của Việt Nam.

Tổng diện tích Hoả Lò và đường lân cận gần 13.000 m2. Thiết kế ban đầu của nhà tù để giam 450 người, nhưng thực tế giam 2.000 người. Đây là một trong số những nhà tù lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương.