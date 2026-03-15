Loại thịt có protein cao hơn thịt heo, ít béo hơn thịt bò, đem sốt với cam thành món ngon hấp dẫn

Thịt gà là loại thịt này có hàm lượng protein cao nhưng ít chất béo hơn thịt bò hay thịt heo. Nhờ vậy, thịt gà thường được khuyến khích trong chế độ ăn lành mạnh hoặc dành cho người muốn kiểm soát cân nặng.

Ngoài protein, thịt gà còn chứa nhiều vitamin nhóm B như B6 và B12, giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động của hệ thần kinh.

Bên cạnh đó, loại thịt này cũng cung cấp phốt pho, kẽm và selen, những khoáng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe xương.

So với nhiều loại thịt khác, thịt gà có kết cấu mềm, dễ chế biến và dễ tiêu hóa, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Nếu muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình bằng một món ăn vừa thơm ngon vừa dễ chế biến, cánh gà sốt cam là lựa chọn đáng thử.

Sự kết hợp giữa vị ngọt thanh của cam và thịt gà mềm đậm đà tạo nên món ăn hấp dẫn, đưa cơm. Dân Việt giới thiệu cách làm món cánh gà sốt cam như sau:

Nguyên liệu:

- Cánh gà (khúc giữa)

- Cam Mỹ

- Hành tím, tỏi

- Gia vị: hạt nêm, đường, tương ớt, nước mắm, bột ngọt (tùy chọn), tiêu hoặc ớt bột

Cách làm:

- Cánh gà rửa sạch với nước muối rồi để ráo. Có thể chặt đôi theo chiều ngang để dễ ăn hoặc để nguyên tùy thích. Ướp gà với hành tỏi băm và một ít hạt nêm trong khoảng 20 phút cho thấm gia vị.

- Ép lấy khoảng 1 chén nước cam. Một phần cam cắt thành từng miếng nhỏ để rim chung với gà ở bước cuối.

- Cho gà vào chảo nóng, áp chảo cho vàng đều hai mặt rồi gắp ra để riêng.

- Bắc chảo khác lên bếp, phi thơm hành tím băm. Cho nước cam vào chảo rồi nêm thêm tương ớt, đường, hạt nêm và một ít bột ngọt nếu thích. Có thể thêm chút nước mắm để món ăn đậm vị hơn.

- Đun sôi phần sốt cam cho tan hết gia vị rồi cho gà đã áp chảo vào rim. Nấu đến khi nước sốt sệt lại và bám đều quanh các miếng gà.

- Cho phần cam cắt miếng vào đảo đều, rim thêm khoảng 5 phút rồi tắt bếp. Có thể rắc thêm tiêu hoặc ớt bột nếu thích vị cay.

Cánh gà sốt cam là món ăn đơn giản nhưng rất bắt vị, đặc biệt nhờ hương thơm tự nhiên của cam hòa quyện với thịt gà mềm. Món này ăn cùng cơm nóng sẽ càng đậm đà và hấp dẫn, thích hợp cho bữa cơm gia đình hằng ngày.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.