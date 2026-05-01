Giàu kali vượt trội, loại nấm quen thuộc này nếu ăn đúng cách giúp nhẹ bụng, tốt cho gan và tăng đề kháng

Không chỉ là món ăn thanh nhẹ, mà còn là “kho vi chất” tự nhiên

Điểm nổi bật của nấm mỡ nằm ở hàm lượng kali dồi dào. Trung bình 100g nấm tươi có thể cung cấp khoảng 1.500mg kali – cao hơn nhiều lần so với chuối. Đây là khoáng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động cơ bắp, ổn định nhịp tim và giảm cảm giác mệt mỏi – lý do vì sao khi thiếu kali, nhiều người thường cảm thấy “rã rời chân tay” vào thời điểm giao mùa.

Không dừng lại ở đó, nấm mỡ còn là thực phẩm lý tưởng cho hệ tiêu hóa. Nhờ chứa nhiều chất xơ và các hợp chất polysaccharide, loại nấm này hoạt động như một “chiếc chổi mềm” giúp làm sạch đường ruột, hỗ trợ nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón – vấn đề khá phổ biến khi chế độ ăn thiếu cân bằng.

Hỗ trợ gan và tăng miễn dịch từ chính bữa ăn hằng ngày

Theo quan niệm dinh dưỡng hiện đại kết hợp với y học cổ truyền, mùa xuân là thời điểm gan hoạt động mạnh nhưng cũng dễ bị quá tải. Nấm mỡ cung cấp selen – một vi chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ gan trong quá trình thải độc.

Bên cạnh đó, các axit amin trong nấm góp phần tái tạo tế bào, trong khi polysaccharide đóng vai trò như “chất kích hoạt” hệ miễn dịch tự nhiên. Trong thời điểm giao mùa, khi các bệnh hô hấp dễ bùng phát, việc bổ sung nấm mỡ vào thực đơn không chỉ giúp ăn ngon miệng hơn mà còn là cách tăng đề kháng đơn giản, hiệu quả.

Ăn nấm mỡ thế nào để vừa ngon vừa giữ trọn dinh dưỡng?

Trong ẩm thực gia đình, nấm mỡ là nguyên liệu linh hoạt, dễ chế biến và phù hợp với nhiều khẩu vị. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, cách nấu đóng vai trò rất quan trọng.

Một trong những món đơn giản và giữ được vị ngọt tự nhiên nhất là nấm mỡ hấp tỏi. Chỉ cần rửa sạch nấm, để nguyên hoặc cắt đôi, rắc chút muối, thêm tỏi băm và vài giọt dầu mè, hấp trong khoảng 7–8 phút. Món ăn có hương thơm dịu, vị ngọt thanh, rất phù hợp cho bữa tối nhẹ nhàng.

Nếu muốn một món canh thanh mát, dễ tiêu, có thể thử canh nấm mỡ nấu trứng. Đun sôi nước, cho nấm cắt lát vào nấu nhanh 2–3 phút, sau đó đánh tan trứng rồi đổ từ từ vào nồi, khuấy nhẹ để tạo vân. Nêm chút muối, hành lá là đã có món canh nhẹ bụng, phù hợp cho những ngày cơ thể mệt mỏi.

Canh nấm mỡ chả cá

Ngoài ra, nấm mỡ còn có thể kết hợp với đậu phụ trong món đậu phụ sốt nấm mỡ, hoặc xào nhanh với thịt bò, thịt gà để tạo thành món chính giàu dinh dưỡng mà không gây ngấy. Với người bận rộn, chỉ cần xào nấm với mì hoặc thêm vào bát canh rau cũng đủ để nâng cao giá trị bữa ăn.

Nấm mỡ hấp cải bẹ xanh

Dù tốt cho sức khỏe, nấm mỡ cũng cần được sử dụng đúng cách. Không nên nấu quá lâu vì sẽ làm mất độ giòn và giảm dinh dưỡng. Khi sơ chế, chỉ nên rửa nhanh, tránh ngâm nước quá lâu để giữ trọn hương vị.

Đặc biệt, nên ưu tiên chế biến theo phương pháp ít dầu mỡ như hấp, luộc, nấu canh để phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của người trung niên và người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.