Việt Nam có thứ củ màu tím giá rẻ bèo, bổ dưỡng đủ đường lại ngừa cả ung thư

Nguồn cung cấp chất chống oxy hóa cực mạnh

Sắc tím đậm của loại khoai này bắt nguồn từ Anthocyanin – một loại sắc tố thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. So với khoai lang trắng hay vàng, khoai lang tím có hàm lượng Anthocyanin cao hơn gấp nhiều lần, giúp cơ thể trẻ hóa từ bên trong và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng khoai lang tím có tác dụng tương tự như một số loại thuốc hạ huyết áp nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và hàm lượng Kali dồi dào. Kali giúp cân bằng điện giải và giảm áp lực lên thành mạch máu. Việc bổ sung khoai lang tím vào thực đơn hàng ngày một cách hợp lý có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và tâm trương, đặc biệt tốt cho những người đang đối mặt với tình trạng cao huyết áp mãn tính.

Khoai lang tím dễ tìm ở chợ Việt lại tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa:VietNamNet)

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Khoai lang tím là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ giúp làm tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột diễn ra trơn tru, từ đó ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón. Ngoài ra, tinh bột trong khoai lang tím còn đóng vai trò như một loại prebiotic, cung cấp thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, khoai lang tím là lựa chọn thay thế tinh bột tuyệt vời. Nhờ lượng chất xơ cao và chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình, loại củ này tạo cảm giác no lâu hơn, giúp kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Ăn khoai lang tím không gây tăng đường huyết đột ngột, giúp cơ thể sử dụng năng lượng bền bỉ và hạn chế việc tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng và đùi.

Phòng chống ung thư và bảo vệ gan

Nhiều nghiên cứu trong ống nghiệm đã cho thấy chiết xuất từ khoai lang tím có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Bên cạnh đó, các hợp chất trong khoai lang tím còn giúp giảm nồng độ men gan cao và bảo vệ gan khỏi các tổn thương do độc tố hoặc rượu bia gây ra. Đây là "lá chắn" tự nhiên giúp thanh lọc cơ thể và duy trì chức năng thải độc của gan một cách bền vững.

Tốt cho sức khỏe thị lực và làn da

Khoai lang tím chứa một lượng đáng kể Vitamin A (dưới dạng beta-carotene) và Vitamin C, hai dưỡng chất thiết yếu cho mắt và da. Vitamin A giúp bảo vệ võng mạc và ngăn ngừa tình trạng khô mắt, trong khi Vitamin C thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, giúp da săn chắc và làm mờ các vết thâm nám. Thường xuyên ăn khoai lang tím sẽ giúp bạn sở hữu đôi mắt sáng khỏe và làn da mịn màng, tràn đầy sức sống.