Loại rau mát như kem, không chứa chất béo, hỗ trợ tiêu hoá, làm món này chống ngán cực hiệu quả

Loại rau này có nguồn gốc từ loài tảo đỏ Gracilaria ou Gelidium ở Nhật Bản: Rau câu.

Loại rau này chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, nhuận tràng, chống táo bón và tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng. Chất xơ cũng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn.

Ngoài ra, loại rau này còn giúp làm dịu cơ thể trong những ngày nóng, thích hợp dùng sau bữa ăn nhiều đạm, dầu mỡ hoặc trong các dịp lễ, Tết khi khẩu phần thường dễ bị quá tải.

Loại rau này có nguồn gốc từ loài tảo đỏ Gracilaria ou Gelidium ở Nhật Bản: Rau câu.

Loại rau này thường được chế biến thành bột, sử dụng nhiều trong thực phẩm. Đây này là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món tráng miệng, đặc biệt được ưa chuộng nhờ đặc tính mát, dễ ăn và phù hợp với nhiều đối tượng.

Thành phần chính của loại rau này giúp bột rau câu gần như không chứa chất béo, hỗ trợ tiêu hoá và tạo cảm giác nhẹ bụng.

Dân Việt giới thiệu cách làm món rau câu cà phê cốt dừa - một món tráng miệng đơn giản, dễ làm, và giúp chống ngán hiệu quả trong ngày Tết. Món này cũng có thể làm sẵn đãi khách tới chúc Tết rất hấp dẫn:

Loại rau này có nguồn gốc từ loài tảo đỏ Gracilaria ou Gelidium ở Nhật Bản: Rau câu.

Nguyên liệu

- 1 gói rau câu giòn 25g

- 250–300g đường (tuỳ khẩu vị)

*Phần cà phê

- 1,3 lít nước

- 12–13g bột rau câu (lấy từ gói 25g)

- 120–150g đường

- 3–4 gói cà phê đen hòa tan (hoặc 3 muỗng cà phê pha thật đậm)

*Phần cốt dừa

- 1 lít nước

- 200–250ml nước cốt dừa

- 12–13g bột rau câu

- 120–150g đường

- 1/4 thìa cà phê muối

Cách làm:

*Nấu phần cà phê

- Trộn khô bột rau câu + đường.

- Cho vào 1,3 lít nước, khuấy tan, ngâm 1 tiếng.

- Đun lửa vừa, khuấy liên tục đến khi sôi trong.

- Cho cà phê vào, khuấy đều.

- Giữ lửa nhỏ để rau câu luôn ở 80–85°C (không tắt bếp).

*Nấu phần cốt dừa

- Trộn bột + đường.

- Cho vào 1 lít nước, khuấy tan, ngâm 1 tiếng.

- Đun sôi, hạ nhỏ lửa.

- Cho nước cốt dừa + muối, khuấy nhẹ.

- Giữ nóng khoảng 75–80°C.

*Cách đổ xen kẽ từng lớp cho rõ đẹp

- Đổ lớp đầu tiên

- Chờ mặt se lại (chạm nhẹ không dính tay nhưng chưa đông cứng hẳn).

- Dùng tăm chọc vài lỗ nhỏ trên bề mặt.

- Múc lớp kế tiếp còn nóng, đổ nhẹ qua muỗng úp sát mặt để không làm vỡ lớp dưới.

- Lặp lại đến hết.

*Mẹo để lớp không bị tách

- Hai nồi luôn giữ nóng.

- Nếu đông quá → hâm lại

- Không đổ lớp quá nóng lên lớp chưa se (dễ trộn màu).

- Không đổ lớp đã nguội hẳn (dễ tách lớp).

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện.