Loại rau chỉ miền núi mới có, ăn đắng ngẫm ngọt, giúp ngủ ngon, sáng mắt, giải độc, xào thịt bò ngon xỉu

Vào mùa đông, thời tiết lạnh giá khiến nhiều người thích ăn những món ăn nhiều thịt để giữ ấm. Bên cạnh thịt để bổ sung chất dinh dưỡng và năng lượng chống lại cái lạnh, việc ăn các loại rau theo mùa cũng rất quan trọng để có một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh hơn.

Có rất nhiều loại rau mùa đông như bắp cải, su hào, cải bẹ... nhưng có một loại rau chỉ vùng núi mới có, hương vị rất độc đáo mà bạn không nên bỏ qua: Cải mầm đá.

Không chỉ ngon miệng, loại rau này còn rất bổ dưỡng.

Cải mầm đá là một loại rau theo mùa của mùa đông, giòn hơn, ngọt hơn và ngon hơn mầm đá của các mùa khác.

Không chỉ ngon miệng, loại rau này còn rất bổ dưỡng.

Cải mầm đá rất giàu vitamin A và C cùng chất xơ, là lựa chọn tốt để bồi bổ gan và cải thiện thị lực trong mùa đông.

Kết cấu giòn, mềm và hơi ngọt của loại rau này, khi kết hợp với thịt bò, không chỉ cân bằng độ béo mà còn tăng cường hương vị, cung cấp các chất dinh dưỡng bổ sung, giúp ngủ ngon và thúc đẩy quá trình thải độc – lý tưởng cho việc bồi bổ cơ thể trong mùa đông.

Cải mầm đá là một loại rau theo mùa của mùa đông

Kết hợp với thịt bò tạo nên sự kết hợp dinh dưỡng toàn diện hơn nữa. Hãy ăn loại rau này để làm sáng mắt! Nó giúp giải độc, nuôi dưỡng gan và cải thiện thị lực, đồng thời giúp ngủ ngon hơn - đừng bỏ lỡ nhé!

Món ngon mỗi ngày: Cải mầm đá xào thịt bò

Nguyên liệu: Cải mầm đá, thịt bò, hành lá băm nhỏ, gừng và tỏi

Cách làm:

- Chọn cải mầm đá non mềm.

- Cắt bỏ phần gốc cứng của cải mầm đá sau khi mua; cải sẽ ngon hơn nếu được cắt bỏ.

- Rửa sạch cải mầm đá đã sơ chế, để ráo nước và thái lát.

- Thêm một chút muối vào các lát cải mầm đá, trộn đều, ướp để hút bớt nước, rửa sạch và vắt khô nước để cải có kết cấu giòn và mềm hơn.

- Rửa sạch thịt bò và thái lát. Thêm một ít nước sốt hàu, nước tương nhạt, gừng thái sợi và dầu mè, trộn đều và ướp cho đến khi thịt ngấm gia vị.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt bò vào xào đến khi thịt bò đổi màu.

- Cho gừng, tỏi băm và ớt vào xào đến khi dậy mùi thơm.

- Cho cải mầm đá đã ngâm chua và sấy khô vào chảo và xào trên lửa lớn.

- Thêm một ít nước tương, nước sốt hàu, muối và nước dùng gà để nêm gia vị.

- Xào đều, sau đó tắt bếp, bày ra đĩa và dùng.

Món thịt bò xào cải thìa non đơn giản kiểu nhà làm này đã sẵn sàng! Cải thìa non xào theo cách này có màu xanh tươi bắt mắt, thơm ngon, giòn tan và vị ngọt tự nhiên của cải thìa mùa đông. Kết hợp với thịt bò mềm, hai nguyên liệu này tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa độ giòn và độ tươi ngon, một sự pha trộn cân bằng giữa thịt và rau củ cho dinh dưỡng toàn diện hơn. Ăn món này vào mùa đông rất bổ dưỡng và giúp tăng cường hệ miễn dịch. Cải thìa non giàu vitamin, chất xơ, vitamin A và các dưỡng chất khác, có thể dưỡng ẩm cho da khô, bổ gan và rất tốt cho mắt. Ăn nhiều cải thìa vào mùa đông có thể giúp giải độc, bổ gan, cải thiện thị lực và giúp ngủ ngon. Đừng bỏ lỡ nhé!

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Cắt bỏ phần già cứng của cải mầm đá để cải giòn và mềm hơn. Thêm một chút muối khi ướp sẽ hút bớt nước trước khi xào, giúp cải mầm đá giòn hơn, mềm hơn và ngọt hơn.

- Ướp thịt bò với gia vị trước để thịt ngấm gia vị. Không nên xào quá lâu để thịt bò mềm hơn.

- Món này có hương vị khá nhẹ nhàng. Nếu bạn thích ăn cay, hãy thêm một ít ớt khi xào. Món này cũng rất ngon miệng và ăn kèm với cơm rất hợp.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!