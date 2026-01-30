Dinh Độc Lập thu hút giới trẻ dịp cận Tết

Dinh Độc Lập những ngày đầu xuân

Kể từ năm 1990, Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM) đã chính thức mở cửa đón khách tham quan, cho phép công chúng tiếp cận một cách trực quan đời sống, sinh hoạt và hoạt động của bộ máy chính quyền Sài Gòn trước năm 1975. Với những giá trị về lịch sử, kiến trúc, địa điểm gắn liền với dấu mốc thiêng liêng của dân tộc luôn thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước. Theo thống kê từ Hội trường Thống Nhất (đơn vị quản lý Di tích lịch sử Dinh Độc Lập) cho biết, nơi đây thường đón tiếp hơn 1 triệu lượt khách mỗi năm.

Lưu giữ hơn 9.000 hiện vật cùng hàng nghìn tư liệu, hình ảnh bằng nhiều ngôn ngữ, dinh Độc Lập đã góp phần tái hiện sinh động những thời khắc then chốt khác nhau của lịch sử dân tộc.

Vào những ngày giáp Tết, dinh Độc Lập còn trở nên rộn ràng hơn với hình ảnh các bạn trẻ khoác lên mình tà áo dài truyền thống, tay cầm hoa mai, hoa đào, rạng rỡ lưu lại những khoảnh khắc đầu xuân. Với nhiều góc chụp đẹp, không gian rộng mở cùng ý nghĩa lịch sử đặc biệt, dinh Độc Lập là lựa chọn của đông đảo người trẻ khi thực hiện các bộ ảnh Tết. Trong tổng thể kiến trúc hiện đại, hai gam màu xanh lá và trắng làm nền, nổi bật lên sắc vàng của hoa mai cùng vẻ duyên dáng, thanh lịch của tà áo dài quen thuộc.

Những tà áo dài truyền thống tô điểm khuôn viên xanh của dinh Độc Lập.

Chia sẻ với phóng viên, bạn Minh Tâm (phường Tam Bình, TP.HCM) cho biết, đây là lần đầu bạn cùng gia đình đến dinh Độc Lập chụp ảnh. “Nhân dịp Tết, tôi muốn thực hiện một bộ ảnh áo dài để làm kỷ niệm. Nếu chụp ở quán cà phê thì không gian có phần quen thuộc, còn dinh Độc Lập lại mang đến cảm giác khác hẳn. Khi đến đây, gia đình tôi vừa có thể chụp ảnh, vừa kết hợp tham quan và tìm hiểu thêm về lịch sử”, Minh Tâm nói.

Du khách thể kết hợp chụp ảnh và tham quan khi đến di tích.

Cũng lựa chọn dinh Độc Lập làm điểm chụp ảnh đầu năm, chị Thu Thảo (phường Tân Định, TP.HCM) đã chuẩn bị trang phục, trang điểm từ sớm và có mặt tại đây từ 8h sáng.

Chị Thảo cho biết: “Năm ngoái tôi chụp ảnh ở Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, nên năm nay muốn chuyển sang dinh Độc Lập. Trước khi đến, tôi còn chuẩn bị sẵn các cách tạo dáng sao cho phù hợp với áo dài. Tôi nghĩ chỉ vài ngày nữa thôi, lượng người đến đây chụp ảnh sẽ còn đông hơn”.

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng du khách mặc áo dài đến thăm dinh Độc Lập chiếm tỉ lệ lớn trong dịp này.

Không gian lưu giữ văn hóa - lịch sử

Những dấu ấn của tháng 4 lịch sử dường như vẫn hiện hữu và lắng đọng trong từng không gian của Dinh Độc Lập. Mỗi khán phòng, mỗi cột cờ, cánh cổng hay chiếc xe tăng trưng bày đều góp phần tái hiện những thời khắc mang tính bước ngoặt, khép lại sự tồn tại của chính quyền Sài Gòn, mở ra ngày đất nước thống nhất, Bắc - Nam thu về một mối. Có lẽ vì vậy mà việc chụp ảnh tại Di tích quốc gia đặc biệt này mang đến cảm xúc rất riêng cho cả người chụp lẫn người xem.

Bên trong dinh Độc Lập có hơn 100 căn phòng được trang trí tỉ mỉ như: phòng làm việc, phòng Nội các, phòng Đại yến, phòng ngủ, phòng chiếu phim, phòng giải trí,...

Là người trực tiếp chụp ảnh cho khách tại dinh Độc Lập, anh Phan Ngọc Anh (phường Bến Thành, TP.HCM) nhận định đây là một địa điểm có chiều sâu, phù hợp để kể câu chuyện lịch sử thông qua hình ảnh.

“Khi người trẻ mặc áo dài, đứng giữa bãi cỏ xanh ngát, bên cạnh những hiện vật như xe tăng hay trực thăng, tôi có cảm giác như đang chứng kiến sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Nhờ sự hy sinh của các thế hệ đi trước mà hôm nay chúng tôi mới có thể đứng ở đây, và người trẻ cũng đang tiếp tục gìn giữ mùa xuân hòa bình ấy”, anh Ngọc Anh chia sẻ.

Dinh Độc Lập là một địa điểm có chiều sâu, phù hợp để kể câu chuyện lịch sử thông qua hình ảnh.

Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ kỷ niệm cá nhân, hoạt động chụp ảnh áo dài tại dinh Độc Lập còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng du khách mặc áo dài đến thăm dinh Độc Lập chiếm tỉ lệ lớn trong dịp này, bên cạnh những du khách trong và ngoài nước.

Có thể nói, hoạt động chụp hình áo dài Tết đã góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống Việt Nam giữa không gian lịch sử như dinh Độc Lập. Chị Nguyễn Thị Kim Nguyệt (tỉnh Lâm Đồng), một du khách hào hứng chia sẻ: “Tôi đã phân vân trước nhiều sự lựa chọn trang phục như lễ phục hay áo bà ba, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn áo dài truyền thống. Tết vốn là dịp quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam, và áo dài cũng là một trong những số đó”.

Chụp ảnh áo dài tại dinh Độc Lập còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Với chị Minh Tâm (huyện Bình Chánh, TP.HCM), mỗi lần trở lại dinh Độc Lập là một lần lắng sâu hơn vào ký ức dân tộc. Chị Tâm chia sẻ: “Người dân TP.HCM hầu như ai cũng biết đến dinh Độc Lập. Nhưng mỗi lần đến đây, tôi lại có cảm xúc khác. Từ khi còn là học sinh, tôi đã được tham quan địa điểm này, rồi vài năm lại quay lại một lần. Lần này, tôi đưa các con đi để các cháu hiểu hơn về cột mốc lịch sử ngày 30/4, để biết rằng hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có”.

Với nhiều người, mỗi lần trở lại dinh Độc Lập là một lần lắng sâu vào ký ức dân tộc.

Có thể thấy, dù trào lưu chụp ảnh áo dài ngày Tết đã xuất hiện từ lâu, nhưng mỗi lần bắt gặp những nụ cười trong trẻo, những bước chân thong thả của người trẻ giữa khuôn viên dinh Độc Lập, người ta lại cảm nhận rõ hơn rằng mùa xuân hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của bao thế hệ đi trước. Và chính những người trẻ, bằng cách tìm về lịch sử, ghi nhớ và trân trọng quá khứ, đang tiếp tục gìn giữ và nối dài những mùa xuân ấy cho mai sau.