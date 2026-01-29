Loại rau được ví như “thần dược” cho tim mạch và não bộ, Việt Nam có cực nhiều

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Cần tây là thực phẩm lý tưởng cho thực đơn ăn kiêng nhờ đặc tính cực kỳ ít calo nhưng lại rất giàu chất xơ tự nhiên. Khi nạp cần tây vào cơ thể, chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc nạp thêm các loại thức ăn không lành mạnh khác. Đặc biệt, cơ thể thường mất nhiều năng lượng để tiêu hóa chất xơ trong cần tây hơn là lượng calo thực tế mà nó cung cấp, giúp bạn kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên mà không gây mệt mỏi.

Kiểm soát huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của cần tây là khả năng ổn định huyết áp nhờ hợp chất phthalides, có tác dụng làm thư giãn các cơ quanh thành mạch máu và giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa và chất xơ trong cần tây còn hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ hình thành mảng bám động mạch và bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

(Ảnh minh họa: VietNamNet)

Kháng viêm mạnh mẽ và bảo vệ xương khớp

Cần tây chứa tới hơn 25 hợp chất chống viêm, nổi bật nhất là apigenin và luteolin, giúp bảo vệ các tế bào và cơ quan khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Việc bổ sung cần tây thường xuyên vào chế độ ăn giúp giảm đáng kể tình trạng viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể, hỗ trợ làm dịu các cơn đau khớp, viêm khớp và thậm chí là bệnh gout bằng cách trung hòa axit uric dư thừa.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa đầy hơi

Với thành phần hơn 95% là nước cùng lượng chất xơ dồi dào, cần tây hoạt động như một "chổi quét" làm sạch đường ruột và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động trơn tru. Các dưỡng chất trong cần tây giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn, ngăn ngừa tình trạng táo bón, đầy hơi và khó tiêu. Ngoài ra, nó còn chứa các hợp chất giúp bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày, ngăn ngừa nguy cơ viêm loét hiệu quả.

Thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quả

Cần tây có đặc tính lợi tiểu tự nhiên, giúp kích thích quá trình đào thải độc tố và các chất cặn bã ra khỏi cơ thể qua đường bài tiết. Các hoạt chất trong cần tây còn giúp tăng cường chức năng gan bằng cách giảm sự tích tụ mỡ trong gan và hỗ trợ sản xuất các enzyme giải độc. Thói quen sử dụng nước ép cần tây buổi sáng thường được xem là phương pháp tự nhiên nhất để thanh lọc máu và làm sáng da từ bên trong.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên chọn cần tây tươi có phần thân giòn, màu xanh sáng. Nếu sử dụng nước ép, hãy uống ngay sau khi ép để tránh quá trình oxy hóa làm mất đi các vitamin quan trọng như Vitamin K và Vitamin C.