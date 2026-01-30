Lisa của Blackpink giúp du lịch tại Hồ sen đỏ của Thái Lan tăng vọt

Nữ ca sĩ Lisa của Blackpink tên thật là Lalisa Manobal, sinh ra ở Thái Lan, là một trong những thành viên của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu Blackpink. Cô ra mắt với vai trò diễn viên trong mùa thứ ba của bộ phim “The White Lotus” của HBO được quay tại Thái Lan và phát hành vào tháng 2/2025. Ngay cả trước khi mùa phim đi được nửa chặng đường, Thái Lan đã chứng kiến ​​sự gia tăng cả về lượt tìm kiếm các điểm đến cụ thể và lượng đặt phòng tại các khu nghỉ dưỡng nơi quay phim.

Tờ The Nation thông tin, các quan chức và nhà điều hành địa phương cho biết sự quan tâm của du khách đã tăng mạnh sau chiến dịch quảng bá mới nhất của Tổng cục Du lịch Thái Lan có sự tham gia của nữ ca sĩ Lisa, nhằm mục đích quảng bá những địa điểm ít được biết đến cho cả du khách Thái Lan và nước ngoài.

Lisa ra mắt với vai trò diễn viên trong mùa thứ ba của loạt phim “The White Lotus” của HBO, được quay tại nhiều địa điểm ở Thái Lan (Ảnh: HBO).

Natthriya Thaweevong, thư ký thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho rằng, sự quan tâm và gia tăng lượng khách du lịch là do “hiệu ứng Lisa".

Bà Thapanee Kiatphaibool, đại diện Cơ quan Du lịch Thái Lan, cho biết: “Thông thường, Hồ sen đỏ chủ yếu thu hút du khách Thái Lan, nhưng mùa này tỷ lệ du khách nước ngoài gần như ngang bằng với du khách Thái Lan. Điều này cho thấy sự mở rộng rõ rệt về sự quan tâm từ nước ngoài do hiện tượng chúng ta đang chứng kiến”.

Các doanh nghiệp địa phương cung cấp dịch vụ thuyền bè từ bến tàu Ban Diam báo cáo đã đón hơn 50.000 lượt khách từ tháng 12/2025 đến cuối tháng 1/2026, trong đó khách du lịch nước ngoài chiếm 48,27%. Khách du lịch đến từ các nước như Trung Quốc, Lào, Nhật Bản và Đức đạt tổng cộng 24.287 người, trong khi khách du lịch nội địa là 26.019 người.

Hồ sen đỏ, một vùng đất ngập nước thuộc huyện Kumphawapi, tỉnh Udon Thani, nổi tiếng với cảnh sắc hoa sen hồng theo mùa, thường nở rộ vào khoảng tháng Giêng đến tháng Hai và thu hút khách du lịch mỗi năm. (Ảnh: Lisa Instagram)

Theo một báo cáo trên Pattaya Mail, các nhà điều hành địa phương cũng báo cáo nhu cầu cao hơn so với các mùa trước, với dịch vụ thuyền hiện đang thực hiện khoảng 400 chuyến mỗi ngày, so với 100 chuyến trước đây.

Các quan chức du lịch cho biết sự gia tăng này đã giúp tăng thu nhập cho các lái thuyền và các doanh nghiệp nhỏ quanh hồ nhưng cần giám sát chặt chẽ hơn về an toàn và tiêu chuẩn dịch vụ. Tại bến tàu Ban Diam, đông đảo du khách cả người Thái và nước ngoài đã tập trung từ khoảng 4 giờ sáng để ngắm bình minh trên những cánh đồng sen.

Ông Praisit Sukrom, chủ tịch Doanh nghiệp Du lịch Hồ Sen Đỏ, cho biết lượng khách đổ về thậm chí còn vượt cả lượng khách vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán. “Cơn sốt Lisa đã mang lại sự khởi sắc lớn cho nền kinh tế địa phương”, ông Praisit Sukrom nói.