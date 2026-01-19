Đà Nẵng: Quấn chuối vào người “đùa giỡn” với khỉ Sơn Trà, du khách nước ngoài bị nhắc nhở

Ngày 18/1, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã kịp thời xử lý vụ việc một du khách nước ngoài sử dụng thức ăn để “chọc ghẹo” đàn khỉ hoang dã, gây phản ứng mạnh trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, đoạn video lan truyền ghi lại cảnh một nam du khách nước ngoài quấn nhiều quả chuối chín quanh bụng, tay và chân rồi tiến vào khu vực đàn khỉ sinh sống trên bán đảo Sơn Trà. Người này tỏ ra thích thú khi đàn khỉ lao tới giành chuối trên cơ thể mình, bất chấp nguy cơ mất an toàn.

Phát hiện sự việc, nhân viên một khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà đã nhanh chóng tiếp cận, nhắc nhở và yêu cầu du khách dừng ngay hành vi phản cảm, tiềm ẩn rủi ro cho cả con người và động vật hoang dã.

Hình ảnh được cát từ video lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video thu hút hàng chục nghìn lượt xem và nhiều bình luận trái chiều. Phần lớn ý kiến cho rằng hành vi của du khách là thiếu ý thức, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, trong bối cảnh tại bán đảo Sơn Trà đã lắp đặt nhiều bảng cảnh báo nghiêm cấm cho khỉ ăn.

Đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, lực lượng quản lý trật tự du lịch đã kịp thời tiếp cận hiện trường, nhắc nhở và yêu cầu du khách chấm dứt việc cho khỉ ăn theo đúng quy định.

Theo Ban quản lý, thời gian qua dù đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, vẫn còn một số du khách do tâm lý hiếu kỳ cố tình tiếp xúc, cho động vật hoang dã ăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của đàn khỉ.

Thời gian tới, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, giám sát và tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức du khách, góp phần bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và giữ gìn hình ảnh du lịch văn minh, an toàn tại bán đảo Sơn Trà.