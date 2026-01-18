Mẹo làm sạch nồi, chảo inox sáng bóng như mới

Nồi inox sau thời gian sử dụng thường xuất hiện vết ố vàng hay gỉ sét do các nguyên tố sắt và carbon bị oxy hóa ở nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, dầu mỡ, vết cháy cũng sẽ dần bám và tích tụ lại ở đáy, thân nồi. Chà rửa mạnh thường không loại bỏ chúng hiệu quả, thậm chí có thể làm xước, giảm tuổi thọ các dụng cụ nhà bếp này. Để giải quyết những vấn đề trên, bạn có thể tham khảo các cách dưới đây.

Làm sạch vết dầu mỡ, bụi bẩn

Đối với những vết dầu mỡ và bụi bẩn cứng đầu, lâu ngày gây khó chịu, bạn không cần tốn nhiều công sức để loại bỏ chúng. Theo Chowhound - trang web ẩm thực và nấu ăn nổi tiếng của Mỹ - chỉ cần một quả chanh có thể khôi phục độ sáng bóng cho nồi chảo bằng thép không gỉ.

Sử dụng hỗn hợp nước cốt chanh và muối có thể làm sạch và sáng bóng bề mặt nồi, chảo inox.

Chanh chứa hàm lượng axit citric cao, khiến chúng vừa là chất tẩy rửa vừa là chất khử trùng. Nhiều sản phẩm tẩy rửa bán sẵn trên thị trường cũng chứa axit citric. Để làm sạch nồi chảo inox, hãy cắt đôi quả chanh, nhúng phần cắt vào muối (muối mịn hoặc muối thô đều được), sau đó chà xát nhẹ lên bề mặt dụng cụ inox. Có thể thêm vài giọt nước rửa chén để quá trình chà rửa dễ dàng hơn.

Đối với những vết bẩn, dầu mỡ cứng đầu hơn, bạn có thể cho nước cùng vài lát chanh vào nồi, đun sôi, để cho nước nguội bớt, đem chà xát nhẹ nhàng để làm sạch.

Làm sạch vết gỉ sét, ố vàng do đun nấu trong thời gian dài

Nếu đáy nồi, chảo bị cháy và có những vết ố nâu, bạn có thể dùng kem đánh răng và muối. Đổ nước vào nồi, chảo cần vệ sinh cho đến khi ngập các vùng bị cháy xém, sau đó cho kem đánh răng, muối, nước cốt chanh và một miếng vải vào. Đun sôi khoảng 5-10 phút, tắt bếp và để nguội. Khi nước vẫn còn ấm, đeo găng tay và dùng nước nóng cùng miếng vải để chà sạch các vết ố nâu trên nồi cùng các vết cháy xém ở đáy.

Dùng khăn giấy thấm dung dịch gồm giấm và kem đánh răng ủ lên bề mặt nồi, chảo giúp làm sạch dễ dàng hơn.

Ngoài cách trên, cũng có thể dùng giấm cùng kem đánh răng tạo thành dung dịch tẩy rửa. Lấy khăn giấy nhúng dung dịch này rồi phủ lên bề mặt nồi, chảo inox, để 3-5 phút. Nếu đó là vết ố vàng cũ trong nhiều năm, có thể phun thêm dung dịch nhiều lần để kéo dài thời gian thẩm thấu, từ 10-20 phút. Sau khi gỡ giấy, dùng khăn mềm lau lại bề mặt nồi. Giấm trắng có tính kháng khuẩn, khử khuẩn, thành phần chủ yếu là axit axetic nên có khả năng tẩy rửa tốt.

Lưu ý khi sử dụng nồi, chảo inox để giữ dụng cụ bền, đẹp

Tuân theo nguyên tắc "chảo nóng, dầu nguội" hoặc "dầu nguội, chảo nguội". Đảm bảo có dầu, nước hoặc thức ăn trong nồi, chảo trước khi nấu. Tránh đun nóng ở nhiệt độ cao quá lâu mà không có gì bên trong, điều này có thể gây đổi màu dụng cụ. Không rửa bằng nước lạnh trước khi chảo nguội hẳn để tránh làm biến dạng đồ dùng.