Món ngon từ kim chi giàu dinh dưỡng ngọt thơm lạ kỳ, dễ nấu tại nhà

Trứng tráng kim chi

Để làm được món trứng tráng kim chi này thì ngoài kim chi bạn còn cần có thêm bí ngòi cùng trứng gà tươi đã được kiểm dịch.

Bí ngòi cắt mỏng, kim chi vắt ráo thái sợi chỉ. Bạn có thể trộn chung bí ngòi, kim chi cùng trứng để tráng chín. Ngoài ra, bạn cũng có thể xào chín bí ngòi, kim chi trước rồi mới cho trứng vào tráng chín. Đây là món ăn thơm ngon, hấp dẫn dễ ăn và dễ làm.

Tôm chiên kim chi

Bạn có thể chọn món tôm chiên kim chi cho thực đơn các bữa ăn trong các món ăn từ kim chi. Ngoài nguyên liệu là phần tôm tươi thì bạn còn chuẩn bị thêm phần thịt cùng kim chi, hẹ, hành tây, bột mì.

Bạn còn có thể chọn món tôm chiên kim chi cho thực đơn các bữa ăn trong các món ăn từ kim chi.

Bạn sơ chế nguyên liệu như tôm cắt nhỏ, thịt băm nhỏ, hành tây và hẹ cùng kim chi cũng cắt nhỏ. Sau khi trộn chung nguyên liệu vào với nhau, bạn cần cho thêm trứng gà và bột mì để hỗn hợp có độ sệt trước khi chiên vàng hai mặt.

Tôm chiên kim chi (hoặc tôm xào kim chi) là món ăn Hàn Quốc đơn giản, thơm ngon, cay nóng, mang đến hương vị đậm đà chua cay hấp dẫn.

Canh kim chi hải sản

Canh kim chi hải sản là món ăn truyền thống Hàn Quốc có vị chua cay đặc trưng, kết hợp cùng vị ngọt từ tôm, mực và các loại hải sản.

Hải sản rửa sạch, tôm bóc vỏ hoặc để nguyên tùy ý, mực cắt khoanh vừa ăn. Kim chi cắt khúc nhỏ. Đậu phụ cắt miếng vừa ăn.

Xào nguyên liệu: Phi thơm tỏi băm với dầu mè hoặc dầu ăn, cho kim chi vào xào khoảng 1-2 phút cho săn lại. Cho thêm tôm, mực vào xào sơ qua để hải sản thấm vị. Sau đó bạn đổ khoảng 500ml - 700ml nước (hoặc nước dùng rau củ/xương) vào nồi. Thêm 1 thìa canh tương ớt Hàn Quốc và 1-2 thìa nước kim chi để tăng màu sắc và độ chua.

Khi nước sôi, hớt bọt để nước canh trong. Cho đậu phụ và nấm kim châm vào đun thêm 2-3 phút. Nêm nếm lại gia vị (đường, nước mắm) cho vừa miệng. Cuối cùng rắc hành boa-rô lên trên và tắt bếp.

Cơm rang kim chi

Là món cơm rang mà bạn vẫn thường xuyên thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, khi thêm phần kim chi rang cùng thì bạn sẽ được một món ăn hấp dẫn, thơm ngon, cay cay khó cưỡng.

Lưu ý của món ăn này là bạn cần vắt kim chi cho ráo và cắt miếng vừa ăn để khi bày lên đĩa vừa đẹp vừa bắt mắt mà lại dễ ăn. Cơm rang kim chi bạn rang thêm cùng thịt nguội, xúc xích. Khi cơm đã xong bạn có thể cho để thêm trứng ốp la trên bề mặt.

Giò heo rút xương hầm kim chi

Canh kim chi này cũng giống như canh kim chi hải sản. Nhưng thay vì dùng nước dùng có sẵn thì bạn sẽ ninh giò heo rút xương cho mềm trước.

Sau đó, cho kim chi vào sau. Phần giò heo rút xương bạn có thể để nguyên miếng lớn, sau khi nấu chín thì cắt nhỏ ra ăn. Hoặc bạn cũng có thể cắt nhỏ để nấu ngay từ ban đầu.

Đậu phụ sốt kim chi, thịt bò

Trong các món ăn chế biến từ kim chi thì món ăn này hứa hẹn sẽ vô cùng đưa cơm mà lại dễ chế biến trong thời gian ngắn. Sau khi mua các loại thịt bò ngon giàu chất dinh dưỡng xong, bạn nên ướp sẵn trước kim chi cùng đậu phụ, nấm, hành tây thái vừa ăn.

Bạn sẽ xào cho chín hết rồi mới cho tiếp phần nước kim chi và ninh thêm một chút. Nếu muốn món ăn có độ sệt thì bạn có thể cho thêm chút bột năng thì món ăn sẽ sánh mịn hơn.

Khoai tây xào kim chi

Món ăn sẽ cần có phần khoai tây được chiên chín trước. Để tránh cho khoai bị nát thì khoai chín bạn nên vớt ra để ráo dầu trước.

Kim chi xào chín vừa bạn cho tiếp phần khoai tây chiên chín rồi vào xào thêm cho đều là hoàn thành món ăn.

Rồi sau đó xào kim chi với chút dầu và hành tím phi thơm, sau khi kim chi đã được cắt miếng vừa ăn. Kim chi xào chín vừa bạn cho tiếp phần khoai tây chiên chín rồi vào, xào thêm cho đều là hoàn thành món ăn.

Canh kim chi đậu hũ, thịt ba chỉ

Như tên gọi, bạn sẽ cần có nguyên liệu là phần kim chi, đậu hũ cùng thịt heo sạch, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Bạn chọn phần thịt ba chỉ thái vừa ăn.

Bạn phi thơm dầu ăn cùng hành tím băm nhỏ xào thịt ba chỉ cho chín mềm rồi cho nước dùng vào. Khi nước sôi, bạn cho tiếp kim chi cùng đậu hũ vào nấu cùng. Nên thêm hành ba rô hoặc cải thảo để món ăn thơm ngon hơn.