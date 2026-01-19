Lạc bước giữa bạt ngàn hoa cải Mộc Châu

Mùa hoa cải vàng không chỉ mang đến vẻ đẹp say lòng người, mà còn góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của Mộc Châu. Không kiêu sa, lộng lẫy như hoa đào hay hoa mận, hoa cải vàng mang vẻ đẹp dung dị, mộc mạc của vùng cao nguyên. Những bông hoa nhỏ bé nhưng đầy sức sống, vươn mình trong nắng, đung đưa theo làn gió, tạo nên những thảm hoa vàng rực rỡ, làm bừng sáng cả không gian. Chính vẻ đẹp bình dị ấy đã trở thành điểm nhấn, khiến du khách dễ dàng rung động khi đặt chân đến nơi đây.

Giữa khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, sắc vàng của hoa cải nổi bật trên nền xanh thẫm của núi rừng và màu xám nhạt của sương sớm. Khi nắng lên, sương tan dần, cả cánh đồng như bừng tỉnh, ánh vàng lan tỏa, phản chiếu lấp lánh, tạo nên một bức tranh đầy sức sống. Không ít du khách cho biết, chỉ cần đứng giữa cánh đồng hoa, hít hà hương cỏ cây và lắng nghe tiếng gió, mọi mệt mỏi, bộn bề của cuộc sống thường nhật dường như tan biến.

Chị Trần Thị Trâm Anh - du khách đến từ Hà Nội - chia sẻ cảm xúc khi lần đầu đặt chân đến vườn hoa cải ở Mộc Châu: “Tôi thật sự bất ngờ trước vẻ đẹp nơi đây. Không gian rất yên bình, hoa nở bạt ngàn, giúp chúng tôi cảm thấy thư thái và có những bức ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm”. Với nhiều du khách, chuyến đi không chỉ đơn thuần là tham quan, chụp ảnh, mà còn là hành trình tìm về sự tĩnh lặng, cân bằng giữa nhịp sống hối hả.

Theo người dân địa phương, hạt cải được gieo trồng cách đây khoảng một tháng. Nhờ thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu mát mẻ đặc trưng của cao nguyên, hoa nở đều, cánh dày và màu sắc tươi tắn. Hiện hoa đã nở được khoảng một tuần và dự kiến sẽ rộ đúng dịp Tết Nguyên đán, thời điểm du khách đổ về Mộc Châu tăng mạnh.

Anh Nguyễn Quang Tiến - một chủ vườn cải ở phường Mộc Châu - cho biết, trồng hoa cải phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn, đồng thời đầu tư thêm tiểu cảnh để phục vụ du khách để hút khách. Sau Tết, dự kiến diện tích trồng cải sẽ được mở rộng thêm nhằm duy trì hoa nở luân phiên, tạo điểm đến quanh năm cho khách du lịch.

Anh Kiên - người làm du lịch tại địa phương - cho biết, trước đây, người dân Mộc Châu trồng cải chủ yếu để lấy lá, hạt ép dầu hoặc làm thức ăn cho bò sữa. Vài năm trở lại đây, khi những cánh đồng cải vàng được nhiều người biết đến, người dân bắt đầu khai thác du lịch trải nghiệm. Việc trồng cải làm du lịch, vừa giữ được nét sản xuất truyền thống, vừa tạo thêm thu nhập cho người dân.

Hiện nay, nhiều nhà vườn ở Mộc Châu đã mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh với mức vé khoảng 30.000 đồng/người, không giới hạn thời gian. Anh Kiên bật mí cho khách, những ai có ý định check-in mùa hoa cải nên đến vào buổi chiều, khi sương đã tan, ánh nắng dịu nhẹ giúp khung cảnh trở nên rực rỡ và lên hình đẹp hơn. Trong tuần cận Tết, mỗi ngày nơi đây đón hàng trăm lượt khách, chủ yếu là người dân địa phương và du khách từ các tỉnh lân cận.