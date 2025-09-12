Loại quả được coi là 'vua của các loại rau', hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon

Cà tím - Vua của các loại rau, giúp hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch

Cà tím là một trong những sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao nhất thế giới. Ở Ấn Độ, chúng được coi là “vua của các loại rau”. Ở một số vùng của Trung Quốc, khi về nhà chồng, cô dâu phải nấu được ít nhất 12 món từ cà tím. Đây được xem như một loại "nhà ở" cho đôi tân lang tân nương.

Ở Việt Nam, cà tím còn được gọi là cà nâu hay cà dê. Cà tím là một loại thảo mộc nóng hàng năm. Thân cao 50 - 150 cm, thường có gai nhỏ. Lá to, phiến lá rộng, mặt dưới có lông. Hoa màu trắng hoặc tím nhạt với nhị màu vàng. Quả mọng đơn, thuôn dài, da bóng, màu tím nhạt đến tím sẫm. Quả dài 15 - 23 cm, đường kính 4 - 5 cm hoặc lớn hơn. Cà tím Nhật Bản và một số giống cà tím phương Đông có xu hướng thuôn dài và vỏ mỏng hơn. Trong các loại cà tím "trang trí", quả vẫn ăn được, nhưng kích thước nhỏ hơn, đôi khi có vỏ màu trắng và hình bầu dục.

Như đã ghi nhận trong một nghiên cứu, khi những con thỏ có cholesterol cao được tiêm 10 mL nước ép cà tím mỗi ngày trong bốn tuần, mức cholesterol LDL và chất béo trung tính giảm đáng kể. Đây là hai chất có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Trong một nghiên cứu khác được thực hiện tại Đại học Y khoa Connecticut, động vật được cho ăn cà tím sống hoặc nướng trong 30 ngày đã cải thiện chức năng thất trái và giảm mức độ nghiêm trọng của nhồi máu cơ tim. Nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa động vật ăn cà tím sống và cà tím nướng, nhưng cho thấy tiềm năng bảo vệ tim mạch của loại rau này.

Món ngon với cà tím

1. Cà tím xào

Nếu lựa chọn một món ăn kèm cho bữa cơm gia đình từ trái cà tím thì chắc chắn món cà tím xào là một lựa chọn không thể phù hợp hơn. Khi kết hợp với các nguyên liệu từ thịt, tôm hoặc chế biến chay thì món cà tím xào luôn mang hương vị đặc trưng của cà tím kết hợp với gia vị thơm lừng, cay nhẹ cực kì bắt cơm.

2. Cà tím nướng

Cà tím nướng mỡ hành ăn một lần là mê chắc chắn sẽ là một món mà bạn không thể bỏ qua trong thực đơn cà tím. Vị bùi béo, ngọt thơm của cà tím nướng lên kết hợp cùng mỡ hành thơm lừng và nước mắm tỏi dậy mùi, hấp dẫn ngon khó cưỡng. Món ăn sẽ ngon hơn nếu ăn kèm thịt bằm xào mỡ hành.

3. Cà tím chiên

Món cà tím chiên giòn rụm đã hoàn thành, bạn có thể chiêu đãi cả nhà ngay với món ăn vặt lạ miệng nhưng vô cùng ngon này. Lớp vỏ ngoài giòn tan cùng miếng cà tím bên trong béo béo, dai dai ăn kèm với chút mỡ hành, đậu phộng rang và nước mắm chua ngọt nữa là thơm ngon hết sẩy!

4. Cà tím bung

Cà tím bung đậu thịt là món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng thơm ngon. Thịt kho mềm, cà chua và cà tím chua chua ngọt ngọt cùng với vị béo bùi của đậu hũ, thêm nước dùng đậm vị. Thật khó quên khi đã thưởng thức một lần, ăn rồi chỉ muốn ăn mãi.

5. Cà tím kho

Cà tím kho là món ăn vừa đơn giản nhưng lại siêu ngon. Sau khi hoàn thành món ăn vị béo bùi từ cà tím, nước sốt thì đậm đà cùng với vị ngọt tự nhiên từ các loại rau củ khiến món ăn vừa thanh đạm lại thơm ngon. Bạn có thể thưởng thức món này cùng cơm hay bún cũng được nhé.

6. Cà tím nhồi thịt

Món cà tím nhồi thịt chiên giòn sốt cay thật hấp dẫn với màu sắc bắt mắt là sự kết hợp giữa hương vị đậm đà, cay nồng của sốt, cà tím mềm, béo cùng với nhân thịt thơm ngon, thấm gia vị. Cắn vào một miếng là khoang miệng tràn ngập hương vị thơm lừng.

7. Salad cà tím

Món salad cà tím sau khi hoàn thành có màu sắc bắt mắt. Bạn có thể cảm nhận được rõ ràng độ tươi mát của cà chua và cá loại xà lách vẫn còn được giữ lại. Cùng với vị thanh ngọt, đậm đà của cà tím xen lẫn chút của nước sốt trộn chua, ngọt đậm vị. Tất cả tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời cho món ăn.

8. Cà tím sốt tôm thịt

Cà tím sốt tôm thịt là một món ăn vô cùng thơm ngon khi có sự kết hợp giữa cà tím nướng béo thơm và sốt tôm thịt đậm đà tạo nên một món ăn tuyệt vời. Món ăn có thể dùng để ăn kèm với cơm hoặc làm món khai vị cũng rất tuyệt vời.

9. Lươn om cà tím

Lươn là một thực phẩm cực kì dinh dưỡng và thực đơn cà tím sẽ thật thiếu sót nếu không có loại nguyên liệu này. Món lươn om cà tím với có vị ngọt từ thịt lươn, cà tím béo ngậy cùng vị thơm của riềng, cay nhẹ của ớt và hương thơm của nghệ làm cho món ăn thật hấp dẫn. Ăn món ăn kèm cơm hoặc bún đều tuyệt vời nhé.

10. Lẩu mắm

Lẩu mắm là sự kết hợp của nước dùng đậm đà, rau củ ngọt cùng với mắm cá linh hấp dẫn, cá hú thơm ngon khiến ai cũng phải ngất ngây. Đặc biệt, sẽ thật thiếu sót nếu thiếu cà tím mềm, thơm ngất ngây là nét đặc trưng làm tăng thêm sự đậm đà cho món lẩu mắm siêu ngon.