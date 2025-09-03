Loại quả được đánh giá "tốt nhất thế giới", ở chợ Việt mua đâu cũng có

Không chỉ hấp dẫn, ngon miệng, trái cây còn chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm chất xơ, vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật khác.

Chất xơ rất tốt cho sức khỏe, giúp cải thiện khả năng tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân. Chất xơ trong trái cây, đặc biệt là chất xơ hòa tan có tác dụng làm giảm mức cholesterol, làm chậm quá trình hấp thụ carbs và tăng cảm giác no. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chất xơ hòa tan có thể giúp bạn giảm cân lành mạnh.

Ăn trái cây cũng là cách đơn giản để chúng ta bổ sung nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho xơ thể như: Vitamin A, C, D, E, K, kali, kẽm, magie, sắt, natri, folate…

Đặc biệt, các chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có nhiều trong các loại trái cây giàu vitamin A, C, E, beta-carotene, lycopene và selen giúp ngăn chặn hoặc hạn chế tổn thương gây ra bởi các gốc tự do, có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh: Ung thư, đái tháo đường, bệnh tim và đột quỵ.

Các flavonoid trong trái cây họ cam quýt có thể giúp ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson do sự phân hủy các tế bào trong hệ thần kinh.

Với những lợi ích đã được chứng minh thì ăn trái cây rất tốt cho sức khỏe. Khuyến nghị chung về lượng trái cây và rau quả nên ăn ít nhất mỗi ngày là 400g hoặc năm khẩu phần 80g.

Mặc dù tất cả các loại trái cây đều mang lại lợi ích nhưng không có loại quả hay rau củ nào cung cấp đầy đủ mọi dưỡng chất cần thiết. Vì vậy, việc duy trì một chế độ ăn uống đa dạng với ít nhất 5 loại rau củ quả mỗi ngày là rất quan trọng, theo khuyến nghị từ BBC Good Food (một trang web ẩm thực nổi tiếng của Anh).

Vào tháng 3/2023, trang web ẩm thực này đã công bố danh sách "20 loại trái cây tốt nhất", dựa trên hàm lượng dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe mà chúng mang lại. Một số loại quả quen thuộc với người Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách này, như dưa hấu (hạng 20), lựu (hạng 17), mận (hạng 16), đu đủ (hạng 14) và nho (hạng 10).

Điều thú vị là top 3 loại trái cây ngon nhất trên thế giới theo bảng xếp hạng này đều là những loại trái cây có sẵn ở Việt Nam và có giá cả rất phải chăng. Đứng đầu bảng xếp hạng là táo

Táo là loại quả giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan hỗ trợ tiêu hóa và cân bằng hệ miễn dịch. Táo cũng chứa polyphenol, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây hại. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn táo thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và tiểu đường type 2.

BBC Good Food khuyến nghị nên ăn cả quả táo để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe của nó.

Theo đó, những lợi ích sức khỏe vượt trội từ trái táo có thể kể đến:

- Cải thiện sức khỏe tim mạch

Thêm một vài quả táo vào chế độ ăn uống giúp cho trái tim của bạn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Theo một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, những người có mức cholesterol hơi cao nếu tiêu thụ 2 quả táo mỗi ngày sẽ giảm lượng cholesterol xấu và gia tăng giãn nở mạch máu, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

- Giảm huyết áp

Nếu bạn đang muốn đưa huyết áp của mình về mức khỏe mạnh hơn, thỉnh thoảng ăn một quả táo có thể là cách dễ dàng nhất để làm điều đó. Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Scientific Reports cho thấy thực phẩm giàu flavanol, trong đó có táo, có thể giúp giảm huyết áp.

- Cải thiện vi khuẩn đường ruột

Hệ miễn dịch và tiêu hóa khỏe mạnh có chung một điểm xuất phát là đường ruột. Ăn táo thường xuyên có thể giúp tăng cường vi khuẩn có lợi cho đường ruột của bạn, từ đó đem đến cho cơ thể một hệ miễn dịch khỏe mạnh.

- Bảo vệ sức khỏe răng miệng

Mặc dù ăn táo không loại bỏ mảng bám trên răng, nhưng nó làm giảm khả năng tồn tại của vi khuẩn trong miệng của một người, giữ cho răng trắng sáng, khỏe mạnh hơn và ít bị xuống cấp theo thời gian.

- Giúp hơi thở thơm tho

Muốn cải thiện tức thì mùi hôi trong hơi thở của bạn, hãy thử ăn một quả táo. Các nhà khoa học cho biết ăn một quả táo sau khi ăn tỏi có thể làm giảm đáng kể các enzym trong tỏi gây hôi miệng.

- Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Một nghiên cứu năm 2009 được công bố trên tạp chí Reviews on Environmental Health chỉ ra ăn một hoặc nhiều quả táo mỗi ngày làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng của một người. Trong khi một phân tích dữ liệu tổng hợp trước đó cho thấy ăn táo có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư phổi.