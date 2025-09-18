5 phần thịt bổ dưỡng bậc nhất của con lợn, nhiều người không biết mà mua

Đuôi lợn

Đuôi lợn là một trong những phần thịt bổ dưỡng nhất của con lợn. Cũng vì một con lợn chỉ có một chiếc đuôi nên nhiều người đi chợ muộn sẽ không kịp mua chúng.

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết: Theo y học cổ truyền, đuôi lợn có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ chứng thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm.

Theo các nghiên cứu, phần đuôi lợn có chứa chủ yếu là phần da, chứa nhiều collagen, elastin, keratin, albumin, globulin… đây đều là các chất có tác dụng tăng tính đàn hồi của da, chống lão hóa da, bảo vệ làn da trước sự tấn công của môi trường. Chính vì vậy nên đây là một trong những phần thịt lợn luôn được bán chạy nhất.

Thịt móng giò trước

Giò lợn có chân trước và chân sau, hương vị chênh lệch khá lớn. Khi mua móng giò lợn, tốt nhất bạn nên chọn phần móng trước vì lợn vận động nhiều nên sẽ ít mỡ và nhiều nạc.

Theo dinh dưỡng học hiện đại, móng giò chứa rất nhiều chất đạm, chất béo, khoáng chất sắt, phốt pho và các loại vitamin. Người ta ước tính, 100g chân giò có chứa 15,8g protein; 26,3g mỡ; 1,7g chất tổng hợp.

Móng giò heo có tác dụng bổ huyết, thống nhũ, sinh cơ liền sẹo. Chất protein giúp cải thiện hiệu quả chức năng sinh lý của các cơ quan nội tạng. Ngoài ra, protein còn giúp da đẹp và căng hơn.

Thường xuyên ăn chân giò phòng bệnh chảy máu đường hô hấp, thiếu máu não, hôn mê do mất máu, hồi phục sức khỏe, thúc đẩy sự trao đổi chất và phục hồi sinh lý bình thường của tế bào nên rất tốt cho người mới phẫu thuật và phụ nữ sau sinh.

Thịt dải lợn

Có không ít người bán hàng đã ví phần thịt dải là phần thịt lợn: Ngon nhất, thơm nhất của con lợn. Đã vậy mỗi con chỉ có một miếng nên không phải ai cũng mua được.

Thịt dải chính là phần thịt gần với tim lợn, có chức năng ngăn cách các mô của khoang ngực và khoang bụng, giúp bảo vệ tim. Thịt dải dù làm món nướng, kho hay luộc cũng đều mềm thơm, bên trong dai giòn, không hề bị khô.

Phần thịt dải lợn có chứa protein chất lượng cao giúp cho cơ thể phát triển cơ bắp, tăng cường sức đề kháng, tái tạo mô và tế bào cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, trong phần thịt dải lợn còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe như vitamin A, D...

Thịt vai

Thịt vai là phần nạc xen lẫn vài miếng mỡ mỏng, trông giống như hoa mận nên được gọi là thịt lợn hoa mận. Hương vị của thịt vai tươi và mềm, không hề béo, dù dùng để ăn lẩu hay chiên đều rất ngon.

Hàm lượng dinh dưỡng của thịt vai cao, đặc biệt là protein, lipid, chất béo và các khoáng chất cần thiết để phát triển cơ thể, giúp bạn khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, thịt vai heo có vitamin nhóm B tương đối cao giúp chúng ta dễ tập trung hơn và vitamin khi được bổ sung đầy đủ sẽ chuyển hóa thành glucose phát triển cơ bắp.

Xương lưỡi liềm

Những người sành ăn nhất định rất thích mua xương lưỡi liềm vì chúng rất giòn, mềm ngọt. Phần xương này có hình cong vát tương tự hình lưỡi liềm nên được gọi là xương lưỡi liềm.

Xương lưỡi liềm là một trong những phần ngon nhất của con lợn, nằm ở phần chân trước của lợn, nó là nơi kết nối giữa xương ống và xương quạt. Do đó số lượng rất có hạn, chỉ những ai sành ăn mới biết để mua.

Xương lưỡi liềm chủ yếu là sụn nên ăn rất giòn, mềm, ngọt. Hơn nữa, phần này rất giàu collagen, canxi, protein và vitamin. Rất tốt cho việc bảo vệ sức khỏe xương khớp, tăng cường thể lực, đặc biệt phụ nữ có sức khỏe yếu, muốn làm đẹp da thì càng nên ăn phần thịt này.