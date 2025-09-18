Chàng trai miền Nam chi nửa triệu trải nghiệm tàu 'quý tộc' ở Hải Phòng

Gần đây, Nguyễn Lê Thanh Hùng (SN 1996, quê ở TPHCM) có dịp trải nghiệm đoàn tàu Hoa phượng đỏ, khởi hành từ ga Hải Phòng đến ga Long Biên (Hà Nội) và ngược lại.

Ngay khi đến ga Hải Phòng, Hùng không khỏi bất ngờ trước khung cảnh cổ kính với nhiều góc chụp ảnh đẹp tại đây.

Ga được xây dựng từ năm 1902 theo kiến trúc Pháp cổ. Đây là một trong những nhà ga cổ kính và có giá trị lịch sử bậc nhất của ngành đường sắt.

Hùng tới ga Hải Phòng để trải nghiệm chuyến tàu "quý tộc"

Không chỉ là điểm trung chuyển giao thông, ga Hải Phòng còn được xem như một công trình mang đậm giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của thành phố cảng.

Hùng cũng bày tỏ ấn tượng trước thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao của đoàn tàu.

Đây là đoàn tàu mới được cải tạo toàn diện với các toa xe hiện đại, bao gồm toa VIP 34 chỗ có nội thất phong cách Đông Dương với cửa bán tự động, màn hình LED và wifi miễn phí.

Các toa còn lại gồm toa hạng nhất 56 chỗ có ghế xoay 180 độ và toa hạng phổ thông 64 chỗ.

Ngoại thất của đoàn tàu được thiết kế nổi bật với 3 màu chủ đạo là xanh - trắng - đỏ, lấy cảm hứng từ sắc hoa phượng đỏ - biểu tượng của thành phố Hải Phòng. Thành toa xe cũng trang trí hình ảnh loài hoa nổi tiếng này.

Chàng trai miền Nam trải nghiệm khoang ghế ngồi mềm cao cấp

Chàng trai miền Nam cho biết, ở chiều đi từ Hải Phòng đến Hà Nội, anh đặt vé toa hạng nhất, khoang ghế ngồi mềm cao cấp với giá 180.000 đồng/vé (được tặng kèm 1 chai nước suối miễn phí).

Còn ở chiều về, để có trải nghiệm đa dạng và mới mẻ hơn, anh chi 350.000 đồng để mua vé ngồi toa VIP.

Khi lên tàu, Hùng thấy ấn tượng với thiết kế không gian, nội thất bên trong. Từ khu vực chỗ ngồi đến bồn rửa tay, nhà vệ sinh đều được tân trang đẹp mắt, trang trí các hoa văn mang đậm yếu tố nghệ thuật Á Đông, đảm bảo thoáng đãng và sạch sẽ.

Hùng thấy ấn tượng với nội thất toa tàu mới, khen ghế ngồi thoải mái và êm

“Khoang ngồi mềm cao cấp khác hẳn khoang ngồi mềm phổ thông, với những chiếc ghế mới màu vàng, lắp đặt chắc chắn.

Điều đặc biệt là ghế có thể xoay 180 độ, nếu gia đình đi đông người có thể ngồi quay lại, nói chuyện với nhau. Thật sự thú vị”, Hùng nhận xét.

Một điểm khác cũng được chàng trai trẻ đánh giá cao là ổ cắm bố trí ngay sát chỗ ngồi, thuận tiện cho du khách sử dụng.

Du khách tranh thủ chụp ảnh check-in ở ga Long Biên trước khi lên chuyến tàu Hoa phượng đỏ về Hải Phòng

Không gian bên trong toa VIP mang đến cảm giác ấm cúng và thanh lịch

Ở chiều về, tàu rời ga Long Biên lúc 15h30 và đến ga Hải Phòng lúc 18h20.

“Toa VIP có không gian ấn tượng, thiết kế tựa như 1 nhà hàng hay quán cà phê sang trọng. Trên toa này cũng được lắp sàn gỗ tự nhiên, có hệ thống wifi và đồ ăn, thức uống miễn phí”, anh miêu tả.

Khi ổn định chỗ ngồi, Hùng và những hành khách ngồi cùng toa VIP được phục vụ miễn phí 1 chai nước bí đao, 1 gói hạt điều để giải khát và ăn nhẹ trong thời gian di chuyển.

Ngoài ra, chàng trai 29 tuổi cũng gọi thêm 1 phần bánh giò đầy đặn, giá 40.000 đồng. Anh nhận xét bánh mềm, ngon, vừa ăn vừa ngắm cảnh từ ô cửa sổ rất thú vị.

Đồ ăn, thức uống mà hành khách trải nghiệm trên tàu

Chàng trai đến từ TPHCM tranh thủ ngắm cảnh và làm việc trên tàu

Hùng tiết lộ, không gian toa tàu hiện đại với mạng wifi ổn định, tiện nghi giúp hành khách có thể tranh thủ làm việc trực tuyến hay thuận tiện xử lý các công việc từ xa.

Đặc biệt, nội thất trong toa bài trí sang trọng, giao thoa các yếu tố lịch sử, kiến trúc, văn hóa đa dạng của thành phố cảng, gợi trong lòng anh nhiều cảm xúc khó tả về mảnh đất nơi đây.

“An toàn, nhanh chóng, tiện nghi và thật nhiều cảm xúc”, Hùng chia sẻ cảm nhận sau hành trình trải nghiệm chuyến tàu “quý tộc” ở Hải Phòng.

