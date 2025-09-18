Bé gái 5 tuổi cùng mẹ chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù cao gần 3.000m

Tâm sự về chuyến đi đặc biệt này, chị Huyền Nhung nói: "Hai mẹ con mình vừa chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù ngày 13-14/9. Con gái Lan Chi (tên ở nhà là Bơ) vừa tròn 5 tuổi. Mình đăng ký đi chuyến trekking cũng là dịp sinh nhật của con. Mình muốn tạo cho con một dấu mốc đặc biệt, như đánh dấu sự trưởng thành của con vậy. Mình muốn con được đi trải nghiệm nhiều hơn, rời xa chiếc điện thoại. Chuyến đi này kéo dài 2N2Đ, mình cùng con xuống Hà Nội từ thứ 6 cùng đoàn rồi di chuyển đi Trạm Tấu".

Vốn là người yêu thích mạo hiểm và đã có nhiều chuyến trekking trước đây, chị Huyền Nhung khá tự tin về thể lực và kinh nghiệm. Tuy nhiên, lần này có thêm cô con gái nhỏ nên chị phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn: "Bé Bơ lần đầu tiên đi trekking và cũng là chuyến đi chơi xa riêng với mẹ nên cả hai đều rất háo hức. Mặc dù tôi tự tin về thể lực và khả năng hỗ trợ con. Nhưng con còn nhỏ, không thể tự đi được nên mình có tìm đơn vị tour và thuê riêng porter đồng hành cũng bé, hỗ trợ cõng lúc bé không đi được. Mình nghĩ điều quan trọng nhất là luôn phải động viên tinh thần bé để lúc nào bé cũng hào hứng vui tươi, dù nắng, dù mệt bé vẫn không khóc nhè hay bỏ cuộc".

May mắn là thời tiết thuận lợi, không có mưa hay yếu tố nào gây ảnh hưởng đến sức khỏe của Bơ. Trong suốt hành trình, Bơ rất ngoan, hợp tác với mẹ và các cô chú trong đoàn.

Khi mệt, bé nhờ mẹ hoặc chú cõng nhưng cũng rất tinh tế khi nhận thấy mẹ và chú mệt, bé liền xin xuống đi bộ. "Ngày thứ hai, khi lên đến đỉnh và ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời, con thật sự rất vui. Đặc biệt, con còn được cưỡi ngựa trên đỉnh, điều mà chưa bao giờ con nghĩ sẽ trải nghiệm. Mình chưa bao giờ thấy con hạnh phúc và hào hứng như vậy", chị Huyền Nhung chia sẻ.

Đối với chị Nhung, hành trình này không chỉ là khám phá thiên nhiên mà còn là cơ hội để hai mẹ con gắn kết và chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt. "Mình rất bất ngờ và tự hào khi con không hề dựa dẫm vào mẹ, bắt đầu lớn, biết nghĩ cho mẹ, biết lắng nghe mẹ và mọi người hơn. Con được ngắm nhìn thế giới rộng lớn, khai mở thế giới quan nhiều hơn, yêu thiên nhiên hơn và không nhõng nhẽo mẹ nhiều như trước".

Chị Huyền Nhung bày tỏ, chuyến trekking cùng con gái không chỉ là một kỷ niệm khó quên mà còn là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của bé.