Thịt gà luôn có sẵn trên mâm cơm ngày Tết nhưng ăn kiểu này cực hại sức khỏe

Ăn thịt gà đã để quá lâu hoặc hâm đi hâm lại nhiều lần

Trong những ngày Tết, việc nấu một lần rồi chia ra ăn dần trong nhiều bữa là thói quen phổ biến của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thịt gà sau khi nấu chín nếu không được bảo quản đúng cách sẽ rất dễ bị nhiễm khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm. Việc hâm đi hâm lại quá nhiều lần không chỉ làm mất đi hàm lượng protein chất lượng cao mà còn gây biến đổi các chất dinh dưỡng, tạo áp lực cực lớn cho hệ tiêu hóa, gây đầy bụng, tiêu chảy.

Ăn thịt gà sai cách có thể gây hại cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ)

Kết hợp thịt gà với những thực phẩm "đại kỵ"

Việc kết hợp thịt gà với các thực phẩm "đại kỵ" cần được đặc biệt lưu ý để tránh gây hại cho cơ thể. Phổ biến nhất là không nên ăn thịt gà cùng rau kinh giới vì dễ gây ra tình trạng phong ngứa, dị ứng; hoặc tránh dùng chung với rau cải do sự xung đột tính chất giữa hàn và ôn dễ dẫn đến đầy bụng, khó tiêu.

Bên cạnh đó, các gia vị có tính đại nhiệt như tỏi và hành sống khi ăn kèm thịt gà có thể gây nóng trong, sinh nhiệt hỏa, trong khi việc kết hợp với gan chó hoặc tôm, cá chép lại tạo gánh nặng lớn cho hệ tiêu hóa, dễ gây kiết lỵ hoặc mẩn ngứa. Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa dinh dưỡng, tốt nhất bạn nên thưởng thức thịt gà cùng các loại gia vị truyền thống như lá chanh, gừng hoặc muối tiêu, giúp cân bằng hương vị và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả hơn.

Thói quen ăn quá nhiều da gà và nội tạng

Nhiều người có sở thích ăn da gà vì vị béo ngậy, giòn sần sật, nhưng đây lại là nơi chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol xấu nhất. Việc nạp quá nhiều da gà vào cơ thể sẽ gây gánh nặng cho hệ tim mạch, làm tăng nguy cơ mỡ máu và béo phì. Bên cạnh đó, nội tạng gà (gan, tim, mề) tuy ngon nhưng lại là bộ phận chứa nhiều độc tố và ký sinh trùng nếu không được làm sạch kỹ, gây hại trực tiếp đến quá trình thải độc của gan và thận.

Ăn thịt gà khi đang mắc một số bệnh lý mãn tính

Dù là thực phẩm giàu đạm nhưng thịt gà lại có tính nóng và hàm lượng protein cao, không phải ai cũng có thể ăn thoải mái. Những người đang bị sỏi thận, cao huyết áp hoặc mắc bệnh Gout (gút) cần đặc biệt hạn chế món ăn này vì chất đạm và purin trong thịt gà có thể làm tăng nồng độ axit uric, khiến các cơn đau khớp trở nên dữ dội hơn. Người mới phẫu thuật hoặc có vết thương hở cũng nên kiêng thịt gà để tránh tình trạng sẹo lồi hoặc vết thương bị ngứa ngáy, lâu lành.

Chế biến thịt gà không chín kỹ hoặc bị nhiễm chéo

Trong quá trình chuẩn bị mâm cỗ tất niên bận rộn, nhiều người vô tình sử dụng chung dao, thớt cho thịt gà sống và thịt gà chín, dẫn đến tình trạng nhiễm chéo vi khuẩn. Ngoài ra, thịt gà chưa được nấu chín hoàn toàn (còn đỏ ở phần xương) chứa nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn gây tiêu chảy cấp. Việc ăn thịt gà tái hoặc không đảm bảo vệ sinh trong khâu chế biến là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các ca nhập viện vì đường ruột trong những ngày đầu năm mới.