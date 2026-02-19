Nữ ca sĩ tuổi Ngọ lấy chồng Thụy Điển ở đời thực có cuộc sống viên mãn, tròn đầy

Đoan Trang sinh năm 1978 cầm tinh tuổi Ngọ, từ lúc nhỏ đã có thiên hướng và niềm yêu thích với âm nhạc. Lúc 5 tuổi, Đoan Trang từng trình diễn các bài hát thiếu nhi trên nhiều sân khấu và còn là thành viên chủ chốt của Nhà văn hóa tỉnh cũng như các phong trào ca hát tại trường nơi cô theo học.

Sau đó, khoảng thời gian đi học, Đoan Trang tham gia gần như không thiếu một hoạt động văn nghệ nào của trường. Chăm chỉ như vậy nên ở tất cả các cuộc thi mà nữ ca sĩ tham gia, cô đều giành được giải thưởng. Lên 14 tuổi, Đoan Trang rời quê nhà lên TP.HCM học tập. Tại đây, cô phát huy được tài năng âm nhạc thiên bẩm của mình. Lúc 19 tuổi, Đoan Trang tham gia cuộc thi Tiếng hát TP.HCM và giành được giải khuyến khích. Bắt đầu từ đây, con đường ca hát của Đoan Trang chính thức chuyên nghiệp. Những năm ấy, Đoan Trang nổi tiếng với các ca khúc: Forget me not, Khi ta 20...

Nhờ những bài hát hợp tai người nghe, được khán giả trẻ yêu mến nên vào năm 2005, nữ ca sĩ quê Lâm Đồng được trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 7, là một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất trong năm với 2 ca khúc "Tóc hát" và "Bâng Khuâng", nhiều tuần liền nằm trong top 5 của Làn sóng Xanh.

Gặt hái được nhiều thành công nên Đoan Trang trở thành gương mặt phủ sóng rộng ở nhiều sự kiện lớn nhỏ của làng giải trí. Cô cũng được nhiều thương hiệu xa xỉ mời đi dự tiệc sang trọng nâng cao vị thế trong làng giải trí.

Về đời tư, năm 2012, Đoan Trang bất ngờ kết hôn với chồng là người Thụy Điển. Hơn 13 năm sau ngày cưới nhưng chồng Tây và cô vẫn dành cho nhau tình cảm thắm thiết, ngọt ngào như vợ chồng son.

Anh thường xuất hiện cùng vợ trong nhiều sự kiện giải trí, dành cho cô nhiều cử chỉ quan tâm, chăm sóc. Trong một số chương trình truyền hình, anh cũng rất tích cực tham gia cùng vợ con. Anh còn kể con mình may mắn vì mang hai dòng máu Đông – Tây. Gia đình anh cũng kết hợp cách nuôi dạy con theo kiểu 50-50, để con tự do phát triển trong khuôn khổ mình đặt ra.

Nhờ được chồng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống nên nhan sắc của Đoan Trang ngày càng trẻ đẹp.

14 năm sau ngày cưới, Đoang Trang có cuộc sống nhiều người mơ ước. Chồng Tây của Đoan Trang không phải là người quá giàu có nhưng anh vẫn sẵn sàng tặng vợ những chuyến đi chơi đắt đỏ. Ngoài ra, anh còn tâm lý luôn ủng hộ công việc của vợ. Nhờ sự yêu thương từ chồng nên Đoan Trang đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.