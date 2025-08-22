Loại quả được ví như 'nhân sâm xanh', giúp hỗ trợ phòng loãng xương hiệu quả, chế biến được nhiều món ngon

Đậu bắp - Hỗ trợ phòng loãng xương hiệu quả

Theo Lương y Đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, đậu bắp là loại thực phẩm dồi dào dinh dưỡng, được ví như "nhân sâm xanh". Đậu bắp chứa canxi, vitamin K và axit folic, các dưỡng chất thiết yếu cho xương khớp. Chúng giúp cải thiện quá trình trao đổi chất tại khớp xương, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương.

Chất nhầy trong đậu bắp cũng đóng vai trò như một chất bôi trơn tự nhiên, giúp khớp hoạt động linh hoạt và giảm đau nhức. Chất nhầy này còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu, giúp ổn định huyết áp. Điều này rất tốt cho những người bị cao huyết áp và có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Do đó, đậu bắp rất được nhiều chị em nội trợ dùng để lên thực đơn cho bữa ăn gia đình.

Món ngon với đậu bắp

1. Đậu bắp luộc

Luộc là cách chế biến đậu bắp đơn giản và phổ biến nhất. Luộc to lửa, sôi khoảng 2 phút là đậu bắp chín. Không luộc quá kĩ làm đậu nhũn và mềm nhớt. Vớt đậu bắp luộc, thả ngay vào bát nước đá lạnh ngâm 5 phút giúp đậu được xanh và giòn. Sau đó vớt ra bày ra đĩa. Đập bắp luộc chấm cùng nước mắm tỏi ớt hoặc nước tương đều ngon.

2. Đậu bắp xào tỏi

Đậu bắp xào tỏi, món ăn đơn giản mà ngon lại còn tốt cho sức khỏe. Đậu bắp rửa sạch, cắt bỏ cuống sau đó cắt vát chéo làm đôi. Tỏi bóc vỏ băm nhỏ. Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm tỏi. Sau đó cho đậu bắp vào xào. Xào to lửa và đều tay để đậu được xanh. Nêm gia vị cho vừa miệng. Xào khoảng 5 phút là đậu chín. Không xào quá kĩ sẽ mất đi độ giòn và ngọt của đậu bắp. Thành phẩm là đĩa đậu bắp xanh mướt, giòn ngọt thơm mùi tỏi.

3. Cách nấu canh đậu bắp

Đậu bắp còn được sử dụng để cho vào các món canh như canh cá, canh chua, canh thịt băm,… Sau khi món canh gần hoàn thành, bạn thái vát đậu bắp thả vào nồi, đun sôi trở lại là được.

4. Đậu bắp nướng

Món ăn này có vị rất thơm. Để thực hiện bạn cần ướp thịt cùng với các gia vị hạt tiêu, hạt nêm, nước mắm, nước hành, nước hàng trong 15 phút. Trải thịt ra, cho đậu bắp vào và cuộn tròn lại và kẹp vào vỉ nướng. Dùng than hoa nướng cho đến khi thịt chín là được.

5. Tempura đậu bắp

Món ăn nhiều trẻ em trong nhà ưa thích có cách làm đơn giản. Trứng gà đánh tan. Trộn đều bột mì, bột nở và muối với 1/3 chén nước, dùng muỗng hòa tan, rây mịn. Thêm trứng vào trộn đều. Đậu bắp rửa sạch, lau khô, có thể cắt đôi hoặc giữ nguyên đậu bắp. Nhúng đậu bắp qua hỗn hợp bột. Đun sôi dầu ăn, cho đậu bắp áo bột vào chiên ngập dầu, canh đến khi đậu bắp vàng lớp da là có thể vớt ra, thấm ráo dầu. Dọn ăn kèm tương ớt, nước tương.

6. Đậu bắp chiên bơ sữa

Cũng là một món ăn khác rất dễ làm mà "cuốn" trẻ con. Đậu bắp rửa sạch, cắt bỏ cuống, cắt khoanh tròn nhỏ. Cho bơ vào lò vi sóng cho tan chảy. Hòa tan bơ, sữa tươi, gừng tỏi băm với nhau. Cho đậu bắp vào hỗn hợp bơ sữa ngâm trong 5 phút. Trộn đều bột bắp, bột mì, ít muối tiêu, bột ớt với nhau. Vớt đậu bắp ngâm sữa ra, nhúng qua hỗn hợp bột mì, lắc nhẹ để bỏ bột thừa. Cho dầu ăn vào chảo, dầu nóng cho đậu bắp vào chiên vàng giòn, vớt ra. Có thể ăn chơi, hoặc chấm cùng tương ớt đều ngon.