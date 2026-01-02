Sai lầm khi dùng tỏi gần như ai cũng mắc

Tỏi có mặt trong hầu hết gian bếp, nhưng không phải ai cũng xử lý đúng cách để giữ trọn vẹn hương vị và dưỡng chất. Dưới đây là những sai lầm phổ biến, theo chuyên trang ẩm thực Tasting Table.

Cất tỏi trong tủ lạnh

Tỏi nguyên củ không nên để trong tủ lạnh. Môi trường lạnh và ẩm sẽ kích thích tỏi mọc mầm nhanh, đồng thời không khí khô trong tủ làm tỏi mất nước, xốp và giảm hương vị.

Cách bảo quản tốt nhất là để tỏi ở nhiệt độ phòng, nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Túi lưới hoặc giỏ tre là vật dụng lý tưởng giúp không khí lưu thông.

Tỏi là gia vị quen thuộc trong nhà bếp của người Việt. Ảnh: Tasting Table

Vứt bỏ tỏi chuyển màu xanh

Nhiều người lo sợ tỏi ngâm giấm hoặc nước chấm chuyển sang màu xanh là có độc. Thực tế, đây chỉ là phản ứng tự nhiên giữa các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi với axit hoặc khoáng chất, hoàn toàn không ảnh hưởng đến độ an toàn hay hương vị. Tại miền Bắc Trung Quốc, món "Tỏi Laba" xanh như ngọc bích còn là đặc sản dịp Tết. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Luôn băm nhuyễn cho mọi món

Cách cắt tỏi quyết định độ nồng của gia vị này. Tỏi càng bị phá vỡ cấu trúc (băm, nghiền), hợp chất lưu huỳnh giải phóng càng mạnh, vị càng cay nồng.

Thay vì luôn dùng dụng cụ ép, hãy linh hoạt: Tỏi nghiền hợp với nước sốt đậm đà; tỏi băm dùng cho món canh, xào cần dậy mùi; còn tỏi thái lát mỏng sẽ cho hương vị dịu nhẹ, phù hợp với các món rau xào thanh cảnh.

Không bỏ mầm tỏi

Mầm xanh nằm giữa tép tỏi già không độc, nhưng thường có vị hăng và đắng hơn phần thịt xung quanh. Trong các món ăn có hương vị tinh tế hoặc nước sốt sống, mầm tỏi có thể phá hỏng hậu vị. Nếu thấy mầm xanh, bạn nên tách bỏ trước khi chế biến.

Dùng tỏi băm ướp đồ nướng

Ướp thịt nướng hoặc áp chảo bằng tỏi băm nhuyễn dễ gây rắc rối. Những vụn tỏi nhỏ bám trên bề mặt thịt sẽ tiếp xúc trực tiếp với lửa, cháy thành than và gây đắng trước khi thịt kịp chín.

Giải pháp là đập dập tép tỏi, bóp lấy nước cốt để ướp thịt rồi gạt bỏ xác, hoặc dùng bột tỏi thay thế.

Tỏi nên bằm nhỏ cùng kích thước, khi nấu sẽ tránh bị cháy. Ảnh: Tasting Table

Cho tỏi vào chảo quá sớm

Thói quen phi tỏi ngay khi dầu vừa nóng rồi mới cho các nguyên liệu khác vào xào là sai lầm. Tỏi chứa ít nước và lượng đường tự nhiên cao nên rất nhanh cháy. Khi xào cùng hành tây hoặc thịt, tỏi sẽ cháy đen trước khi thực phẩm chính kịp chín.

Quy trình đúng là cho hành tây hoặc rau củ vào trước. Đợi khi chúng gần chín mới cho tỏi băm vào. Tỏi chỉ cần khoảng 30 giây đến một phút để dậy mùi thơm hoàn hảo mà không bị cháy.

Phi tỏi ở lửa lớn

Khi vội vàng, nhiều người bật bếp lớn để phi tỏi cho nhanh. Việc này khiến tỏi dễ bị cháy sém bên ngoài mà bên trong chưa kịp thoát hương, tạo ra vị đắng gắt và sinh ra các chất không tốt cho sức khỏe.

Hãy phi tỏi ở lửa vừa hoặc nhỏ. Nhiệt độ thấp giúp đường trong tỏi caramel hóa từ từ, chuyển sang màu vàng nâu cánh gián đẹp mắt và có độ ngọt thơm đặc trưng.

Bảo Nhiên (Theo Tasting Table)