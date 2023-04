Chế độ ăn uống và tập luyện giúp Lee Min Ho từ anh chàng mũm mĩm đến nam thần màn ảnh

Lee Min Ho là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Anh đã tham gia rất nhiều dự án phim nổi tiếng có thể kể đến như: Boy over flowers, The heirs, Legend of the blue sea, City hunter… Nam diễn viên thuộc tuýp người dễ lên cân, không ít lần nam tài tử xuất hiện trước công chúng với ngoại hình mũm mĩm. Để lấy lại vóc dáng và vẻ ngoài điển trai của mình, Lee Min Ho đã bắt tay thực hiện những bài tập và chế độ ăn nghiêm ngặt.

Thói quen tập luyện

Bài tập tim mạch

Lee Min Ho rất thích chạy bộ. Anh chạy khoảng 5 km mỗi ngày để giữ dáng và đốt cháy tất cả calo, chất béo dư thừa. Thói quen này được hình thành trong nhiều năm giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, mang lại một cơ thể săn chắc, đặc biệt là phần thân dưới.

Tập gym

Ngoài chạy bộ, nam diễn viên còn thường xuyên đến phòng tập gym để xây dựng và phát triển cơ bắp săn chắc. Các bài tập anh thường thực hiện gồm: chống đấy, plank, nâng tạ, dây cáp, ngồi xổm, leo núi,…

Chế độ ăn uống

Chế độ ăn uống của Lee Min Ho tương đối lành mạnh. Anh thường ăn các loại thực phẩm như thịt nạc, cơm, rau…

Vào bữa sáng, nam diễn viên thường ăn bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, trứng bác, nước ép trái cây.

Vào bữa trưa, anh ăn thịt ức gà, một bát cơm nhỏ, rau luộc và salad.

Bữa tối của Lee Min Ho thường sẽ là cá nướng và rau. Đôi khi anh đổi gió bằng bít tết.

Ngoài ra, Lee Min Ho cũng thường xuyên ăn chuối. Bằng cách kết hợp chuối vào thực đơn của mình mà anh đã giảm được 2kg mỗi tuần. Chuối có vị ngọt tự nhiên, không hề chứa chất béo và cholesterol có hại, nó giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, tốt cho tim mạch và hệ tiêu hóa. Chúng ta có thể thêm chuối vào thực đơn hằng ngày bằng cách: Ăn một quả chuối trước bữa ăn chính, sử dụng chuối tươi, sinh tố chuối, salad, sữa chua chuối vào các bữa phụ của mình.

