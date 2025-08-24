Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) từ lâu được biết đến là “lá phổi xanh” của miền Bắc, thu hút du khách bởi rừng nguyên sinh bạt ngàn, hệ động thực vật phong phú và những hang động kỳ bí. Tuy nhiên, trải nghiệm thiên nhiên hoang dã cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đặc biệt khi du khách chưa chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng.

Cổng Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh VQG Cúc Phương

Mới đây, một vụ việc đau lòng xảy ra khi nam du khách mất tích nhiều ngày trong rừng Cúc Phương và tử vong, đã cảnh báo về những nguy cơ khi khám phá khu rừng này. Để chuyến đi trở thành trải nghiệm đáng nhớ và an toàn, du khách cần trang bị những kinh nghiệm sau:

Chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi

Tìm hiểu trước thông tin: Du khách nên nắm rõ bản đồ, địa hình, các điểm tham quan và thời gian mở cửa của vườn. Nên liên hệ trước với Ban quản lý vườn để cập nhật tình hình thời tiết, tuyến đường an toàn.

Trang bị đầy đủ vật dụng: Giày trekking, mũ rộng vành, áo khoác chống mưa, đèn pin, la bàn, bình nước, đồ ăn nhẹ và bộ sơ cứu cơ bản là những vật dụng không thể thiếu.

Bí kíp khám phá Vườn Quốc gia Cúc Phương tránh rủi ro cho du khách. Ảnh Umoveadventure

Tuân thủ nguyên tắc an toàn trong rừng

Đi theo nhóm hoặc hướng dẫn viên: Việc đi lẻ hoặc không báo với ai về lịch trình sẽ tăng nguy cơ lạc đường. Hướng dẫn viên địa phương am hiểu địa hình sẽ giúp du khách vừa an toàn vừa hiểu thêm về thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Đi đúng lối mòn, không tự ý khám phá đường rừng mới: Cúc Phương có nhiều khu vực rừng nguyên sinh dày đặc, dễ gây lạc. Nhiều du khách thường chủ quan vì đường mòn trên bản đồ trông gần, nhưng thực tế mất sức và thời gian nhiều hơn.

Quan sát thời tiết và môi trường xung quanh: Trời mưa hoặc mưa rào làm đường trơn trượt, sông suối dâng cao. Việc chủ động theo dõi dự báo thời tiết và nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm giúp giảm rủi ro.

Kinh nghiệm khi tham quan các điểm nổi bật

Hang Con Moong, động Phò Mã, vườn tre bản Đoàn là những địa điểm nổi bật, nhưng cần đi theo hướng dẫn, không tự ý leo trèo hoặc băng qua các khu vực nguy hiểm.

Tham quan vườn thú Cúc Phương và các khu bảo tồn động vật nên giữ khoảng cách an toàn, không cho thức ăn hoặc chạm vào thú hoang dã.

Ảnh Hương Chi

Lưu ý nhỏ nhưng quan trọng

Mang theo điện thoại có pin đầy và sạc dự phòng, đồng thời lưu số điện thoại Ban quản lý vườn và cơ quan cứu hộ.

Không mang theo quá nhiều đồ ăn hoặc rác thải, Giữ gìn môi trường giúp rừng Cúc Phương luôn xanh, sạch, đẹp.

Học một số kỹ năng sơ cứu cơ bản và dấu hiệu cảnh báo sức khỏe khi đi rừng: Say nắng, trượt ngã, côn trùng cắn…

Với những lưu ý trên, Vườn Quốc gia Cúc Phương không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thiên nhiên, mà còn là nơi để trải nghiệm, học hỏi và thư giãn giữa bạt ngàn cây xanh. Trang bị kiến thức, chuẩn bị vật dụng đầy đủ và tuân thủ nguyên tắc an toàn sẽ giúp mỗi chuyến khám phá trở thành kỷ niệm đáng nhớ, thay vì rủi ro không đáng có.