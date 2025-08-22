Loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biến

Sâm đất - Loại củ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Đây là lợi ích nổi bật nhất của củ sâm đất. Loại củ này rất giàu fructo-oligosaccharides (FOS), một loại chất xơ hòa tan đặc biệt. Nhờ hàm lượng FOS cao, củ sâm đất là thực phẩm lý tưởng cho người tiểu đường. FOS không làm tăng lượng đường trong máu mà còn giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose. Thường xuyên ăn củ sâm đất sẽ giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn, giảm nguy cơ biến chứng của bệnh tiểu đường type 2.

Sâm đất ngọt mát lại tốt cho sức khỏe. Ảnh: Istock

Với những lợi ích sức khỏe toàn diện trên, củ sâm đất xứng đáng có mặt trong thực đơn hàng ngày của bạn. Hãy thử chế biến củ sâm đất thành các món ăn hấp dẫn như salad, canh, hoặc đơn giản là ăn sống để cảm nhận sự thay đổi tích cực cho cơ thể.

Các món ăn được chế biến từ củ sâm đất

Hầm xương, nấu canh

Bạn có thể nấu canh sâm đất cực kỳ mới lạ và ngon miệng. Khi nấu canh, sâm có vị ngọt, bùi lại thanh mát, hòa cùng vị ngọt thanh của xương hầm sẽ khiến cho cả nhà bạn mê tít.

Sâm đất xào thịt

Sâm đất xào thịt cũng là một món ăn tuyệt vời cho mâm cơm. Với mùi thơm như nhân sâm của sâm đất, hòa chung với mùi thơm lừng của thịt sẽ khiến bạn mê mẩn. Khi ăn thì vị ngọt ngọt từ sâm, dai dai từ miếng thịt, ăn hoài không ngán.

Gỏi sâm đất

Món gỏi, nộm giòn giòn, ăn vào cực kỳ thanh mát, điểm thêm vài con tôm nữa là thành món ăn tuyệt vời cho mùa hè.

Hương vị lạ lẫm của nó rất đáng để bạn thử cho bữa ăn gia đình.