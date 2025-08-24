4 tọa độ cắm trại ven biển ở Lâm Đồng khiến dân xê dịch mê mẩn

Nếu đã quen với hình ảnh cao nguyên Đà Lạt mát mẻ, đồi chè bạt ngàn hay những thác nước hùng vĩ, du khách hẳn sẽ bất ngờ khi biết rằng vùng đất Lâm Đồng (mới) còn có cả biển xanh, cát trắng và làng chài ven sóng. Không ồn ào như các bãi biển nổi tiếng, những điểm đến này vẫn giữ được nét nguyên sơ, bình dị – lý tưởng cho chuyến cắm trại, thư giãn và hòa mình vào thiên nhiên trong trẻo. Dưới đây là 4 tọa độ ven biển dành cho những ai đang tìm kiếm trải nghiệm mới lạ ở Lâm Đồng.

Làng chài Mũi Trọ – Không gian biệt lập giữa biển trời và đồi núi

Tọa lạc tại xã Liên Hương, làng chài Mũi Trọ là một điểm đến còn khá mới mẻ với nhiều người. Với địa thế độc đáo – một bên là biển rộng, một bên là đồi thấp bao quanh – nơi đây mang đến cảm giác biệt lập và yên bình hiếm có.

Làng chài Mũi Trọ – Không gian biệt lập giữa biển trời và đồi núi. Ảnh vietnam.vn

Bãi biển chủ yếu là đá và sỏi tự nhiên, nước nông và sóng nhẹ, thích hợp để tắm biển, cắm trại hoặc thảnh thơi dạo chơi. Những ai yêu thích trải nghiệm đời sống bản địa có thể dậy sớm để quan sát cảnh ngư dân kéo lưới, mua hải sản tươi sống ngay trên bãi cát, hoặc đơn giản là ngồi ngắm hoàng hôn đổ bóng xuống mặt nước.

Lưu ý: Khu vực ven bờ có nhiều đá ngầm phủ rêu nên khi tắm biển cần cẩn trọng tránh trơn trượt.

Làng chài Hòa Thắng – Điểm hẹn của vẻ đẹp truyền thống và hoang sơ

Nằm ven biển xã Hòa Thắng, làng chài cùng tên vẫn giữ được vẻ mộc mạc của một cộng đồng ngư dân sống gắn bó với biển qua nhiều thế hệ. Bãi biển nơi đây nổi bật với dải cát trắng tinh khôi, nước trong xanh và hàng phi lao rì rào quanh năm.

Làng chài Hòa Thắng – Điểm hẹn của vẻ đẹp truyền thống và hoang sơ. Ảnh Duy Tường

Không thuộc tuyến du lịch đại trà, Hòa Thắng là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn tìm kiếm không gian riêng tư. Tại đây, du khách có thể dựng lều, tắm biển, chèo SUP, câu cá, bắt vẹm xanh ở các bãi đá hoặc trekking lên đồi Hòa Thắng để thu trọn vào tầm mắt cảnh sắc của biển trời và làng chài từ độ cao lý tưởng.

Mũi Kê Gà – Cắm trại đón bình minh dưới ngọn hải đăng

Thuộc xã Tân Thành, Mũi Kê Gà từ lâu đã được biết đến với vẻ đẹp yên bình và khí hậu trong lành. Với không gian thoáng đãng, bãi đá độc đáo và ngọn hải đăng nổi bật giữa nền trời xanh thẳm, nơi đây là điểm đến yêu thích của nhiều nhóm du khách mê cắm trại.

Mũi Kê Gà – Cắm trại đón bình minh dưới ngọn hải đăng. Ảnh Khôi Vũ

Ban đêm, dựng lều gần hải đăng để ngắm trăng sao, sáng hôm sau dậy sớm đón bình minh trên biển – đó là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Nếu đến vào thời điểm thích hợp, du khách còn có cơ hội theo chân ngư dân kéo lưới, đi thuyền đáy kính hoặc thử cảm giác mạnh với ca nô và mô tô nước.

Lưu ý: Khi cắm trại qua đêm, du khách cần đăng ký với lực lượng biên phòng và tuyệt đối tuân thủ quy định bảo vệ môi trường biển.

Mũi Yến – “Hoang mạc bên biển” dành cho tín đồ khám phá

Cách Mũi Né khoảng 30km về phía Bắc, Mũi Yến thuộc xã Hòa Thắng là điểm đến mới nổi dành cho những ai đam mê khám phá địa hình đặc biệt. Mỏm đá cao khoảng 30m so với mặt nước biển, bao quanh là cảnh quan như một sa mạc thu nhỏ với cát vàng, bụi xương rồng và thảm thực vật khô đặc trưng vùng ven biển.

Mũi Yến – “Hoang mạc bên biển” dành cho tín đồ khám phá. Ảnh dulich

Dù chưa có dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, chính điều đó lại khiến Mũi Yến trở thành điểm đến hấp dẫn với dân phượt. Tuy nhiên, du khách cần chuẩn bị đầy đủ vật dụng cá nhân, đồ ăn, nước uống và lều trại nếu có ý định qua đêm.

Lưu ý chung khi cắm trại ven biển tại Lâm Đồng (mới):

Theo dõi thời tiết và tránh những ngày mưa lớn, gió to.

Không đốt lửa trại trên cát nếu không có khu vực quy định.

Dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi, bảo vệ cảnh quan tự nhiên.

Luôn mang theo túi sơ cứu và đèn pin nếu cắm trại qua đêm.