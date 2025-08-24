Khách đi xem A80 tại Hà Nội dịp 2/9, du lịch Phú Quốc và Huế ra sao?

Ở Phú Quốc, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện một số khách sạn cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9 tới, lượng khách đặt phòng hiện khá thấp, chủ yếu khách lẻ. Do thời điểm này học sinh cả nước đã bắt đầu tựu trường, nhiều gia đình chọn điểm nghỉ gần nhà để tiện di chuyển. Trong khi tâm điểm của hoạt động kỷ niệm Quốc khánh năm nay diễn ra tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, giá vé máy bay từ các thành phố lớn ra Phú Quốc vẫn ở mức cao khiến du khách e ngại. Khách nội địa dự báo tiếp tục hạn chế do giá vé máy bay chưa "hạ nhiệt". Khảo sát của phóng viên cho thấy, giá vé khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc dịp lễ dao động từ 7,8 - 9 triệu đồng/vé khứ hồi; từ TPHCM - Phú Quốc khoảng 3 - 5 triệu đồng/vé.

Dự báo khách quốc tế đến Phú Quốc tăng cao trong dịp lễ.

Để thu hút khách, một số doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu vui chơi đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi vé cáp treo, buffet, show diễn, xe đưa đón sân bay/bến tàu hoặc tour cano 4 đảo. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa và không gian sôi động tại chợ đêm.

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, An Giang - cho biết, dịp 2/9 địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm ảnh. Đặc biệt, chương trình bắn pháo hoa lúc 21h ngày 2/9 tại kè chắn sóng cửa sông Dương Đông, với 120 giàn pháo hoa.

Sở Du lịch An Giang cho biết đã chỉ đạo địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ, đảm bảo chất lượng, an toàn và hình ảnh du lịch địa phương, đặc biệt tại Phú Quốc. Giá dịch vụ phải niêm yết công khai, không được ép giá, chèo kéo khách. Các cơ sở bãi tắm, hồ bơi phải bố trí cứu hộ, đặt biển cảnh báo; các tour ca nô, tàu thuyền phải tuyệt đối an toàn.

Nhiều chương trình hấp dẫn phục vụ du khách dịp lễ 2/9.

Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, trong 7 tháng đầu năm nay, địa phương ước đón hơn 16,3 triệu lượt khách, trong đó có trên 1 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt khoảng 42.600 tỷ đồng. Riêng đặc khu Phú Quốc, trong tháng 7 ước đón hơn 789.900 lượt khách (gồm 96.800 lượt khách quốc tế), doanh thu gần 3.300 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, Phú Quốc đón hơn 5,2 triệu lượt khách (tăng 31,8% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế đạt gần 978.800 lượt (tăng 74%). Tổng thu đạt khoảng 24.866 tỷ đồng, tăng tới 93,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sở Du lịch TP. Huế cho biết, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng du khách đến Huế được dự báo tăng mạnh, ước đạt khoảng 196.000 lượt, tăng gần 51% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu từ dịch vụ du lịch của thành phố sẽ ước đạt khoảng 310 tỷ đồng, tăng gần 135%.

Lượng du khách đến Huế lưu trú dịp lễ 2/9 ước đạt 92.000 lượt, trong đó có khoảng 23.000 lượt khách quốc tế. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 72%, riêng trong ba ngày cao điểm 31/8, 1/9 và 2/9, nhiều khách sạn ở trung tâm thành phố, khu nghỉ dưỡng ven biển, đầm phá, suối thác và hệ thống homestay gần như kín phòng.

Khu di sản Huế luôn có sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là vào dịp lễ, Tết.

Để chủ động đón khách, ngành du lịch và các doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều phương án như khảo sát điều kiện phục vụ, sản phẩm dịch vụ, cơ sở vật chất, hoàn thiện sản phẩm mới, nâng cấp hạ tầng lưu trú và dịch vụ, tăng cường nhân sự phục vụ, dự trữ nguồn nguyên liệu. Nhiều cơ sở lưu trú còn triển khai thêm các dịch vụ ưu đãi, quà tặng kèm nhằm mang lại trải nghiệm tích cực cho du khách.

Ngành du lịch TP. Huế cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ tại các điểm tham quan, lưu trú, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, chất lượng và thân thiện. Đường dây nóng được bố trí cán bộ trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý phản ánh, bảo vệ quyền lợi của du khách và doanh nghiệp.

Theo UBND TP. Huế, ngành du lịch trong 7 tháng đầu năm đã có những khởi sắc, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đầu năm đến nay, toàn thành phố đã đón hơn 4 triệu lượt khách, tăng hơn 71% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt trên 1,2 triệu lượt, khách lưu trú gần 1,5 triệu lượt. Doanh thu du lịch đạt hơn 7.455 tỷ đồng, tăng gần 56%. Riêng tháng 7 vừa qua, Huế đón gần 709.000 lượt khách, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái.