Đặc sản Hà Nội khiến du khách người Hàn về nước vẫn thấy thèm

Mới đây, một tài khoản blog có tên Nasol (Hàn Quốc) đã chia sẻ về chuyến du lịch Hà Nội (Việt Nam). Cô cho biết, đã thử rất nhiều món ngon ở Hà Nội như: nem rán, ốc, phở, bún các loại... nhưng ấn tượng nhất với món bún chả.

Nasol cho hay, món ăn truyền thống này không chỉ được người dân địa phương yêu thích mà còn chinh phục cả những thực khách quốc tế, trong đó có một lượng lớn du khách Hàn Quốc. Điều này được thể hiện rõ nét qua một nhà hàng bún chả ở Giảng Võ được cộng đồng người Hàn Quốc tại Hà Nội thường xuyên lui tới và chia sẻ với nhau.

Nằm cách ga Cát Linh chỉ hơn 10 phút đi bộ, nhà hàng bún chả này có không gian nhỏ gọn nhưng rất sạch sẽ, được chú trọng từ cách bài trí đến quy trình phục vụ. Các dụng cụ ăn uống như đũa được gói riêng từng đôi, bát đĩa được khử trùng bằng máy tia UV.

Cô cho biết, một suất bún chả ở đây có giá khoảng 90.000 đồng. Mặc dù mức giá này cao hơn so với mặt bằng chung "nhưng so với chất lượng món ăn và không gian phục vụ lại rất hợp lý".

Bún chả ở đây vẫn giữ đúng hương vị truyền thống, với thịt ba chỉ và thịt viên được nướng và thả vào bát nước mắm pha mặn ngọt, ăn kèm với bún tươi và rau sống.

Đây cũng là quán bún chả từng được giới thiệu trên kênh CNN khiến nhiều thực khách quốc tế tìm đến với tên gọi thân thuộc "CNN Bun Cha House".

Nasol chia sẻ rằng điều khiến cô tiếc nuối nhất trong chuyến đi là chưa có cơ hội thử món nem cay - đặc sản nổi tiếng tại quán. Sau khi trở về nước, cô vẫn không nguôi nhớ về món bún chả và hy vọng sớm được trở lại Việt Nam để thưởng thức những món ngon, đặc biệt là món bún chả.