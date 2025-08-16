Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Chân giò kho dầu hào mềm tan, ăn là ghiền

Sự kiện: Món ngon từ thịt lợn

Giò heo kho mềm, đậm vị, thơm mùi dầu hào và gừng, ăn kèm cơm trắng hay mì đều ngon “hết sảy”.

Chân giò kho dầu hào mềm tan, ăn là ghiền - 1

Nguyên liệu:

- Giò heo: 2 chiếc

- Dầu hào: 4 thìa 

- Gừng: 3 lát

- Đường đen: 2 thìa 

- Gói gia vị kho “Thập tam hương”: 1 gói

- Dầu ăn: 1 thìa

- Tương ớt: 1 thìa

Cách làm:

Chân giò kho dầu hào mềm tan, ăn là ghiền - 2

Rửa sạch từng khoanh giò heo, cắt bớt phần mỡ thừa nếu muốn ăn ít béo.

Chân giò kho dầu hào mềm tan, ăn là ghiền - 3

 Đun sôi một nồi nước, cho giò heo vào chần 1 phút, rồi tắt bếp. Đeo găng chống nóng, nhấc nồi ra bồn rửa, rửa sạch từng khoanh dưới vòi nước lạnh, để ráo.

Gừng rửa sạch, cắt lát. Đường đen nên dùng loại bột để dễ đảo. Mở chai dầu hào, lấy lượng cần dùng ra thìa trước khi cho vào nồi, tránh để hơi nóng làm biến chất. Gói gia vị “thập tam hương” có thể mua ở siêu thị hoặc tiệm thuốc bắc.

Chân giò kho dầu hào mềm tan, ăn là ghiền - 4

Dùng nồi sâu lòng (khoảng 8,5 lít), cho 1 thìa dầu ăn, phi gừng lát ở lửa vừa cho thơm. Cho đường đen vào đảo đến khi tan chảy, hơi sệt lại.

Chân giò kho dầu hào mềm tan, ăn là ghiền - 5

Cho dầu hào và tương ớt Đậu Bản vào đảo cùng gừng và đường đen để tạo hỗn hợp sốt kho sánh, thơm. Nếu hỗn hợp hơi khô, thêm 2 thìa canh nước.

Chân giò kho dầu hào mềm tan, ăn là ghiền - 6

Cho giò heo đã chần vào nồi, đảo đều cho thấm sốt. Thêm gói gia vị “thập tam hương” và nước xăm xắp mặt thịt. Đậy nắp, kho lửa vừa 30 phút. Mở nắp, đảo nhẹ từ dưới lên để tránh thịt bám đáy nồi, rồi tiếp tục kho thêm 30 phút.

Chân giò kho dầu hào mềm tan, ăn là ghiền - 7

 Sau 1 giờ, mở nắp kiểm tra, nếu dùng đũa xiên dễ dàng qua phần thịt dày nhất thì món đã chín mềm. Lúc này, giò heo có màu nâu óng, mùi thơm đặc trưng của dầu hào hòa quyện cùng gia vị.

-16/08/2025 12:01 PM (GMT+7)
