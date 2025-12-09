Mùa hoa mai anh đào cuối cùng nở rộ trên đồi chè Ô Long Sa Pa

Đầu tháng 12, khi những cơn gió lạnh đầu đông bắt đầu tràn về, phủ lên Sa Pa một lớp sương mỏng bảng lảng, cả núi rừng Tây Bắc lại bước vào một mùa đẹp đến nao lòng với mùa hoa mai anh đào rực rỡ. (Ảnh: Hoàng Trung Hiếu)

Và mỗi năm, cứ đúng thời điểm này, đồi chè Ô Long lại trở thành điểm đến mơ ước của hàng nghìn du khách bởi sắc hồng dịu dàng bung nở giữa bạt ngàn cây chè xanh thẳm.

Ai từng một lần đặt chân lên đồi chè khi mai anh đào vào độ đẹp nhất chắc chắn sẽ không quên được cảm giác choáng ngợp ấy: những vòm hoa hồng phớt mềm mại rủ xuống, hòa với sắc xanh ngút ngàn của các luống chè thẳng tắp, tạo nên khung cảnh đẹp như một bức tranh lụa giữa trời đất. (Ảnh: Hoàng Cương)

Anh Hoàng Trung Hiếu (người dân địa phương) cho biết, đồi chè Ô Long đã nổi tiếng từ nhiều năm qua. Tại đây, mục đích chính của việc trồng chè là để tạo nguồn thu nhập, trong khi cây mai anh đào chỉ được trồng để giữ đất theo mô hình của các chuyên gia Đài Loan. Họ đã mang mô hình đồi chè kết hợp với cây mai anh đào từ Vân Nam, Trung Quốc tới Sapa vì nhận thấy thổ nhưỡng ở đây phù hợp.

Mặc dù trồng chè là nguồn thu chính tại khu vực này và du lịch vẫn chưa phát triển nhưng nhiều nhiếp ảnh gia vẫn tìm đến đây để ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên.

Những hàng mai anh đào chạy dọc theo triền chè, xen lẫn màu hồng với màu xanh, lung linh trong nắng sớm khiến ai cũng phải trầm trồ.

Nhiều du khách miêu tả, "đứng giữa đồi chè tháng 12 giống như đang lạc vào một góc Nhật Bản thu nhỏ giữa Sa Pa", vừa lãng mạn, vừa tĩnh lặng đến khó tả.

Mùa hoa mai anh đào không kéo dài lâu. Thông thường, hoa nở từ đầu tháng 12 - cuối tháng 1 nhưng thời điểm rực rỡ nhất chỉ gói gọn trong khoảng 2–3 tuần đầu tháng. Đây cũng là thời điểm nhiều bạn trẻ và những nhiếp ảnh gia tìm đến săn hoa.

Theo anh Hiếu, thời gian lý tưởng để chụp những bức ảnh đẹp của hoa mai anh đào tại đồi chè Ô Long là vào khoảng 14h. Lúc này, ánh nắng lên cao giúp hoa rực rỡ khoe sắc mà không bị mây mù che khuất. Đối với những ai muốn săn mây, thời gian thích hợp là vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn( từ 7h sáng - 16h chiều).

Buổi sáng, khi mặt trời vừa nhô lên, từng giọt sương đọng lại trên cánh hoa bắt sáng khiến cả vòm hoa ánh lên sắc hồng trong veo như phủ lớp nhũ mỏng. Đến buổi chiều, ánh nắng dịu dần làm sắc hoa trầm lại, tạo nên bối cảnh ấm áp và đầy chất thơ.

Đồi chè không phải là một khu du lịch chính thức, vì vậy nơi đây không thu vé vào cửa. Thay vào đó, du khách thường mua ủng hộ 1 lạng chè để được vào tham quan, chụp ảnh và check-in thoải mái. (Ảnh: Minh Hải)

Giữa không gian bao la, trong lành, du khách sẽ được thưởng thức hương thơm nhẹ nhàng của chè non và cảm nhận hơi thở của đất trời. Họ có thể thong thả tản bộ dưới những tán hoa, ngồi bên luống chè để nghe tiếng gió lùa qua đồi hoặc đơn giản là hít một hơi thật sâu để tách biệt khỏi những bộn bề của cuộc sống phố thị.

Mùa hoa năm nay tại đồi chè Ô Long Sa Pa mang đến nỗi tiếc nuối đặc biệt cho nhiều người yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên. Đây sẽ là mùa hoa cuối cùng trước khi khu vực này được chuyển đổi thành khu đô thị sinh thái.