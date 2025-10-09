6 món hầm thơm ngon đại bổ, người vụng mấy cũng làm được

Cách làm rất đơn giản, chị An thường rửa sạch các nguyên liệu bằng nước muối sạch rồi cho vào nồi hầm. Điều quan trọng là kết hợp các nguyên liệu sao cho hài hòa, hương vị thơm ngon lại tốt cho sức khỏe. Gia vị chị thường nêm nếm tối giản để giữ hương vị tự nhiên.

Chị An chia sẻ, khi nồi hầm sôi, hương thơm của món ăn lan tỏa khắp căn bếp, chồng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon là chị cảm thấy rất hạnh phúc.

Gà ác hầm với táo đỏ, kỷ tử, hạt sen, nhân sâm, gừng, nấm đông cô, lá gai cua, ngải cứu, nấm đông trùng hạ thảo.

Gà hầm với nấm đông cô, hạt sen, đậu đen, nấm đông trùng hạ thảo, gừng, lá gai cua, ngải cứu.

Tim heo hầm với nấm đông trùng hạ thảo, táo đỏ, hạt sen, kỷ tử, gừng, lá gai cua, ngải cứu.

Óc bò, tiết trâu hầm với ý dĩ, hạt sen, táo đỏ, nấm đông trùng hạ thảo, gừng, lá gai cua, ngải cứu.

Trứng vịt lộn hầm ý dĩ, kỷ tử, hạt sen, táo đỏ, nấm đông trùng hạ thảo, ngải cứu, lá gai cua.

Bồ câu hầm nấm đông cô, kỷ tử, hạt sen, táo đỏ, nấm đông trùng hạ thảo, nhân sâm, gừng, lá gai cua, ngải cứu.